صدای نوستالژی | برترین صداپیشگان صنعت بازی

دنیای بازی ها از زمانی که به وجود آمده تا به امروز، روزگار عجیبی را سپری کرده است. شاید اگر ۲۰ سال پیش می خواستیم درباره ی بازی ها صحبت کنیم، تنها چیزی که لازم بود در نظر بگیریم، بخش گیم پلی آن بود و اینکه آن گیم پلی چقدر سرگرم کننده است و تا […]

دنیای بازی ها از زمانی که به وجود آمده تا به امروز، روزگار عجیبی را سپری کرده است. شاید اگر ۲۰ سال پیش می خواستیم درباره ی بازی ها صحبت کنیم، تنها چیزی که لازم بود در نظر بگیریم، بخش گیم پلی آن بود و اینکه آن گیم پلی چقدر سرگرم کننده است و تا چه مدت می تواند ما را مشغول کند. اما حالا وقتی سخن از بازی های کامپیوتری می آید، در واقع داریم درباره ی هنر هشتم و یکی از پولسازترین صنعت های جهان حرف می زنیم. طبیعتاً دنیای بازی ها نه به یکباره پیشرفت کرده و نه آسان؛ اما با اطمینان می توان گفت که نسبت به بسیاری از چیزهای دیگر «سریع» پیشرفت کرده است. این پیشرفت نه تنها مدیون برنامه نویسان و طراحان و انیماتورها، که مدیون بسیاری از عوامل دیگر هم هست. یکی از این عوامل مطمئناً صداپیشگان کاراکترهای مختلف در بازی ها هستند که نقش‌شان روز به روز در صنعت بازی پررنگ تر می شود. اگر ۲۰ سال پیش سخن از این می آوردیم که چه کسی بهترین صداپیشه ی دنیای بازی هاست، انتخاب های ما محدود به چند نفر بودند، اما الآن حتی کاراکترهای جانبی و آن هایی که شاید فقط ۵ دقیقه در بازی صدایشان را بشنوید هم توسط صداپیشگان حرفه ای یا نیمه حرفه ای صداگذاری می شوند.

از طرف دیگر اگر داستان، گیم پلی و جلوه های بصری، عوامل تعیین کننده در ماندگار شدن یک بازی و فروش بیشتر آن باشند، صداپیشگان قطعاً مهم ترین عامل ماندگار شدن یک کاراکترند. کاراکترها هیچ جانی ندارند تا اینکه صداپیشه می آید و به آن ها جان می بخشند. درباره ی این فکر کنید که همه ی بخش های دیگر کاراکترها اعم از حرکات دست و میمیک صورت، پرش، تیراندازی و …، همگی توسط کامپیوتر شبیه سازی می شوند، اما صدای آن ها را نمی توان شبیه سازی کرد و شاید به همین دلیل است که صداپیشگان ماموریت بسیار سخت و در عین حال جذابی را دارند؛ اینکه موجوداتی که هیچ چیزشان واقعی نیست را واقعی جلوه دهند. هر حسی اعم از خوشحالی، ناراحتی، خشم و ناامیدی را در صدای آن ها جاری سازند. شاید کار دوبله ی فیلم از دوبله ی بازی خیلی آسان تر باشد، چون در فیلم کسانی که روی آن ها صداگذاری می کنید، انسان های واقعی هستند، اما اینجا با یک سری مُدل کامپیوتری سر و کار دارید که قرار است داستان هایی از جنس انسانیت، ماجراجویی، خیانت و جنگ را برای شما روایت کنند.

برای همین این هفته تصمیم گرفتیم تا در بخش مقاله ی برترین ها، به سراغ برترین صداپیشگان صنعت بازی برویم و با این افراد بزرگ که گاهی اوقات نامشان به اندازه ی کافی ذکر نمی شود آشنا شویم. از آن جایی که برخی از افراد نامبرده در لیست، فقط یک نقش مهم در دنیای بازی ها داشته ولی همان یک نقش را بسیار به یاد ماندنی ایفا کرده اند، تصمیم گرفتم که این لیست یه شکل رده بندی نباشد و فقط با این افراد و نقش های تاریخی شان آشنا شویم و کمی تجدید خاطره کنیم. در این لیست المان های متفاوتی در نظر گرفته شده اند. برخی از صداپیشگان صدای فوق العاده زیبایی دارند و برخی دیگر نقش کاراکتر خود را به گونه ای ایفا کرده اند که اگر هر کس دیگری آن کاراکتر را صداگذاری می کرد، شاید کاراکتر مذکور اصلاً معروف نمی شد. بنابراین این شما و این برترین صداپیشگان دنیای بازی ها. در ادامه با من و گیمفا همراه باشید!

