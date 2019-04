جزئیات اندکی از جدیدترین قسمتِ سری پرطرفدار Gears of War در دست داریم اما این به آن معنا نیست که هر از گاهی شاهد خبرهای جدیدی از این بازی نباشیم. استودیوی بازیسازی The Coalition تاکنون درخصوص ویژگی‌های برجسته‌ی بازی Gears 5 صحبت کرده است و راد فرگوسن (Rod Ferguson)، رئیس آن، سال گذشته بود که […]

جزئیات اندکی از جدیدترین قسمتِ سری پرطرفدار Gears of War در دست داریم اما این به آن معنا نیست که هر از گاهی شاهد خبرهای جدیدی از این بازی نباشیم. استودیوی بازیسازی The Coalition تاکنون درخصوص ویژگی‌های برجسته‌ی بازی Gears 5 صحبت کرده است و راد فرگوسن (Rod Ferguson)، رئیس آن، سال گذشته بود که بیان داشت؛ بازی Gears 5 چیزی است که بازی‌بازان تا به امروز ندیده‌اند. به تازگی، او بار دیگر با انتشار تصویر جدیدی در اینستاگرام خبرساز شده است. بر اساس این گزارش، فرگوسن با انتشار تصویری در این سرویس، خبر از چیزی کاملاً جدید در این سری داده است.

فرگوسن در توضیحات این تصویر نوشته است که:

امروز، من خودم را برای انجام چیزی آماده کردم که تا به حال فرصت انجام آن را در هیچ کدام از بازی‌های Gears of War نداشته‌ام.

متاسفانه وی جزئیات دیگری در این باره نداد و مشخص نیست که منظور او دقیقاً چه چیزی است. با این حال، علاقه‌مندان شروع به سوال پرسیدن در خصوص منظورِ فرگوسن کرده‌اند که البته تا بدین لحظه وی پاسخ مشخصی به این پرسش‌ها نداده است. اما بیایید نگاهی به صحبت‌های قبلی فرگوسن بی‌اندازیم تا کمی بیشتر متوجه منظور او شویم:

چیزی که می‌خواستیم برای شماره‌ی ۴ (منظور قسمت چهارم این سری است) انجام دهیم، تنها پایه‌گذاری دوباره‌ی این سری و مشروعیت بخشیدن به استودیوی The Coalition بود. که با استقبال طرفداران روبرو شدیم و آن‌ها عاشق بازی Gears 4 شدند و ما فکر می‌کنیم که به هدف خود رسیدیم. بنابراین الان، Gears 5 درباره‌ی آوردن شخصیت The Coalition به بازی است. در حال حاضر ما شاهد نوآوری‌های زیاد، تغییرات متعدد و تعداد زیادی چیزهای جدید خواهیم بود که واقعاً هیجان‌انگیز و متفاوت هستند و در عین حال، نزدیکی زیادی به [ویژگی‌های اصلی و ریشه‌های] سری Gears of War دارند.

شرکت مایکروسافت برخلاف سونی، در رویداد E3 امسال حضور خواهد داشت و قطعاً شاهد نمایش جدیدی از این بازی موردانتظار خواهیم بود. انتظار می‌رود در جریان کنفرانس خبری مایکروسافت، شاهد مشخص شدن تاریخ انتشار نهایی Gears 5 نیز باشیم.

بازی Gears 5 برای ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی مبتنی بر ویندوز ۱۰ در دست ساخت و توسعه قرار دارد و قرار است که در سال ۲۰۱۹ میلادی برای این پلتفرم‌ها منتشر گردد.

منبع متن: gamefa