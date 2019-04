به مناسبت نزدیک شدن تاریخ انتشار بازی Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution، تصاویر جدیدی از بازی منتشر شد و وب‌سایت ESRB نیز رده‌بندی سنی این بازی را منتشر کرد. به تازگی تصاویر جدیدی از Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution در حساب رسمی بازی در توییتر منتشر شده است که تغییرات بازی […]

به مناسبت نزدیک شدن تاریخ انتشار بازی Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution، تصاویر جدیدی از بازی منتشر شد و وب‌سایت ESRB نیز رده‌بندی سنی این بازی را منتشر کرد.

به تازگی تصاویر جدیدی از Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution در حساب رسمی بازی در توییتر منتشر شده است که تغییرات بازی نسبت به دیگر نسخه‌ها، مدل سه بعدی هیولاها و مبارزات بازی را به نمایش می‌گذارد. در ادامه می‌توانید این تصاویر را مشاهده کنید.

همچنین نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی رده‌ی سنی T یا نوجوان و نسخه‌‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان رده‌ی سنی E10+ را از وب‌سایت ESRB دریافت کرده‌اند که به معنای حضور خشونت کارتونی و خون‌ریزی در این بازی است. این اولین بازی از سری Yu-Gi-Oh! است که رده‌ی سنی نوجوان را دریافت می‌کند.

بازی Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۵ آوریل ۲۰۱۹) برای پلتفرم نینتندو سوییچ و در تابستان برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد.

