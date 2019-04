وبلاگ رسمی پلی‌استیشن به تازگی آمار فروش دیجیتالی بازی‌ها در ماه مارس را به اشتراک گذاشته است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، The Division 2 در صدر جدول هر دو منطقه‌ی اروپا و آمریکای شمالی قرار دارد. موفقیت عنوان تیراندازی سوم شخص شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) همیشه تضمین شده بود؛ پس صدرنشینی The Division 2 در هر […]

وبلاگ رسمی پلی‌استیشن به تازگی آمار فروش دیجیتالی بازی‌ها در ماه مارس را به اشتراک گذاشته است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، The Division 2 در صدر جدول هر دو منطقه‌ی اروپا و آمریکای شمالی قرار دارد.

موفقیت عنوان تیراندازی سوم شخص شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) همیشه تضمین شده بود؛ پس صدرنشینی The Division 2 در هر دو منطقه چیزی عجیبی نیست. اما به هر حال این عظمت ساخته‌ی مسیو اینترتینمت (Massive Entertainment) را نشان می‌دهد. با این‌که عناوین جدید ماه مارس نظیر Devil May Cry 5 و Sekiro: Shadows Die Twice از دنباله‌ی بازی محبوب یوبی‌سافت شکست خورده‌اند، اما عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان داده‌اند.

اکشن ماجراجویی بسیار سخت فرام سافتور (From Software) موفق شد تا جایگاه سوم را در هر دو منطقه کسب کند. این در حالی است که بازی پرزرق و برق Devil May Cry 5 نیز در مناطق اروپا و آمریکای شمالی به ترتیب در رتبه‌های ششم و چهارم دیده می‌شود.

به غیر از عناوین جدید، GTA V هنوز هم جزو یکی از انتخاب‌های محبوب بازی‌بازان محسوب می‌شود. در حالی که Anthem -صدرنشین ماه فوریه‌ در فهرست فروشگاه پلی‌استشین- اصلاً در جدول ماه مارس دیده نمی‌شود. در ادامه شاهد صدرنشینی Beat Saber در میان عناوین واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر هستیم. در نهایت، ساخته‌ی محبوب و رایگان ریسپاون (Respawn) یعنی Apex Legends نیز پیروز بی چون و چرای بخش بازی‌های رایگان است.

شما می‌توانید فهرست کامل فروش بازی‌ها در مناطق آمریکای‌ شمالی و اروپا را با کلیک کردن برروی آن‌ها مشاهده کنید.

بازی Tom Clancy’s The Division 2 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. جهت آشنایی بیشتر با این عنوان، پیشنهاد می‌کنیم نقد و بررسی آقای محمد آریامقدم تحت عنوان «شکوه فراموش شده، ابرقدرت سقوط کرده» را مطالعه کنید.

