همانطور که گزارش داده بودیم، بازی Borderlands 3 قرار است به صورت انحصاری روی فروشگاه اپیک گیمز عرضه شود و به مدت شش ماه، خبری از عرضه روی استیم نخواهد بود. این موضوع، چندان به مذاق طرفداران استیم خوش نیامده است و این جماعت از بازی‌کننده‌ها هم نارضایتی خودشان را با حمله به بازی‌های قبلی این مجموعه در استیم نشان داده‌اند. «رندی پیچفورد» (Randy Pitchford)، مدیر عامل استودیوی بازی‌سازی گیرباکس و تهیه کننده‌ی مجموعه بازی‌های Borderlands، اخیرا درباره‌ی این موضوع صحبت کرده است.

جمعیتی زیاد از بازی‌کننده‌ها شروع به نوشتن نقدهای منفی برای سه بازی Borderlands و Borderlands 2 و Borderlands: The Pre-Sequel در استیم کرده‌اند؛ حرکتی که به Review Bombing معروف است. البته استیم همانطور که چند وقت پیش گفته بود، تدابیری برای مقابله با این موضوع در نظر گرفته است و این سه بازی، اولین بازی‌هایی هستند که نقدهای منفی اخیر و بی‌دلیل آن‌ها، در محاسبه‌ی میانگین نقدها محاسبه نشده است.

به تازگی یکی از بازی‌سازان استودیوی گیرباکس، در حساب کاربری توییتر خود نوشت که استیم نباید اجازه بدهد افراد از سیستم ثبت نقد در این پلتفرم سواستفاده کنند. رندی پیچفورد هم در جواب به این توییت، نوشته است: «به خاطر این سواستفاده، از طرفی خوشحال شده‌ام که ۲K چنین تصمیمی گرفته است.» مدیر عامل استودیوی گیرباکس پیش از این گفته بود که تصمیم عرضه‌ی Borderlands 3 روی فروشگاه بازی اپیک از سوی مالک آن‌ها ۲K Games گرفته شده است و سازندگان بازی نقشی در این تصمیم نداشته‌اند.

رندی پیچفورد ادامه داده است: «این حرکت کمی من را برانگیخته است تا نگاهی دوباره به عرضه‌ی بازی‌های Gearbox Publishing روی پلتفرم استیم داشته باشم.»

بازی Borderlands 3 قرار است در روز ۱۳ سپتامبر سال جاری روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه شود.

اگر می‌خواهید درباره‌ی بازی بیشتر بدانید، پیشنهاد می‌کنیم تریلر رونمایی و تریلر اعلام تاریخ انتشار بازی را ببینید.

منبع: IGN

The post تهیه کننده Borderlands 3 از حمله‌های اخیر به بازی راضی نیست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala