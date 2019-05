تماشا کنید: از زمان انتشار بازی The Dark Pictures: Man of Medan با انتشار تریلری رونمایی شد

به گزارش پردیس‌گیم، دقایقی پیش، کانال یوتیوب Playstation تریلر جدیدی از بازی The Dark Pictures: Man of Medan به اشتراک گذاشت که در انتهای آن، تاریخ 30 آگوست(جمعه 8 شهریور 98) به چشم می‌خورد. به بیان دیگر، این بازی در تاریخ مذکور بر روی پلتفرم‌های مقصد PC، PS4 و Xbox One منتشر می‌شود. The Dark Pictures: Man of Medan توسط استودیوی Supermassive Games توسعه می‌یابد که پیش از این، عنوان انحصاری Until Dawn را به صورت انحصاری برای PS4 ساخته بودند و ناشر آن نیز کمپانی Bandai Namco می‌باشد. در رابطه با خود تریلر(که در زیر می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید) باید گفت که هیچ کدام از شخصیت‌های بازی را به تصویر نمی‌کشد. در واقع این ویدئو علاوه بر نشان دادن وحشت و ترس درون بازی، بر روی اهمیت انتخاب‌های گسترده‌ای که در Man of Medan پیش روی بازیکنان قرار می‌گیرند و عواقب آن‌ها تمرکز می‌کند. انتخاب‌هایی مثل گفتن یک جوک یا ترساندن دوستمان، فرار یا مبارزه کردن، قایم شدن یا فریاد زدن و... این موارد یادآور Until Dawn نیز می‌باشند که با توجه به تصمیم‌گیری‌هایمان در طول آن، با پایان‌های مختلفی رو‌ به رو می‌شدیم و به نظر می‌رسد که این موضوع در The Dark Pictures نیز تکرار خواهد شد.

The Dark Pictures یک مجموعه بازی ترسناک می‌باشد که قرار است طی چند قسمت عرضه شود. هر قسمت نیز دارای عوامل، محیط و بازیگران مختلفی می‌باشد که داستان منحصر به فرد خود را دارند. اولین قسمت، Man of Medan نام دارد که ماجرای چند دوست را که برای تفریح، با قایق به دل دریا می‌زنند، روایت می‌کند. البته، اتفاقات بدی در انتظار آن‌هاست زیرا قایقشان توسط یک دزد دریایی ربوده شده و سر از یک کشتی روح‌زده در خواهند آورد؛ کشتی‌ای که محل اصلی جریانات بازی بوده و قرار است حسابی بازیکنان را بترساند.

