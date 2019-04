Naughty Dog: هر زمان که آماده باشیم، جزئیات جدیدی از The Last of Us: Part II را منتشر خواهیم کرد

با اعلام استودیو Naughty Dog، جزئیات و اطلاعات جدید بازی The Last Of Us Part 2 در هر زمانی که این استودیو آمادگی لازم را داشته باشد منتشر خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot از زمانی که شرکت Sony اطلاعاتی از بازی The Last Of Us Part 2 در E3 سال 2018 منتشر کرد، مدت زمان بسیاری می‌ گذرد. با توجه به عدم حضور این کمپانی در مراسم E3 سال جاری، بسیاری از طرفداران به دنبال این هستند که بدانند چه زمانی Sony جزئیات جدیدی از این بازی موزد انتظار منتشر می‌کند.

با توجه به این انتظارات آرن میر، مدیر ارتباطات استودیو Naughty Dog در صفحه توئیتر خود با تقدیر از طرفداران اعلام کرد که این استودیو هر زمانی که آمادگی لازم را داشته باشد، جزئیات بیشتری از بازی منتشر خواهد کرد.

"چیز زیادی نمی توان گفت اما هر زمان که آماده باشیم، جزئیات جدید را منتشر خواهیم کرد. از شکیبایی شما و طرفدارانمان سپاس گزاریم."

این توئیت میر در واقع پاسخی به توئیت‌های وبسایت The Onion بود که به شوخی اعلام کرده بود که بازی در سال 2019 منتشر می‌شود.

The Last of Us: Part II در تاریخ نامشخصی به صورت انحصاری بر روی کنسول PS4 منتشر خواهد.

منبع متن: pardisgame