آقای جان گاروین (John Garvin)، کارگردان و نویسنده‌ی بازی Days Gone، در مصاحبه‌ای جدید از گیج کننده بودن مراحل فرعی سری Far Cry و عدم وجود چنین ماموریت‌هایی در عنوان Days Gone گفته است. بازی Days Gone که به‌ زودی به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد، داستان یک موتورسوار را در […]

آقای جان گاروین (John Garvin)، کارگردان و نویسنده‌ی بازی Days Gone، در مصاحبه‌ای جدید از گیج کننده بودن مراحل فرعی سری Far Cry و عدم وجود چنین ماموریت‌هایی در عنوان Days Gone گفته است.

بازی Days Gone که به‌ زودی به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد، داستان یک موتورسوار را در اتمسفری آخرالزمانی روایت می‌کند و مخلوطی از سبک ترس و بقا را به همراه داستانی درگیر کننده به بازی‌بازان تحویل خواهد داد. حال آقای جان گاروین که به عنوان کارگردان و نویسنده‌ی این عنوان در استودیوی بند (Bend Studios) فعالیت می‌کند در مصاحبه‌ای از ویژگی‌های آن سخن گفته است.

یکی از اهداف اصلی ما ساختن یک بازی داستانی و شوتر سوم شخص بود. در بازی‌های جهان آزادی که پیش از این ساخته شده است، توجه بازی‌باز بیشتر به سمت جزئیات محیط پرت می‌شد و به داستان، آن طور که باید و شاید، اهمیت نمی‌داد.

آقای گاروین در رابطه با سری Far Cry و ویژگی‌های آن نیز این‌گونه صحبت کرده است.

سری بازی‌های Far Cry از عناوین مورد علاقه‌ی من هستند. در این سری، فعالیت‌های زیادی خارج از داستان اصلی برای بازی‌باز وجود دارد که حواس او را از داستان اصلی پرت می‌کنند. ما تصمیم گرفتیم تا همه چیز را در بازی به داستان اصلی اختصاص دهیم.

او همچنین از فعالیت‌های فرعی عنوان Days Gone این‌گونه گفته است.

در بازی امکان ماهیگیری وجود نخواهد داشت اما شکار حیوانات یک فعالیت مهم به شمار می‌رود، چرا که حیوانات خطرناک همیشه یک تهدید به شمار می‌روند و شکار کردن آن‌ها باعث از بین رفتن این‌گونه تهدیدها می‌شود. ما این‌چنین تصمیمی برای طراحی بازی گرفته‌ایم.

به گفته‌ی آقای گاروین، داستان اصلی بازی Days Gone، آن را رو به جلو سوق می‌دهد و زمانی که بازی‌باز بعضی مراحل را به پایان می‌رساند مناطق خاصی از بازی برای او آزاد می‌شوند. همچنین فعالیت‌هایی در رابطه با گذشته و اطرافیان شخصیت اصلی بازی وجود دارند که بازی‌باز می‌تواند آن‌ها را دنبال کند. به طور کلی حدودا ۲۰ ساعت گیم پلی وجود دارد که به داستان اصلی مربوط نیستند و بازی‌باز به راحتی می‌تواند آن‌ها را تجربه کند.

عنوان Days Gone در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۶ آوریل ۲۰۱۹ میلادی) به صورت اختصاصی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa