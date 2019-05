Lords of the Fallen 2 استودیو سازنده خود را از دست داد

توسعه Lords of the Fallen 2 با مشکلات جدی مواجه شده است. این اکشن نقش آفرینی در Defiant Studios مراحل توسعه را می‌گذراند و طبق برنامه‌های اولیه قرار بود در سال 2017 عرضه شود اما به نظر می‌رسد که اکنون حتی توسعه‌دهنده خود را نیز از دست داده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTech، شرکت CI Games چند روز قبل تایید کرد که به همکاری با Defiant در ساخت Lords of the Fallen 2 به دلیل کیفیت کار پایین این استودیو پایان داده است. با این وجود CI Games به توسعه بازی در استودیوهای داخلی خود ادامه می‌دهد.

موسس و مدیر عامل Defiant Studios آقای دیوید گرویون در رابطه با این مسئله با وبسایت Eurogamer صحبت کرده و از اختلاف نظر عمیق استودیو سازنده بازی با تصویری که CI Games از پروژه انتظار داشته، گفته است.

"تیمی که بر روی پروژه CI Games کار می‌کرد، متشکل از برخی از مستعدترین بازی‌سازهایی است که ما از کیفیت کارشان کاملا مطمئن هستیم. تیم ما می‌داند که چگونه عنوانی با کیفیتی خلق کند چرا که ما در این تیم برخی از اعضای کلیدی ساخت Just Cause 3 ،Call of Duty: Advanced Warfare ،Far Cry 5 ،Devil may Cry و بسیاری پروژه سطح اول دیگر را در اختیار داریم."

"تعهدات محرمانه قرارداد کاری ما اجازه نمی‌دهد که حداقل فعلا بیش از این در مورد این مسئله صحبت کنیم."

Lords of the Fallen 2 هم اکنون برای PC و کنسول ها در دست ساخت قرار دارد.

