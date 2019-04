تماشا کنید: تبلیغ تلویزیونی جدید Days Gone قبل از عرضه رسمی

بازی Days Gone از استودیوی Bend به انتشار خود بسیار نزدیک است و در روز 26 آوریل (6 اردیبهشت) به‌طور انحصاری برای PS4 منتشر خواهد شد و روز جاری استودیوی سازنده آن تبلیغ تلویزیونی 30 ثانیه‌ای جدیدی را به نام One Bullet Left پخش کرده است. از آنجا که می‌دانیم کار ساخت Days Gone به پایان رسیده، این احتمالا یکی از آخرین تلاش‌های آن‌ها برای بازاریابی این بازی به‌منظور داشتن عرضه‌ای بزرگ و موفقیت‌آمیز خواهد بود.

به گزارش پردیس گیم، در این تریلر شخصیت Deacon St. John را می‌بینیم که سلاحی با یک تیر را در دست خود می‌گیرد و ما را کنجکاو باقی می‌گذارد که آن یک تیر برای چه کسی است، قوی، ضعیف یا بیچاره؟ ما Deacon را در وسط خیابانی پر از اجساد و همچنین یک گرگ زامبی‌شده مشاهده می‌کنیم پس قطعا پیش از وقایع این تیزر، اتفاقات زیادی افتاده است. در ادامه خواهیم دید که یک Freaker پیر به سمت او می‌آید و به‌نظر قصد جان Deacon را دارد و متوجه می‌شود که دسته بزرگی از Freakerها از پشت سر به سمتش در حال حرکت هستند. با داشتن یک تیر درون اسلحه، این موقعیت چگونه برای او پایان خواهد یافت؟

مانند بازی‌های بسیاری مثل Spider-Man، Horizon Zero Dawn و God of War، عنوان Days Gone هم دارای قابلیت Photo Mode خواهد بود.

در ادامه می‌توانید تبلیغ تلویزیونی جدید آن را مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame