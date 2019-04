به جرات می‌توان گفت که یکی از مهیج‌ترین و خیره‌کننده‌ترین بازی‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی، عنوان انحصاری شرکت سونی یعنی The Last of Us Part 2 خواهد بود که از زمان معرفی آن، بسیاری از بازی‌بازان و کاربران چشم انتظار انتشار این عنوان هستند. حال به تازگی یکی از اعضای استودیوی بازی‌سازی ناتی‌داگ (Naughty Dog) […]

به جرات می‌توان گفت که یکی از مهیج‌ترین و خیره‌کننده‌ترین بازی‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی، عنوان انحصاری شرکت سونی یعنی The Last of Us Part 2 خواهد بود که از زمان معرفی آن، بسیاری از بازی‌بازان و کاربران چشم انتظار انتشار این عنوان هستند. حال به تازگی یکی از اعضای استودیوی بازی‌سازی ناتی‌داگ (Naughty Dog) در جواب سوال‌های بی‌شمار بازی‌بازان، پیامی را منتشر کرده است.

برای همه واضح است که عناوین انحصاری شرکت بازی‌سازی سونی، همیشه از کیفیت و گیم‌پلی بی‌نظیری برخوردار بوده و افراد زیادی را به خود جذب کرده‌اند. حال در سال ۲۰۱۹ میلادی، دومین نسخه از سری بازی جذاب The Last of Us در راس اخبار بازی آمده و هواداران را هیجان‌زده کرده است. پس از معرفی بازی The Last of Us Part 2 در مراسم E3 سال ۲۰۱۸ میلادی، استودیوی بازی‌سازی ناتی‌داگ و شرکت سونی در سکوت خبری فرو رفتند و اطلاعات بسیار کمی را در اختیار بازی‌بازان و کاربران قرار دادند. همان‌طور که در جریان هستید، تیم سازنده در مراسم PSX نیز شرکت نکرده و همچنین قصد دارند، در رویداد E3 امسال نیز حضور نداشته باشند. به همین دلیل، سیل عظیمی از سوالات و پرسش‌ها از سوی بازی‌بازان و علاقه‌مندان منتشر شد که خواهان اطلاعات و تصاویر و ویدئوهای بیشتری از بازی The Last of Us Part 2 هستند.

عجیب هم به نظر نمی‌رسد چراکه، اولین نسخه‌ی این سری با گیم‌پلی و کیفیت منحصر به فرد خود، بسیاری از بازی‌بازان را علاقه‌مند کرد. حال که قرار است The Last of Us Part 2 در سال ۲۰۱۹ منتشر شود، طبیعی است که بسیاری از افراد خواهان اطلاعات بیشتری و علاقه‌مند به دریافت ویدئوهایی از فضای بازی باشند. حال به تازگی آقای آرن میر (Arne Meyer)، مدیر بخش ارتباطات استودیوی ناتی‌داگ، در جواب به سوال‌های بیش از حد بازی‌بازان، پیامی را در صفحه‌ی توییتر منتشر کرد.

هنوز نمی‌توان اطلاعات زیادی را در اختیار شما کاربران قرار داد اما شایان ذکر است که پس از آمادگی بیشتر بازی The Last of Us Part 2 و همچنین استودیوی ناتی‌داگ، محتویات جدیدی منتشر خواهند شد. از صبر و شکیبایی شما هواداران گرامی سپاس گزاریم.

برای کسانی که هنوز این بازی را تجربه نکرده‌اند، بد نیست بگوییم که شما در بازی The Last of Us با استفاده از مواد و آیتم‌هایی که در محیط و فضای بازی کشف می‌کنید، قادر خواهید بود تا سلاح‌های خود را در بخش‌های مختلف مثل برد تاثیرگذار، سرعت تعویض خشاب و ظرفیت هر خشاب ارتقا دهید. بی‌شک تجربه‌ی منحصر به فردی در انتظار هواداران شرکت بزرگ بازی‌سازی سونی خواهد بود که می‌تواند سال ۲۰۱۹ میلادی را برای آنان لذت‌بخش کند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد انتشار اطلاعات بیشتری حول عنوان The Last of Us Part 2 باشیم که بسیار هیجان‌انگیز و جذاب خواهد بود. بازی پر‌طرفدار و محبوب The Last of Us 2 در تاریخی نامشخص در سال ۲۰۱۹ میلادی برروی کنسول انحصاری شرکت سونی منتشر خواهد شد. همچنین اگر از طرفداران پر و پا قرص این سری بازی هستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی شاهکاری دیگر در راه است؟! | انتظاراتی که از The Last Of Us Part Two داریم… به قلم مصطفی زاهدی را در وب‌سایت گیمفا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa