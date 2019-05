آمار جدیدی از فروش God of War منتشر شد

ماه آپریل سال گذشته میلادی بود که God of War به صورت انحصاری برای کنسول PS4 عرضه شد. پس از آن نیز واکنش‌ها نسبت به این بازی مثبت بود و به دنبال آن نیز در رقابت با شاهکاری همچون Red Dead Redemption 2 این بازی توانست جوایز و عنواین متعددی را به دست بیاورد و عنوان بهترین بازی سال 2018 را کسب کند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وب سایت DualShockers، حال به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، شرکت Sony در جریان ارائه‌ای که به تازگی برای اعلام برنامه‌های خود در نسل آینده داشته است، در مورد آمار فروش این بازی نیز صحبت‌هایی را انجام داده است.

به گفته‌ی این شرکت بازی God of War از زمان عرضه‌ی خود تا به امروز توانسته است فروش 10 میلیون نسخه‌ای را تجربه کند. در واقع Sony در حال مقایسه‌ی میزان فروش بازی‌های انحصاری این نسل با نسخه‌‌های قبلی آن‌ها در نسل‌های گذشته بود و در جریان این ارائه آمار فروش بازی God of War را نیز اعلام کرد. همان طور که در تصویر زیر مشخص است، بازی God of War توانسته بیش از 10 میلیون نسخه فروش داشته باشد.

با در نظر گرفتن این نکته که God of War پس از عرضه توانست سریعترین فروش را در میان دیگر انحصاری‌های PS4 تبدیل شود و در ماه اول عرضه‌ی خود به فروش 5 میلیون نسخه‌ای دست پیدا کند، این آمار و ارقام زیاد تعجب برانگیز نیستند. همچنین این بازی راه درازی را برای رسیدن به آمار فروش دو انحصاری دیگر محبوب PS4 یعنی The Last of Us Remastered و Uncharted 4: A Thief’s End دارد تا بتواند به عنوان پرفروش‌ترین بازی PS4 لقب گیرد که البته کمی بعید به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به فروش خوبی که این بازی توانسته کسب کند، به احتمال زیاد نیز در نسل بعدی کنسول‌ها نیز شاهد ادامه‌ای از این سری خواهیم بود.

منبع متن: pardisgame