Steven Ogg

مهمترین نقش: Trevor Philips در GTA V

استیون اوگ یکی از افراد مورد علاقه ی من در این لیست است و شاید بخاطر ارادت شخصی ای که به او دارم نامش را اول لیست آوردم. او در واقع بازیگر سینما و تلویزیون است که البته خیلی سابقه ی کار ندارد، اما در سریال هایی بازی کرده که شاید به مذاق خیلی از گیمرها خوش بیاید. اگر سریال The Walking Dead را دنبال کنید، قطعاً با او آشنایی دارید. همچنین او در Westworld که این روزها خیلی محبوب شده و Better Call Saul که یک عنوان اسپین آف برای سریال بریکینگ بد به شمار می رود هم نقش هایی ایفا کرده که نقشش در Better Call Saul بی شباهت به Trevor Philips هم نبود! نیازی به گفتن نیست که GTA V یکی از شاهکارهای بی بدیل صنعت بازی است و همه چیز این بازی، از کوچکترین جزئیات گرفته تا مهم ترین اتفاقات داستانی آن فوق العاده است. همچنین سری Grand Theft Auto همیشه کاراکترهای جالب و به یاد ماندنی ای داشته، اما هیچ یک از آن ها Trevor نمی شوند. شخصیت Trevor را کاملاً برای دنیایی مثل دنیای GTA ساخته اند. یک انسان بی کله، احساساتی و تا حدودی احمق که از هیچ چیز نمی ترسد. راک استار همیشه سعی کرده در سری GTA طنز اجتماعی هم بگنجاند و از طریق اتفاق های بازی یا کاراکترهایش، آشوب و بی نظمی جامعه ی آمریکا را بیان کند و خب، چه کسی بهتر از Trevor Philips و صداپیشه ی خفنش استیون اوگ که بتوانند سازندگان را به چیزی که می خواهند برسانند. صدای Trevor همراه با دیالوگ های فکاهی و به یاد ماندنی اش، بعید است از ذهن هیچ گیمری پاک شود.

Melissa Hutchison

مهمترین نقش: Clementine در سری The Walking Dead

وقتی در سال ۲۰۱۲ بازی محبوب شرکت تل تیل گیمز، یعنی واکینگ دد به بازار آمد، شاید هیچ کس انتظار نداشت که با یک عنوان جریانساز و خاص طرف باشد که حتی از برخی سایت ها، عنوان بهترین بازی سال را از آن خود کند. از آنجایی که تل تیل همواره بازی هایی با داستان های قوی می ساخت، می شد انتظار داشت که شخصیت های بازی، شخصیت پردازی خوبی خواهند داشت، به خصوص اینکه کارنامه ی این شرکت هم تا قبل واکینگ دد همیشه درخشان بود. کسانی که فصل اول و دوم این سری را بازی کرده اند، می توانند عمیقاً درک کنند که «احساس» در بازی یعنی چه. بیشمارند افرادی که در پایان فصل اول و دوم حداقل چند قطره ای اشک ریختند و در دل خود سازندگان بازی را تحسین کرده و ستوده اند. سری واکینگ دد به این معروف است که گیم پلی خیلی خاصی ندارد، اما در عوض داستانش بسیار غنی است. کلمنتاین، شخصیت اصلی این مجموعه توسط خانم ملیسا هاچیسون صداگذاری شده و الحق که یکی از بهترین و ماندگارترین صداگذاری های تاریخ توسط وی صورت گرفته است. در فصل اول واکینگ دد، کلمنتاین دختربچه ای معصوم بیش نیست و صدایی بسیار بامزه دارد، اما ملیسا هاچیسون نه تنها فصل اول، که کل بازی های سری را به جای کلمنتاین صحبت کرده. در واقع کلمنتاین اوست! هرقدر این کاراکتر بزرگ تر می شود، لحن صحبت کردن صداپیشه اش هم عوض می شود و می توانید قدرت واقعی را در صدای او ببینید، که چقدر خوب می تواند کلمات را ادا کند و حس یک دختربچه ی معصوم را از یک نوجوان مصمم تمییز دهد. هاچیسون که در Wolf Among Us هم نقش Beauty را بازی کرده، قطعاً یکی از بهترین صداپیشگان صنعت بازی است.

Mark Hamill

مهمترین نقش: جوکر در سری Batman Arkham

مارک همیل قبل از اینکه بخواهد به خاطر کارهای دیگرش تحسین شود، باید بخاطر بازی اش در سری Starwars در نقش لوک اسکای واکر مورد تجلیل قرار گیرد. او قبل از اینکه یک صداپیشه باشد، بازیگر قهاری است و اگر شما هم یکی از طرفداران بی شمار سری Starwars هستید،می دانید که او چقدر خوب است! البته این برای طرفداران سینماست، برای ما ایفای نقشش در بازی Batman: Arkham City مهم تر است که در آن به جای شخصیت معروف The Joker حرف زده بود. به نوعی می توان گفت صدای مارک همیل با شخصیت جوکر گره خورده است و به راستی چه کسی بهتر از وی می تواند دیوانگی آمیخته با نبوغ این کاراکتر را به این خوبی ابراز کند؟ شخصیت جوکر شاید یکی از بهترین شخصیت های نوشته شده در کل تاریخ باشد؛ حال چه در دنیای کامیک ها، چه در فیلم و چه در بازی و شخصیت پیچیده ی او باید از هر نظر عالی باشد تا مخاطب را سرخورده نکرده و در حد و اندازه ی جوکرهای قبل خود باشد. مارک همیل این موضوع را کاملاً می داند و به همین دلیل است که وقتی او به جای جوکر حرف می زند، بیش از همیشه فکر می کنید که با خودِ خود جوکر طرف هستید! او اکنون ۶۷ سال دارد و اگر اشتباه نکنم آخرین باری که به جای جوکر حرف زده، در فیلم انیمیشنی The Killing Joke بوده که از روی کامیکی معروف با همین نام ساخته شده است. سری Batman Arkham از نظر صدا و موسیقی هیچ چیزی کم ندارد و کل شخصیت های اصلی و فرعی این بازی به حرفه ای ترین شکل ممکن صداگذاری شده اند. صدای شخصیت خود بتمن و هارلی کویین هم در نوع خود بی نظیر است، اما بیایید قبول کنیم که هیچ کس مارک همیل و جوکرش نمی شود!

Michael Mando

مهمترین نقش: Vaas در بازی Farcry 3

سری فارکرای کلاً سری خاصی است. تا قبل از فارکرای تقریباً همه ی بازی های اول شخص در محیطی خاکستری و جنگ زده دنبال می شدند و کاری که یوبیسافت با فارکرای کرد این بود که اکشن را کلاً به مکان های خوش آب و هوا و رنگی کره ی زمین ببرد و دست بازیباز را برای گشتن در این محیط باز بگذارد. از شماره ی سوم این سری، قضیه خیلی جدی تر شد و کسانی که فارکرای را نمی شناختند یا تا قبل از آن طرفش نرفته بودند، با آن آشنا شدند و این موضوع بیش از هر چیز دیگری به خاطر یک شخصیت بود: واس. واس یکی از خاص ترین آدم بدهای تاریخ و یکی از ترسناک ترین آن هاست. از قیافه اش گرفته تا نقشه پردازی های دیوانه وارش و صد البته صدای بی نظیرش که توسط مایکل ماندو صداگذاری شده است! این تنها نقشی است که ماندو در دنیای بازی ها صداگذاری کرده و به سادگی یکی از بهترین آن هاست و اصلاً کاتالوگی از شخصیت های خفن لازم نیست تا این موضوع را ثابت کند که ماندو کارش را به عنوان صداپیشه بلد است، همین واس کافیست! مایکل ماندو نیز مانند استیون اوگ در سریال Better Call Saul بازی کرده که البته نقش او جدی تر است. مایکل ماندو صدایی آرام و خونسرد دارد و وقتی با این صدا، در نقش واس فرو می رود، نوعی پارادوکس به وجود می آید، یعنی با اینکه می دانید واس یک دیوانه ی تمام عیار است، اما صدایش نوعی آرامش و اعتماد به نفس را نیز به او اضافه کرده. همین موضوع او را چندین برابر ترسناک تر از چیزی که هست می کند! راستی، «? Did he ever tell you about the definition of insanity».

Ashley Johnson

مهمترین نقش: Ellie در بازی The Last of Us

درباره ی بازی The Last of Us باید کتاب ها نوشت. اینکه چقدر این بازی بی نظیر بود و کلاً حساب خودش را از سایر بازی ها جدا کرد و برای خود یک مقوله ی جدید در بازی بوجود آورد بر کسی پوشیده نیست. اما اگر از داستان سرایی بی نظیر، صحنه های به یاد ماندنی و گیم پلی جذاب این شاهکار که بگذریم، چیزی که بیش از همه باعث شد لست آو آس چیزی باشد که امروز آن را می شناسیم، دو شخصیت اصلی بازی یعنی الی و جول بودند. رابطه ای که بین این دو شخصیت وجود داشت، سرمشقی شد برای تمام روابط احساسی دیگر در بازی ها. الی دختری نوجوان است که در دنیایی پر از کلیکر گیر اقتاده و ماموران دولتی به دلایلی به دنبال او هستند (که نمی خواهم اسپویل کنم) و جول با اینکه پدر خونی او نیست، اما شاید نقش بهترین پدر را بتوان به او و لی از بازی واکینگ دد داد. در طول بازی چندین بار این دو شخصیت با هم بگو مگو دارند و هر بار از شدت احساسی که در صدای هردوی آن ها موج می زند تعجب خواهید کرد. در واقع یکی از بهترین صداگذاری های جهان را در بازی The Last of Us شاهد خواهید بود و البته این موضوع بخاطر وجود دو صداپیشه ی حرفه ای مانند تروی بیکر و اشلی جانسون، اصلاً هم دور از انتظار نیست. اشلی جانسون هم مانند برخی دیگر از افراد این لیست بیشتر از اینکه صداپیشه ی بازی باشد، بازیگر و خواننده است، اما آیا مهم است که حرفه ی او چیست وقتی یکی از ماندگارترین شخصیت های کل تاریخ بازی ها را صداگذاری کرده است؟ برای شخصیت چموش و بازیگوش الی، شاید هیچ صدای دیگری اندازه ی صدای اشلی جانسون نمی توانست حق مطلب را ادا کند. خوشبختانه The Last of Us پایان ماجرای او به عنوان صداپیشه ی گیم نبود و قسمت دوم همین بازی تا چند ماه دیگر منتشر خواهد شد و باز با صدای پراحساس الی همراه خواهیم بود.

Yuri Lowenthal

مهمترین نقش: اسپایدرمن در (Marvel’s Spiderman (2018

بازی اسپایدرمن که در سال ۲۰۱۸ به شکل انحصاری برای پلی استیشن ۴ منتشر شد، قطعاً بهترین اسپایدرمنی بود که دنیای بازی ها تا به حال به خود دیده است. سوپرهیروهایی مانند بتمن و اسپایدرمن در دنیای کامیک ها بسیار محبوب هستند و این به دلیل نویسندگی بی نظیر کامیک بوک های مربوط به آن هاست، اما فیلم و بازی قضیه شان فرق می کند. کلاً وقتی افرادی به جز نویسندگان اصلی می خواهند یک کاراکتر را از نو بنویسند، گند می زنند و اینجاست که وقتی یک بازی خوب مثل سه گانه ی بتمن یا اسپایدرمن ۲۰۱۸ به بازار می آید، همه ذوق می کنند. در مصاحبه ای که با یوری لوونتال انجام شده بود، از او می پرسند آیا اسپایدرمن بهترین نقشی است که او صداپیشگی اش را به عهده داشته؟ و او جواب می دهد «شوخی می کنید؟! قطعاً!» و این در حالی است که او نقش های به یاد ماندنی دیگری مثل نقش شاهزاده در Prince of Persia را هم صداگذاری کرده! اگر همین دو مورد اندازه ی کافی شما را به وجد نمی آورد، باید بگویم نقش او در بازی هایی مانند Assassin’s Creed 2، Castlevania: Symphony of Night و بایوشاک ۲ نیز ایفای نقش کرده. او ۴۸ سال سن دارد که البته قیافه اش اصلاً یه ۴۸ ساله ها نمی خورد. شاید به خاطر این باشید که یوری لوونتال یکی از افرادی است که کودک درونشان هیچ وقت نمرده!

