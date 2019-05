شایعه: جزئیات کنفرانس مطبوعاتی Microsoft درE3 2019 لو رفت؛ از معرفی بازآفرینی Fable تا اعلام جزئیات سخت افزاری Xbox نسل بعدی

هر چه که به تاریخ برگزاری رویداد E3 2019 نزدیک می‌شویم، جزئیات رسمی و غیر رسمی متفاوتی در مورد این مراسم منتشر می‌شود. قضاوت در مورد این جزئیات سخت است اما دنبال کردن آنها بی‌شک جذابیت خاص خود را دارد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GameRant، یکی از اعضای فروم NeoGAF به نام Braldyr به تازگی با ادعای آگاه بودن از برنامه‌های Microsoft در E3 2019 جزئیات دقیق کنفرانس مطبوعاتی این شرکت را منتشر کرده است.

Braldyr اطلاعات خود را در دسته رونمایی‌هایی که قطعا در کنفرانس مطبوعاتی Microsoft در E3 2019 اتفاق خواهند افتاد و نمایش‌هایی که درصد رونمایی از آنها کمتر است، تقسیم کرده است.

اگر اطلاعات Braldyr درست باشد، معرفی‌های زیر قطعا در کنفرانس مطبوعاتی Microsft در E3 2019 اتفاق خواهند افتاد.

• Halo Infinite - نمایش جدید و تایید عرضه بازی در تعطیلات 2020

• Gears 5 - نمایشی کامل از گیم‌پلی و تایید عرضه بازی در سپتامبر سال جاری میلادی

• Gears Tactics – نمایش تریلر جدید و اعلام تاریخ عرضه

• Ori and the Will of the Wisps – نمایش تریلر جدید و اعلام تاریخ عرضه

• Bleeding Edge - عنوان جدید Ninja Theory، یک بازی علمی تخیلی میان نسلی

• The Outer Worlds – نمایش تریلر جدید و اعلام تاریخ عرضه

• Cyberpunk 2077 – نمایش گیم‌پلی بازی و اعلام بازه عرضه

• Age of Empires 4 – رونمایی از گیم‌پلی و تایید عرضه بازی در سال 2020

• بازآفرینی Fable Reboot - عنوانی نسل بعدی از سری Fable که برای عرضه در سال 2021 به صورت اختصاصی برای کنسول نسل بعدی Xbox در نظر گرفته شده است.

• Sea of Thieves – معرفی محتوای جدید بازی

• Battletoads – نمایش گیم‌پلی و اعلام تاریخ عرضه

• Project xCloud – اعلام جزئیات جدید

• Xbox نسل بعدی – اعلام جزئیاتی مختصر از مشخصات سخت افزاری کنسول

• نمایش عناوین ترد پارتی

به گفته Braldyr، احتمالی زیادی وجود دارد که کنفرانس Microsoft در E3 2019 میزبان معرفی‌های زیر نیز باشد.

• MechAssault – رونمایی از عنوان جدیدی از سری MechAssault

• Forza Motorsport – اشاره به عنوانی نسل بعدی از سری Forza

• عنوان جدید شرکت Capcom - بر اساس شایعه‌ها بازسازی Resident Evil 3 یا شاید حتی نسخه جدید Dino Crisis

• معرفی عناوین ژاپنی جدید

Braldyr در پایان به معرفی‌هایی اشاره کرد که احتمال رخ دادن آنها در E3 پیش‌ِرو پایین است.

• معرفی بازی جدید استودیو Rare

• بازآفرینی Perfect Dark - بر اساس شایعه‌ها توسط Dlala Studios و با نظارت Rare در حال ساخت است.

• معرفی استودیوهای جدید Xbox - احتمال تایید خرید استودیوهای IO Interactive ،Asobo و Relic Entertainment توسط Microsoft.

لازم به تاکید دوباره است که هیچ تاییدی بر صحت این اطلاعات وجود ندارد و تنها می‌توان به آنها به چشم شایعه نگاه کرد.

Microsoft در تاریخ 9 ژوئن (20 خرداد ساعت 00:30 بامداد به وقت تهران) کنفرانس مطبوعاتی خود در E3 2019 را برگزار خواهد کرد. مراسم E3 2019 در تاریخ 11 ژوئن (۲۱ خرداد) شروع شده و تا دو روز بعد یعنی 13 ژوئن (۲۳ خرداد ۱۳۹۸) ادامه خواهد داشت.



نظر شما در مورد کنفرانس Microsoft در E3 2019 چیست؟ اگر این شایعه درست باشد، محتوای کنفرانس امسال این شرکت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

منبع متن: pardisgame