تاریخ انتشار بسته الحاقی جدید Dead Cells برای نینتندو سوییچ مشخص شد

پس از مدت‌ها انتظار بالاخره سازندگان بازی جذاب Dead Cells تاریخ دقیق انتشار جدیدترین بسته‌ی الحاقی آن برروی نینتندو سوییچ را اعلام کردند که می‌تواند خبر خوبی برای دارندگان این کنسول باشد. در ادامه می‌توانید جزئیاتی در خصوص این بسته به همراه تاریخ عرضه‌ی آن را مشاهده کنید.

Dead Cells از سری عناوین محبوب و جالب است که در سال ۲۰۱۷ برای پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد. پس از استقبال خوبی که از این بازی شد، شاهد عرضه‌ی آن برای کنسول‌هایی نظیر پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و ایکس‌باکس وان نیز بودیم. فروش بیش از یک میلیون نسخه از این عنوان نیز محبوبیت بالای آن را نشان می‌دهد. سازندگان هم دائما در فکر انتشار بسته‌های الحاقی و به‌روزرسانی‌های متنوعی هستند تا به جذابیت بازی اضافه کنند. گفتنی است که استودیوی موشن تویین (Motion Twin) وظیفه‌ی ساخت این عنوان را برعهده داشته است. اطلاعاتی در مورد عرضه‌ی این بازی برروی گوشی‌های هوشمند را می‌توانید از طریق این صفحه بخوانید.

به تازگی مطلع شدیم که تیم سازنده‌ی این بازی قصد انتشار یک بسته‌ی الحاقی دیگر تحت عنوان Rise of The Giant را دارند. از محتویات این بسته می‌توان به سلاح‌ها، ده دشمن و دو منطقه‌ی جدید اشاره کرد که مطمئنا همه‌ی این‌ها لذت تجربه‌ی بازی را دوچندان خواهد کرد. گفتنی است که این بسته‌ی الحاقی هم‌اکنون برروی رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد و در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ (۲۳ می ۲۰۱۹ میلادی) برای نینتندو سوییچ نیز عرضه خواهد شد. هنوز جزئیاتی مبنی بر انتشار Rise of The Giant برای دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس نیست اما به محض دریافت اطلاعات بیشتر، آن را با شما در میان خواهیم گذاشت. در پایان می‌توانید نقد و بررسی بازی را از طریق این نشانی مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa