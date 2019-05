سریال Game of Thrones سرانجام به پایان رسید اما ظاهرا طی روزهای آینده در 26 مه (5 خرداد) شاهد یک مستند 2 ساعته و سپس سریال‌هایی پیش‌درآمد از آن خواهیم بود. خارج از نمایش تلویزیونی، شاید یک بازی Game of Thrones هم در دست ساخت باشد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamespot، جرج مارتین، نویسنده کتاب‌های نغمه یخ و آتش، در وبلاگ خود نوشت به عنوان یک مشاور برای ساخت یک بازی همکاری می‌کند. او ذکر نکرده که این بازی مربوط به Game of Thrones است، اما این سری بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین کار او به‌حساب می‌آید بنابراین می‌توان حدس زد ولی هنوز چیزی تایید نشده است.

مارتین می‌گوید این بازی در ژاپن در حال ساخت است. Gematsu نیز گزارش داده که سازنده عناوینی همچون Dark Souls و Bloodborne و Sekiro Shadows Die Twice یعنی FromSoftware روی این بازی کار می‌کند که یک عنوان جهان‌باز با قابلیت اسب‌سواری است. طبق گزارشات، هیدتاکا میازاکی مسئولیت کار برروی این بازی را بر عهده دارد.

طبق گفته‌ها، Bandai Namco ناشر این بازی خواهد بود و در کنفرانس مایکروسافت در E3 2019 طی خرداد ماه امسال از آن رونمایی می‌شود. گزارشات حاکی از آن هستند که این بازی به مدت 3 سال است که مراحل ساخت را می‌گذارند. Gematsu افزود که این جزئیات را فقط با یک منبع مورد تایید قرار داده اما از آنجا که خود مارتین هم تایید کرده که با یک استودیوی ژاپنی برای ساخت بازی همکاری می‌کند، تصمیم گرفت این گزارشات را انتشار دهد.

قطعا جذاب خواهد بود که ببینیم جرج مارتین و هیدتاکا میازاکی در ساخت یک بازی از جهان Game of Thrones همکاری می‌کنند. این از آن نوع رونمایی‌هایی می‌شود که در صورت معرفی طی کنفرانس مایکروسافت، می‌تواند مزایای بزرگی برای این شرکت داشته باشد.

جدیدترین عنوان Fromsoftware، بازی Sekiro: Shadows Die Twice بود که توسط Activision منتشر شد. این بازی مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و در کمتر از 10 روز بیش از 2 میلیون نسخه به فروش رساند.

