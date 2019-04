حالت Infected فردا به بازی Call of Duty: Black Ops 4 اضافه خواهد شد

استودیوی تری‌آرک (TreyArch) و شرکت اکتیویژن (Activision)، توسعه دهنده و ناشر بازی Call of Duty: Black Ops 4، امروز اعلام کردند که حالت محبوب Infected فردا هم‌زمان با انتشار جدیدترین به‌روزرسان بازی در دسترس قرار خواهد گرفت. اگر با حالت Infected آشنا نیستید، بد نیست بدانید که در این حالت یکی از بازی‌بازان به زامبی […]

استودیوی تری‌آرک (TreyArch) و شرکت اکتیویژن (Activision)، توسعه دهنده و ناشر بازی Call of Duty: Black Ops 4، امروز اعلام کردند که حالت محبوب Infected فردا هم‌زمان با انتشار جدیدترین به‌روزرسان بازی در دسترس قرار خواهد گرفت.

اگر با حالت Infected آشنا نیستید، بد نیست بدانید که در این حالت یکی از بازی‌بازان به زامبی تبدیل می‌شود. هدف دیگر بازی‌بازان در این حالت بسیار ساده است: به زامبی تبدیل نشوید. اگر همه‌ی بازی‌بازان تا پایان بازی به زامبی تبدیل شوند، کاربری که در ابتدای مسابقه به زامبی تبدیل شده بود، برنده‌ی مسابقه خواهد بود.

با توجه به این که این یک حالت کاملا جدید است، ابتدا برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. کاربران رایانه‌های شخصی و کنسول ایکس‌باکس وان باید به مدت یک هفته منتظر انتشار این به‌روزرسان بمانند.

طبیعتا حالت جدید Infected تنها محتوای موجود در به‌روزرسان جدید بازی نیست. در کنار این حالت جدید، شاهد رفع مشکلات موجود، بهینه‌سازی سلاح‌ها و بسیاری موارد دیگر هستیم. البته هنوز لیست کامل تغییرات اعمال شده در این به‌روزرسان به صورت رسمی منتشر نشده است.

بازی تیراندازی Call of Duty: Black Ops 4 هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس است. شما می‌توانید نقد و بررسی این عنوان به قلم امیرمهدی نامجو را از طریق این لینک مطالعه کنید. علاوه بر این، اگر قصد خرید جدیدترین نسخه از سری Coll of Duty را دارید، پیشنهاد می‌کنیم نکاتی را که باید پیش از خرید بازی Call of Duty: Black Ops 4 بدانید را از طریق هایلایت وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa