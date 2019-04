سری بازی‌های Call of Duty در سال‌های اخیر، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است چراکه تلاش داشته خود را با بازار بازی‌های ویدئویی که دائماً در حال تغییر است، هماهنگ کند. در سال ۲۰۱۸ میلادی، استودیوی تری‌آرک (Treyarch) بازی Call of Duty: Black Ops 4 را عرضه ساخت که اگرچه از برخی جهات […]

سری بازی‌های Call of Duty در سال‌های اخیر، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است چراکه تلاش داشته خود را با بازار بازی‌های ویدئویی که دائماً در حال تغییر است، هماهنگ کند. در سال ۲۰۱۸ میلادی، استودیوی تری‌آرک (Treyarch) بازی Call of Duty: Black Ops 4 را عرضه ساخت که اگرچه از برخی جهات هیچ شباهتی به دو بازی نخست زیرمجموعه‌ی Black Ops نداشت، اما فروش خوبی در بازار تجربه کرد و با نقدهای خوبی روبرو شد. طبق چرخه‌ی این سری، اینفینیتی وارد (Infinity Ward)، وظیفه ساخت و توسعه‌ی جدیدترین نسخه‌ی این سری را بر عهده دارد که در حال حاضر با عنوان Call of Duty 2019 از آن یاد می‌شود و هیچ جزئیات و اطلاعاتی از آن در دسترس نیست.

بر اساس گفته‌های کارگردان بخش روایت داستان این استودیو، یعنی تیلور کوروساکی (Taylor Kurosaki)، جدیدترین نسخه این مجموعه، بلندپروازانه‌ترین بازی‌ای است که او برروی آن کار کرده است. توسعه دهنده سابق ناتی داگ، این موضوع را در پاسخ به پرسش یکی از کاربران در شبکه اجتماعی توییتر مطرح کرد که از او پرسیده بود، آیا جدیدترین بازی این مجموعه بلندپروازانه‌ترین چیزی ا‌ست که برروی آن کار کرده یا خیر.

کوروساکی، پس از عرضه‌ی ناموفق نسخه‌ی Ghosts به استودیوی اینفینیتی وارد پیوست و در ساخت پروژه‌هایی نظیر Uncharted، Crash Bandicoot و Call of Duty جدید نقش داشته است.

صحبت‌های کوروساکی همراستا با گفته‌هایی است که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد. شرکت اکتیویژن (Activision) در جریان ارائه گزارش مالی خود در فوریه بیان داشت که اینفینتی وارد در حال ساخت «چیزی است که تیم باور دارد یکی از بهترین Call of Dutyها تا به الان خواهد بود».

گفته می‌شود که جدیدترین قسمت از سری محبوب Call of Duty، قصد دارد تا علاقه‌مندان قدیمی این سری را به این مجموعه بازگرداند و برروی چیزهایی تمرکز کند، که به واسطه‌ی آن‌ها توانسته به این شهرت و محبوبیت برسد.

در راستای دیگر اخبار مرتبط با Call of Duty 2019، مدتی پیش گزارشی منتشر شد که خبر از وجود کمپین داستانی در این بازی می‌داد. همچنین شایعه شده که این بازی حاوی بخش بتل رویال (Battle Royale) نخواهد بود که برای کسب اطلاعات بیشتر از آن، می‌توانید از این نشانی استفاده کنید.

آخرین قسمت این سری یعنی بازی Call of Duty: Black Ops 4 در سال ۲۰۱۸ میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه شد.

منبع متن: gamefa