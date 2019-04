بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 470 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن، ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

قسمت 472: این اپیزود با یکی از برترین عناوین نقش آفرینی تاریخ یعنی Skyrim آغاز می‌شود. حشره‌های شب‌تاب در بازی خیلی قدرتمند هستند، در حدی که یکی از آن‌ها به تنهایی شخصیت اصلی را بلند کرده و در هوا جا به جا می‌کند. بریم سراغ شرکتی که اهمیت زیادی برای Highlight Reel قائل است؛ بله، Ubisoft رو می‌گویم. در Far Cry 5، یکی از دشمنان، هلیکوپتری را در هوا و بدون اینکه باله‌ی آن بچرخد، ثابت نگه داشته است. البته، ماجرا در اینجا خاتمه نمی‌باید، بازیکن با اسلحه‌ی اسنایپ، خلبان را نشانه گرفته و به او شلیک می‌کند که این حرکت باعث می‌شود تا باله‌ی هلیکوپتر به چرخش درآید؛ اما خلبان ترجیح می‌دهد که بر روی هوا معلق بماند. بازی MLB The Show 19 به نمایندگی از Sony حاضر شده است. در این شبیه‌ساز بیسبال، یکی از بازیکنان چنان ضربه‌ای به توپ می‌زند که پس از برخورد به سر حریف، او را پخش زمین می‌کند. اما هنرنمایی های او ادامه دارد، بعد از ضربه زدن و در هنگام دویدن، از بدن بازیکن دیگری نیز رد می‌شود. Resident Evil 2 Remake هست و زامبی های جان سخت و مخوفش! یکی از پلیس‌هایی که تبدیل به این موجودات دهشتناک شده است، بر روی شانه‌های لیان افتاده و قصد پایین آمدن ندارد. تله‌ای عجیب در Metro Exodus. در منطقه‌ای که یکی از npcها خشکش زده است، در هنگام نردیک شدن به او، پرنده‌ای آمده و پروتاگونیست بازی را با خود می‌برد؛ البته نه خیلی، در حدی بالا می‌رود که مطمئن شود از سقوط جان سالم به در نمی‌بریم. برای چندمین هفته‌ی متوالی، بازی میازاکی و From Software حضور دارد. این مارمولک‌های سمی را در Sekiro دیده‌اید؟ همان‌هایی که به راحتی از پا در می‌آیند. چند عدد از آنها پس از مرگ، رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌دهند، چیزی شبیه به رقص بندری. مگر Highlight Reel بدون Rainbow Six Siege هم ممکن هست؟ این بار، یکی از بازیکنان از روی سقف خانه‌ای با یک پتک بر روی سر حریف فرود آمده و با راهی کردن او به سوی دیار باقی، باعث پیروزی تیمش می‌شود. یه تله‌گذاری زیرکانه را هم می‌بینیم، به طور دقیق‌تر، بهترین نحوه‌ی استفاده از Breach Charge. ویدئوهایی از The Division 2 هم برای طرفداران تدارک دیده شده‌اند. در ابتدا و در حالی که یکی از بازیکنان مشغول شلیک به سوی دشمن می‌باشد، شخصیتی تهی مغز موی دماغ شده و معلوم نیست که قصد انجام چه کاری را در سر دارد. در پایان هم صحنه را با به جا گذاشتن علامت سوالی بزرگ، ترک می‌کند. هنگام آماده شدن برای شروع یک مأموریت، کارکتر بازی حرکات عجیبی از خود نشان می‌دهد، یعنی دست‌هایش را به حالت عجیبی بالا می‌برد. از دیگر موارد مرتبط با این شوتر سوم شخص، می‌توان به داخل هم رفتن npcها و آلت موسیقی‌ای که از دست نوازنده حدا شده و خودش نواخته می‌شود، اشاره کرد. در ادامه، مهارت یکی از بازیکنان حرفه‌ای در Apex Legends را می‌بینیم که در نهایت نیز قهرمان آن راند می‌شود. لازم به یادآوری است که استفاده از پورتال در این عنوان بتل رویال رایگان، همیشه نتیجه‌ی مثبتی در پی ندارد. آیا می‌دانستید که امکان استفاده از جعبه‌هایی که شخص را در Apex Legends به سوی هوا پرتاب می‌کنند، به عنوان یک سلاح برای برنده شدن وجود دارد؟ ویدئو را ببینید. Highlight Reel 472 با بازی Blade and Sorcery به پایان می‌رسد، جایی که دست یکی از دشمنان از دسته‌ی سلاح جدا نمی‌شود.

