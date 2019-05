با نزدیک شدن به زمان پایان نسل فعلی و انتشار کنسول پلی‌استیشن ۵، بسیاری از کاربران نسبت به انتشار ۳ انحصاری بزرگ شرکت سونی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ مشکوک هستند. سه بازی The Last of Us Part II، Death Stranding و Ghost of Tsushima در ابتدا به عنوان بازی‌های انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ معرفی شدند […]

با نزدیک شدن به زمان پایان نسل فعلی و انتشار کنسول پلی‌استیشن ۵، بسیاری از کاربران نسبت به انتشار ۳ انحصاری بزرگ شرکت سونی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ مشکوک هستند. سه بازی The Last of Us Part II، Death Stranding و Ghost of Tsushima در ابتدا به عنوان بازی‌های انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ معرفی شدند ولی با توجه به عدم اعلام زمان انتشار آن‌ها و نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵، برخی از کاربران احتمال تبدیل شدن این عناوین به بازی‌های زمان عرضه‌ی کنسول نسل بعدی شرکت سونی را مطرح کردند.

خوشبختانه این موضوع صحت ندارد. در جریان کنفرانس خبری امروز شرکت سونی، این شرکت رسما اعلام کرد که هر سه بازی یاد شده به طور حتم برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر می‌شوند. زمانی که صحبت به موضوع پایان دوره‌ی کنسول پلی‌استیشن ۴ و انتقال به نسل بعدی کشیده شد، شرکت سونی تاکید کرد که «هنوز بازی‌های انحصاری AAA زیادی برای کنسول پلی‌استیشن ۴» در راه هستند. شرکت سونی این موضوع در زمان حضور تصویر سه بازی یاد شده برروی صحنه مطرح کرد تا به همه اطمینان داده باشد که سه عنوان The Last of Us Part II، Death Stranding و Ghost of Tsushima برای عرضه برروی کنسول نسل فعلی برنامه‌ریزی شده‌اند.

البته همان‌طور که انتظارش را می‌رفت، شرکت سونی به سوال در رابطه با انتشار یا عدم انتشار این سه بازی برروی کنسول نسل بعدی پاسخی نداد. در حقیقت، تا به این لحظه هیچ بازی فرست یا تردپارتی برای کنسول‌های نسل بعد به صورت رسمی معرفی نشده‌اند. اگرچه انتشار عناوینی مانند Starfield و The Elder Scrolls VI برای نسل بعد تایید شده‌اند ولی هنوز هیچ اطلاعاتی از این بازی‌ها در دست نیست.

با توجه به این که سه بازی یاد شده مدت‌ها است که در دست توسعه قرار دارند و به عنوان عناوین انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ معرفی شده‌اند، عدم انتشار آن‌ها برای این کنسول کمی غیرمنطقی و دور از انتظار است. البته همان‌طور که شاهد انتشار عناوین موفق و محبوب کنسول پلی‌استیشن ۳ برای کنسول پلی‌استیشن ۴ بودیم، احتمال انتشار نسخه‌ی بهبود یافته‌ی این سه بازی و یا حتی دیگر بازی‌های بزرگ کنسول پلی‌استیشن ۴ برای کنسول نسل بعدی نیز وجود دارد.

به هر حال، باید منتظر انتشار اطلاعات بیشتر از این سه بازی از سوی شرکت سونی و تیم‌های سازنده باشیم. البته با توجه به عدم حضور این شرکت در مراسم E3 امسال، باید کمی بیشتر از حد معمول برای شنیدن اخبار مربوط به این عناوین منتظر بمانیم.

منبع متن: gamefa