Christopher Judge

مهمترین نقش: کریتوس در بازی (God of War (2018

یکی از نام هایی که شاید هر کسی قبل از ورود به این مقاله انتظار دیدنش را داشته باشد، همین آقای کریستوفر جاج یا کریتوس خودمان است! اصلاً مگر می شود آدم گاد آو وار را بازی کند و سپس هر پسر بچه ی رهگذری در خیابان را «Boy» خطاب نکند؟! شاید بعد از ریش کریتوس و آهنگ های بی نظیر افتتاحیه ی بازی، اولین چیزی که توجه هر طرفداری را جلب می کند، صدای بسیار بم و خش دار کریتوس است که توسط کریستوفر جاج به عالی ترین شکل ممکن کار صداگذاری آن صورت گرفته. قبل از کرستوفر جاج، آقای ترنس سی کارسون صداپیشه ی کریتوس بود که با صدای او هم خاطرات زیادی داریم و آن صدا هم کاملاً به شخصیت کریتوس جوان می آمد، اما با پیر و زاهد (!) شدن کریتوس، صداپیشه ای لازم بود که بتواند احساساتی به جز خشم را هم در صدای این کاراکتر همیشه عصبانی تزریق کند. مکالمه های او با آتریوس از به یاد ماندنی ترین صحنه های تاریخ بازی هاست و این ماندگاری فقط به خاطر صدای کریستوفر جاج و هنر بی نظیر او در انتقال احساسات کریتوس است. اما چیزی که بیش از هر دیالوگ دیگری یاد گیمرها مانده «Boy» گفتن کریتوس است که با صدای بسیار بم و عمیقی از این تکه کلام استفاده می کند. این موضوع آن قدری در سال ۲۰۱۸ بین گیمرها ترند شد که در مراسم Game Awards 2018، کریستوفر جاج با صداپیشه ی نقش آتریوس برای معرفی برنده ی عنوان بهترین بازی سال به روی صحنه می آید و وقتی همه در سالن ساکت اند به او می گوید «Read it boy» و کل سالن را صدای تشویق و جیغ تماشاگران فرا می گیرد!

Elias Toufexis

مهمترین نقش: Adam Jensen در سری Deus Ex

بازی Deus Ex یکی از جدی ترین و خاص ترین بازی های جهان است که به داستان پردازی عالی و دیالوگ های هوشمندانه و پردازش شده اش معروف است. شاید موقع بازی کردن این عنوان ابتدا سردرگم شوید، چون این بازی شباهت زیادی به بازی های دیگر ندارد و بسیار اورجینال است. شخصیت آدم جنسن نیز یکی از خفن ترین و به قول خارجی ها یکی از Badass ترین شخصیت های تاریخ بازی هاست که صدایی خفن هم دارد. صداپیشه ی این شخصیت جذاب و جالب، کسی نیست به جز الیاس توفیکس ۴۳ ساله که به جز صداپیشگی، در سینما، تلویزیون و تئاتر هم کار می کند. صدای آقای توفیکس دقیقاً مانند کاراکتر آدام جنسن خاص است و همیشه انگار از ته چاه در می آید، البته در اینجا به معنی مثبت آن! چون او صدایی بسیار گرفته و منحصر بفرد دارد. نکته ی جالب این است که او به مدت دو سال روی یکی از پروژه های یوبیسافت کار می کرده که یوبیسافت تصمیم می گیرد او را از کار برکنار کند. اگر بگویم آن عنوان Farcry 3 بوده و الیاس توفیکس قرار بوده به جای پروتاگونیست بازی یعنی جیسون برودی حرف بزند احتمالاً بیشتر تعجب خواهید کرد. دلیل یوبیسافت برای این کار هم محبوبیت بیش از حد او در نقش آدم جنسن بوده و سازندگان نمی خواستند هر کس را Farcry 3 را بازی می کند فکر کند آدام جنسن شخصیت اصلی است! اما فکر کنید این کار عملی می شد و او در کنار مایکل ماندو، هر دو در Casting این بازی حضور می داشتند! به هر حال با فارکرای یا بدون فارکرای، الیاس توفیکس یکی از بهترین های صنعت است.

