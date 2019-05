پس از چندین سال توسعه، واحد سرگرمی‌های تعاملی Sony از تاسیس استودیو PlayStation Productions با هدف ساخت فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی با اقتباس از عناوین فرست-پارتی شرکت Sony خبر داد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers این استودیو به عنوان قسمتی از استودیو‌های Sony Pictures در کالور سیتی کالیفرنیا مستقر خواهد شد و مدیریت آن را نیز اسد کییزلباش (Asad Qizilbash)، معاون بخش بازاریابی بازی‌های انحصاری SIE بر عهده خواهد گرفت.

در حال حاضر لیست پروژه‌هایی که Sony به دنبال ساخت اقتباسی از آنها است، منتشر نشده اما کمپانی اعلام کرده است که مقدمات اولیه پروژه‌ها آغاز شده اند. ساخت اقتباس‌هایی سینمایی از عناوینی مثل Uncharted و The Last of Us می‌تواند یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های این استودیو باشد. کییزلباش در گفت و گو با The Hollywood Reporter درباره تولید چنین عناوینی در داخل Sony، گفت:

"به جای این که لایسنس عناوین‌مان را از استودیو خارج کنیم، احساس کردیم رویکرد بهتر این است که آنها را خودمان توسعه بدهیم و تولید کنیم. هم این که ما بیشتر با آنها آشنایی داریم و هم اینکه از علاقه جامعه PlayStation با خبر هستیم."

هرچند که این خبر تا حدودی غافل‌گیرکننده به شمار می‌رود اما آن چیزی نبود که انتظارش را نداشته باشیم. چندین سال است تلاش می‌شود تا فیلم‌هایی بر اساس بازی‌های ویدئویی ساخته شوند که یکی از نمونه‌های اخیر آن فیلم Pokémon: Detective Pikachu است. از این رو شرکت‌ها نیز تلاش می‌کنند تا اقتباس‌های با کیفیت‌تری از بازی‌ها تولید کنند. باید دید که در ادامه Sony به عنوان یکی از این شرکت‌ها برای رسیدن به اهداف خود چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کند.

منبع متن: pardisgame