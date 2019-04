اگرچه استودیوی بازیسازی اینسومنیاک گیمز، این روزها، بیشتر با بازی موفق Spider-Man شناخته می‌شود، اما این استودیو بازی‌ها و سری‌های محبوب دیگری نیز دارد که عمدتاً برای پلتفرم‌های سونی عرضه شده‌اند. یکی از این سری‌های توسعه یافته توسط اینسومنیاک گیمز که جزو انحصاری‌هایِ اصلی سونی نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ی پرطرفدارِ Ratchet and Clank است. اینک […]

اینک اما به نظر می‌رسد که بار دیگر شاهد این دو شخصیت دوست‌داشتنی قبل از پایان نسل فعلی باشیم. به تازگی، در جدیدترین قسمت از سری پادکست‌های Knockback، کالین موریارتی (Colin Moriarty)، سردبیر سابق IGN و Kinda Funny، صراحتاً بیان کرد که «شما هنوز آخرین Ratchet & Clank را برروی پلی‌استیشن ۴ ندیده‌اید». این جمله در دقیقه‌ی ۱:۱۴:۴۰ این پادکست گفته می‌شود.

بسیاری بر این عقیده هستند که استودیوی اینسومنیاک گیمز (Insomniac Games) پس از موفقیت بازی Spider-Man، مشغول توسعه‌ی دنباله‌ی این عنوان است اما Ratchet and Clank هنوز هم از اهمیت بالایی برای سونی برخوردار است؛ هرچند نه در حد و اندازه‌هایِ IPهایی نظیر Spider-Man یا God of War. اخیراً موریارتی بیان کرده بود که شرکت سونی هنوز انحصاری‌های متعددی از طرق شرکت‌های سکوند پارتی (Second Party) دارد و اگر این دو جمله را کنار هم بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که نسخه‌ی جدیدی از مجموعه‌ی محبوب Ratchet and Clank برای کنسول پرفروش پلی‌استیشن ۴ در راه است.

آخرین بازیِ Ratchet and Clank که دیدیم، نسخه‌ی بازسازی شده‌ی قسمت اول این سری بود که در سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه شد و ضمن دریافت تحسین منتقدان، تا مدت‌ها عنوان پرفروش‌ترین بازی تاریخ استودیوی اینسومنیاک گیمز را یدک می‌کشد (تا پیش از عرضه‌ی بازی Spider-Man). بنابراین هضم این نکته که بدانیم این استودیو و شرکت سونی در حال ساخت بازی جدیدی از Ratchet and Clank برای پلی‌استیشن ۴ هستند، سخت نیست.

منبع متن: gamefa