Camilla Luddington

مهمترین نقش: لارا کرافت در سری Tomb Raider

ریبوت کردن یک سری محبوب در کل کاری است که ریسک زیادی می طلبد، عوض کردن صدای کاراکتر همراه با ریبوت کردن سری نیز واقعاً جرئت می خواهد، آن هم وقتی که کاراکتر شما محبوب ترین کاراکتر زن در میان اکثر گیمرها باشد (حداقل زمان گذشته که قهرمانان بازی ها همگی مرد بودند اینطور بود). اما این ریبوت قدمی بسیار مثبت در جهت آشنا کردن نسل جوان تر با این سری فوق العاده بود و همه چیز را از صفر شروع می کرد. لارا کرافتی که همه فکر می کردند از شکم مادرش با اعتماد به نفس زیاد به دنیا آمده و هر چه را اعم از حیوانات و انسان ها که پیش رویش سبز شوند از پیش رو بر می دارد تا به اهداف ماجراجویانه و جاه طلبانه ی خود برسد، در این سری کاملاً زیر ذره بین قرار داده شد و همه دیدند که او در ابتدا دختری جوان بوده که هیچ ایده ای از روش های بقا و زنده ماندن در طبیعت و بالا رفتن از در و دیوار نداشته. به هر حال، این شخصیت آسیب پذیر و جوان به یک صداپیشه ی حرفه ای نیاز داشت که بتواند خام بودن و بی تجربگی او را به مخاطب انتقال دهد و می توان گفت خانم کامیلا لادینگتون به کل کامل از پس این موضوع برآمده و جوری ایفای نقش کرد که لارا در تاریخ ماندگار شد. لهجه ی بریتیش لادینگتون، همراه با هیجان و انرژی خاصی که در صدایش نهفته شده، یکی از اصلی ترین عواملی بود که بازیبازن بیشتر از گذشته به لارا کرافت ماجراجو علاقه مند شدند. او به جز صداپیشگی لارا، در تلویزیون نیز نقش های خوبی دارد و حتی نقش ملکه ی انگلستان یعنی کیت میدلتون را هم در فیلمی بازی کرده است.

Michael Ironside

مهمترین نقش: سم فیشر در سری Tom Clancy’s Splinter Cell

از ریبوت کردن سری سخن به میان آوردیم، کاملاً جایش است که به بازگشت سری Splinter Cell هم در سال ۲۰۱۰ اشاره کنیم که با نام Conviction منتشر شده و نظر بسیاری از بازیبازان و منتقدان را جلب کرد. بر خلاف Tomb Raider که تصمیم گرفته بود روزهای ابتدایی قهرمان خود را توصیف کند، یوبیسافت Splinter Cell را کمی جلوتر برده و روزهای پیری سم فیشر را روایت می کرد. اگر تا حالا اسپلینتر سل را بازی نکرده اید (که واقعاً خجالت دارد!)، باید بگویم سم فیشر یک کاراکتر جدی و بی اعصاب است که با جریانات پیش آمده در فرنچایز Conviction و Blacklist، اعصابش خراب تر هم می شود. این مرد میانسال کاریزماتیک را مایکل آیرون ساید صداپیشگی کرده و فکر کنم هیچ کس در دنیا نیست که بتواند این حقیقت را انکار کند که کسی بهتر از مایکل آیرون ساید نمی توانست از پس این کار برآید. در واقع صدای او آنچنان روی سم فیشر خوابیده که خودش هم قبول می کند سم فیشر خود اوست! بازی Splinter Cell: Conviction پر از صحنه های اعتراف گیری و تنش زاست و فقط باید آن را بازی کنید تا قدرت را در صدای سم فیشر دریابید. آقای آیرون ساید ۶۹ سال سن دارد و به عنوان بازیگر، کارگردان و تهیه کننده در فیلم های اکشن دیگری نیز ایفای نقش کرده است و کلاً شخصیت نَرمی ندارد!

Troy Baker

مهمترین نقش: Joel در بازی The Last of Us

و اما می رسیم به تروی بیکر. این دو صداپیشه ی آخر لیست را می توان با اطمینان گفت که بهترین صداپیشگان کل صنعت بازی هستند. اصلاً صدای تروی بیکر در هر بازی ای باشد آن بازی بی برو برگرد خریدن دارد. درست است که مهمترین نقش او را Joel در بازی The Last of Us نوشته ام، اما نقش های مهم او تمامی ندارند. بوکر در بازی Bioshock: Infinite، دلسین روو در بازی Infamous: Second Son، سم دریک، برادر نیتن دریک در بازی آنچارتد ۴ و بسیاری نقش های دیگر در بازی های بزرگ مانند مورتال کامبت، استاروارز، دیابلو، بتمن و و و … همگی بخاطر صدای بی نظیر و فن بیان بی نقص تروی بیکر پا به عرصه ی وجود گذاشته اند. اما Joel چیز دیگریست… . فکر کنم خود تروی بیکر هم قبول کند که با The Last of Us و کاراکتر بی نظیر جول بود که تروی بیکر تا این حد شناخته و محبوب شد. او بسیار شخصیت جالب و شوخی دارد و صدای گرم او باعث شده تمامی کاراکترهایش به نحوی ماندگار شوند. به جز همه ی این ها، بیکر قدرت خاصی هم در تغییر صدا دارد و به قدری با انعطاف می تواند نقش های مختلف را بازی کند که آدم واقعاً تعجب می کند. خود او هم می داند کارش چقدر درست است و یک بار در جواب اینکه «چطور می توانیم یک صداپیشه ی خوب در صنعت بازی ها شویم؟» گفته بود «بسیار ساده است، ابتدا پول جمع کنید و یک میکروفون مناسب بخرید، سپس صبر کنید تا من و نولان نورث بمیریم!». شاید اگر هر کس دیگری چنین حرفی می زد، آدم می خندید، اما متاسفانه یا خوشبختانه کاملاً راست می گوید! تا وقتی که او و نولان نورث زنده اند، کسی نمی تواند با آنها رقابت کند!

Nolan North

مهمترین نقش: نیتن دریک در سری Uncharted

نولان نورث آخرین فرد این لیست و به احتمال زیاد کاردرست ترین همه شان است. او و تروی بیکر بدون شک نقش هایی آفریدند که شاید با بهترین نقش های سینما با بازیِ هنرپیشگان هالیوودی قابل مقایسه باشد. نقش های مهم او نیز مانند تروی بیکر تمامی ندارند و در این خصوص او در همین سایت گیمفا مقاله ای نوشته شده و تمام کارکترهای مهمی که نورث صداپیشه ی آن ها بوده آورده شده اند. نقش Deadpool در بازی Deadpool، نقش رافائل در لاک پشت های نینجا و صدالبته مهمترین نقش او، نیتن دریک در سری آنچارتد. آنچارتد نیز مانند ساخته ی دیگر شرکت ناتی داگ یعنی The Last of Us چیزی کم ندارد. داستان سرایی بی نقص، کاراکترهای به یاد ماندنی و گیم پلی ای جذاب و سینمایی، همگی سر جای خود نشسته اند و این شاهکار را بوجود آورده اند. حال ببینید صداپیشگی یک کاراکتر چقدر باید قوی و بی نقص باشد که همه ی این ها را کنار بزند و گاهی به عنوان اصلی ترین عامل محبوبیت شخصیت دریک و بازی آنچارتد ذکر شود! بله، نولان نورث چنین صداپیشه ای است. در واقع هر کمپانی ای که او را به کار بگیرد، برگ برنده در دستش است و آن کاراکتر به احتمال زیاد ماندگار خواهد شد. صدای گرم و زنده ی نولان نورث، به همراه شوخی هایی که بسیاری از آنها حاصل ذکاوت او بوده و به شکل فی البداهه گفته می شوند، او را به یکی از بهترین (شاید هم بهترین) صداپیشه ی تاریخ تبدیل کرده است.

منبع متن: gamefa