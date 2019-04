همانطور که احتمالا خبر دارید، نینتندو قرار است در قالب بازی‌های مقوایی Nintendo Labo، تجربه‌ی واقعیت مجازی را به کنسول سوییچ بیاورد. قرار است بسته‌ی هدست واقعیت مجازی Nintendo Labo شامل بازی‌های زیادی و مخصوصی باشد، بازی‌های واقعیت مجازی فقط هم به بسته‌ی مخصوص آن محدود نمی‌شوند. پشتیبانی از هدست واقعیت مجازی سوییچ قرار است به بزرگترین و مهم‌ترین بازی‌های این کنسول بیاید.

طبق خبری که نینتندو هفته‌ی گذشته منتشر کرد، بازی‌های Super Mario Odyssey و The Legend of Zelda: Breath of the Wild از هدست واقعیت مجازی سوییچ پشتیبانی خواهند کرد.

این دو بازی در روز ۲۵ آوریل، یعنی دو هفته‌ی دیگر، با قابلیت اجرا روی هدست واقعیت مجازی Nintendo Labo بروزرسانی خواهند شد.

نحوه‌ی استفاده از هدست واقعیت مجازی در دو بازی کاملا متفاوت است. نینتندو برای Super Mario Odyssey مراحلی کاملا مجزا و با در نظر گرفتن هدست واقعیت مجازی طراحی کرده است که به بازی اضافه می‌شوند. از طرف دیگر، بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild کاملا در حالت واقعیت مجازی قابل بازی خواهد بود و بخش مجزایی نخواهد داشت.

نمی‌دانیم دقیقا نینتندو چگونه امکان اجرای این دو بازی در حالت واقعیت مجازی را فراهم کرده است. هر دو بازی Breath of the Wild و Super Mario Odyssey از نظر مصرف منابع کنسول، از سنگین‌ترین بازی‌های سوییچ محسوب می‌شوند؛ طوری که حتی بازی Breath of the Wild برخی اوقات افت فریم دارد. صفحه‌ی نمایش کنسول سوییچ هم چندان وضوح تصویر بالایی ندارد و مناسب هدست‌های واقعیت مجازی نیست.

بسته‌ی واقعیت مجازی Nintendo Labo به اسم Toy-Con 04: VR در روز ۱۲ آوریل عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه ویدیویی که نینتندو برای نمایش حالت واقعیت مجازی دو بازی منتشر کرده است را ببینید.

