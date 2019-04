پنج سالی است که از عرضه‌ی آخرین قسمت مجموعه بازی‌های اسپلینتر سل یعنی Splinter Cell: Blacklist می‌گذرد؛ طوری که طرفداران این مجموعه بازی‌ها برای بازدید دوباره‌ی «سم فیشر» مجبور شدند به بازی کردن «گوست ریکان» روی بیاورند. «ایو گیمو» (Yves Guillemot)، مدیر عامل شرکت یوبی‌سافت، در مصاحبه‌ای به تازگی درباره‌ی اسپلینتر سل و آینده‌ی این مجموعه صحبت کرده است.

مدیر عامل یوبی‌سافت به خبرگزاری IGN گفته است که آن‌ها تا مطمئن نشوند که کار تازه‌ی و جدیدی نمی‌توانند با مجموعه‌ی اسپلینتر سل انجام دهند، قسمت جدیدی در آن عرضه نمی‌کنند. طبق گفته‌ی ایو گیمو، فشار بسیار زیادی روی تیم‌های بازی‌سازی یوبی‌سافت برای ساخت یک اسپلینتر سل جدید قرار دارد و طرفداران انتظارات بسیار بالایی از یک اسپلینتر سل جدید دارند.

نهایتا، ایو گیمو گفت که مجموعه‌های بزرگ دیگر یوبی‌سافت، مثل Assassin’s Creed، بسیار محبوب شده‌اند و رو به رشد هستند، در نتیجه منطقی است که یوبی‌سافت روی این مجموعه‌ها تمرکز کند تا اسپلینتر سل.

او در مصاحبه‌ی خود می‌گوید: «وقتی یک بازی می‌سازید، باید مطمئن شوید کاری که انجام می‌دهید به اندازه‌ی کافی با کار قبلی شما فرق می‌کند. زمانی که قسمت قبلی اسپلینتر سل را می‌ساختیم، تمام طرفداران به ما فشار وارد می‌کردند و می‌گفتند که بازی را تغییر ندهید و فلان کار را انجام ندهید و بهمان کار را نکنید، به همین دلیل هم برخی از تیم‌های ما چندان حاضر نیستند روی این مجموعه کار کنند.»

با این حال، ظاهرا اسپلینتر سل جدید در دست ساخت است: «در حال حاضر مشغول انجام کارهایی هستیم و تعدادی از افراد مشغول کار روی این مجموعه هستند تا آن را گسترش دهند. زمانی می‌رسد که بازی را نشان می‌دهیم، ولی فعلا حرف بیشتری نمی‌توانم بزنم.»

در ادامه‌ی مصاحبه، از ایو گیمو پرسیده می‌شود که آیا اسپلینتر سل بعدی، روی کنسول‌های نسل بعد عرضه خواهد شد یا می‌توانیم زودتر منتظر بازی باشیم، ولی مدیر عامل یوبی‌سافت به این سوال پاسخ نداد.

ظاهرا اسپلینتر سل جدید در دست ساخت است.

«کلینت هاکینگ» (Clint Hocking) طراح و نویسنده‌ی مجموعه بازی‌های اسپلینتر سل و کارگردان فار کرای ۲، دو سه سالی است که به یوبی‌سافت بازگشته و در استودیوی تورنتو این شرکت به عنوان کارگردان مشغول کار روی یک بازی جدید است. هاکینگ در وبلاگ چند وقت پیش نوشت که روی اسپلینتر سل کار نمی‌کند، ولی شاید بازی نهایی او اسپلینتر سل جدید از آب در آمد.

سال گذشته شایعه‌ای مبنی بر رونمایی از قسمت جدید مجموعه بازی‌های اسپلینتر سل در رویداد E3 2018 شنیده بودیم، ولی این شایعه تحقق پیدا نکرد. با اینکه امیدواریم امسال اسپلینتر سل جدید یوبی‌سافت را ببینیم، ولی به نظر می‌رسد تمرکز این شرکت در سال جاری روی بازی Watch Dogs 3 باشد.

منبع: IGN

