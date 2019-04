پروژه بعدی Bluepoint Games تجسمی دوباره از یکی از عناوین سابق خواهد بود

از قبل می‌دانیم که Bluepoint Games قرار است یکی از عنوان‌های پرطرفدار سابق را به پلتفرم‌های جدید بازگرداند. طی مراسم امسال GDC رئیس بخش فنی این استودیو آقای پیتر دالتون (Peter Dalton) اشاره‌هایی به پروژه‌ی فعلی آن‌ها داشت.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، دالتون اظهار کرده؛ "ما Shadow of the Colossus را یک ریمستر نمی‌دانیم، به خاطر پیچیدگی پروژه آن را یک بازسازی کامل در نظر می‌گیریم. و با توجه به اینکه پروژه بعدیمان بسیار فراتر از چیزهایی است که فکر نمی‌کردیم در Shadow of the Colossus ممکن باشد، آن را یک تجسم دوباره می‌نامیم."

وقتی صحبت از بازسازی نسخه‌های قدیمی بازی‌ها می‌شود، Bluepoint Games در میان بهترین استودیوها برای این کار قرار می‌گیرد. به خصوص، با در نظر گرفتن اینکه این استودیو عنوان‌های انحصاری زیادی را به PS4 آورده. این بازی‌ها شامل Uncharted: The Nathan Drake Collection ،Shadow of the Colossus و Gravity Rush Remastered می‌شود.

بسیاری از طرفداران حدس می‌زنند عنوان بعدی که توسط این استودیو بازسازی خواهد شد یکی از آی‌پی‌های اصلی FromSoftware که در انحصار PS3 قرار داشت است، یعنی Demon’s Souls. که اگر با این نام آشنایی ندارید، FromSoftware عنوانی بود که ژانر بازی‌های souls مانند را پایه گذاری کرد. مدتی قبل سرورهای PS3 این بازی فعالیت خود را متوقف کردند و از آنجا که فقط روی PS3 می‌توان این عنوان را تجربه کرد، طرفداران خواهان نسخه‌ای ریمیک یا ریمستر شده از آن هستند. رئیس FromSoftware آقای هیدتاکا میزاکی (Hidetaka Miyazaki) سابقاً اظهار کرده که علاقه‌ی چندانی برای صرف دوباره وقت روی این بازی را ندارد اما مانعی نمی‌بیند که استودیویی دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.

از آنجا که تمام این‌ها فقط حدس و گمان است، باید در نظر داشته باشید که Bluepoint Games تحت مالکیت Sony قرار ندارد و با وجود رابطه‌ی قوی با بازی‌های PlayStation ، ممکن است پروژه‌ی فعلی آن‌ها چیز کاملاً متفاوتی باشد. فعلاً، باید منتظر بمانیم و ببینم چه می‌شود.

منبع متن: pardisgame