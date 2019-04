گزارش: بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در انحصار فروشگاه Epic نخواهد بود

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، اکانت رسمی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در توئیتر تایید کرده است که با وجود انتشار بازی بر روی فروشگاه Epic، اما یک عنوان انحصاری برای آن نخواهد بود. شما می‌توانید بیانیه‌ای که بر روی توئیتر در این رابطه منتشر شده است را در زیر مشاهده کنید:

"برای تاکید دوباره، چون چندین بار در این مورد سوال پرسیده شده است، Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در انحصار فروشگاه Epic نخواهد بود. بازی بر روی فروشگاه‌های Epic، Steam، Paradox و GOG دردسترس خواهد بود. هم‌چنین، شما می‌توانید آن را برای PS4 و Xbox One نیز تهیه کنید."

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در اواخر ماه مارچ معرفی شد. این بازی در شهر Seattle جریان دارد، جایی که بازیکنان در مرکز جنگی خونین و بی رحم بین دسته‌های مختلف خون‌آشام‌ها قرار می‌گیرند و این جنگ، نتیجه‌ی طغیان برخی از خون‌آشام‌ها علیه انسان‌ها می‌باشد. به تازگی، متوجه شدیم که بازی حدود 25 تا 30 ساعت گیم‌پلی داشته و داستان آن، همانند قسمت اول چند شاخه خواهد بود؛ به این معنی که ارزش تکرار آن بالاست. بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در بهار سال 2020 بر روی PS4، PC و Xbox One منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame