مدیر ارشد اجرایی استودیوی ان‌وی (nWay)، سازنده‌ی بازی Power Rangers: Battle for the Grid، در جدیدترین صحبت‌های خود به مسئله‌ی بازی میان‌پلتفرمی و سیاست‌های شرکت سونی در این زمینه پرداخته است.

بازی Power Rangers: Battle for the Grid از قابلیت بازی میان‌پلتفرمی بین پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و کنسول‌های ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ پشتیبانی می‌کند ولی کاربران کنسول پلی‌استیشن ۴ امکان تجربه‌ی این بازی در کنار دوستانشان را ندارند. آقای کیم (Kim) در جریان مراسم PAX East سال ۲۰۱۹ بیان کرده که احساس می‌کند محدودیت‌های ایجاد شده توسط شرکت سونی در زمینه‌ی پشتیبانی از قابلیت بازی میان‌پلتفرمی، صنعت بازی‌های ویدئویی و رشد سرویس‌های آنلاین را تحت تاثیر خود قرار داده است.

مردم علاقه دارند بازی‌های ویدئویی را در کنار دوستانشان تجربه کنند. ولی همه‌ی کاربران به پلتفرم‌های مشابهی دسترسی ندارند. دسترسی داشتن به چنین قابلیتی فوق‌العاده است. به علاوه، حتی خانواده‌ها نیز دوست دارند با هم بازی کنند. چیزی که ما متوجه شده‌ایم این است که خانواده‌ها بازی‌هایی مانند Veinglory و Fortnite را با یکدیگر تجربه می‌کنند. با این حال طبیعی است که هیچ خانواده‌ای چهار کنسول پلی‌استیشن ۴ ندارد. پدر برروی IPad، یکی از فرزندان برروی پلی‌استیشن ۴ و یکی دیگر از کودکان با IPhone خود این بازی را تجربه می‌کند. چنین تجربه‌ای تنها به واسطه‌ی وجود قابلیت بازی میان‌پلتفرمی محقق شده است. به علاوه ترکیب قابلیت بازی میان‌پلتفرمی با مفهوم سرویس‌های آنلاین می‌تواند بسیار قدرتمند باشد. زمانی که یک بازی برروی یک سرویس قرار می‌گیرد، شما ترجیح می‌دهید که برروی هر پلتفرمی به آن عنوان دسترسی داشته باشد. Fortnite یکی از بهترین مثال‌های حال حاضر است. دسترسی داشتن به یک بازی برروی تمامی پلتفرم‌ها (گوشی‌های هوشمند، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی، نینتندو سوییچ) بسیار مهم است. مسئله‌ی دیگری که باید در نظر گرفته شود، بحث قرار گرفتن کاربران پلتفرم‌های مختلف در یک مسابقه است. توجه کردن به نوع پلتفرم و کنترلرهایی که کاربران در اختیار دارند بسیار مهم است.

مقوله‌ی بازی میان‌پلتفرمی اخیرا به یکی از مباحث مهم صنعت بازی‌های ویدئویی تبدیل شده است. با افزایش تعداد بازی‌های رایگان آنلاین مانند Fortnite، موضوع تغییر سیاست‌های مالی و انحصارگرایانه‌ی شرکت‌ها به صورت مکرر مطرح می‌شود. اگرچه برخی شرکت‌ها مانند مایکروسافت و نینتندو با آغوش باز به استقبال قابلیت بازی میان‌پلتفرمی رفته‌اند ولی شرکت‌هایی مانند سونی همچنان سرسختانه با گسترش این قابلیت مخالفت می‌کنند.

با گسترش روزافزون سرویس‌های آنلاین و نزدیک شدن به آغاز نسل جدید، باید منتظر ماند و دید شرکت‌های بزرگ چه سیاست‌هایی را پیش خواهند گرفت.

