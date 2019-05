هرچه روزهای بیشتری را پشت سر می‌گذاریم، نمایشگاه E3 2019 نیز نزدیک‌تر می‌شود. حتی اگر شرکت سونی خبر از عدم حضور در این دوره از این نمایشگاه داده باشد، باز هم هستند شرکت‌های مطرحی که در این رویداد سالانه حضور یافته و به معرفی بازی‌ها و برنامه‌های خود برای ادامه سال ۲۰۱۹ و فراتر از […]

هرچه روزهای بیشتری را پشت سر می‌گذاریم، نمایشگاه E3 2019 نیز نزدیک‌تر می‌شود. حتی اگر شرکت سونی خبر از عدم حضور در این دوره از این نمایشگاه داده باشد، باز هم هستند شرکت‌های مطرحی که در این رویداد سالانه حضور یافته و به معرفی بازی‌ها و برنامه‌های خود برای ادامه سال ۲۰۱۹ و فراتر از آن بپردازند.

مایکروسافت یک نمایش بزرگ را در برنامه دارد و شایعه شده که این شرکت قصد دارد از نسل بعدی کنسول‌های ایکس‌باکس خود نیز رونمایی کند. نیازی به گفتن نیست که مطمئناً ردموندی‌ها، کنسول ایکس‌باکس وان را نادیده نخواهند گرفت. بر عکس، تاکنون تعداد زیادی بازی تائید شده که قرار است در E3 2019 حضور داشته و در آینده به کنسول ایکس‌باکس وان راه یابند. به همین جهت، سعی کردیم تا در این فهرست، همه بازی‌هایِ تائید شده برای کنسول ایکس‌باکس وان را گردآوری کنیم و به صورت مداوم نیز آن را به‌روز کنیم.

به غیر از معرفی نسل بعدی کنسول ایکس‌باکس، بزرگترین نمایش مایکروسافت در این رویداد، بازی Halo Infinite خواهد بود. Halo Infinite، ششمین نسخه اصلی این سری محبوب، نخستین بار در کنفرانس مایکروسافت در E3 2018 معرفی شد. به همین جهت، کریس لی (Chris Lee)، کارگردان این بازی، تصمیم گرفته تا یک سال بعد از آن، و در جریان رویداد E3 2019، جزئیات بیشتری از این بازی موردانتظار را فاش کند. هنوز مشخص نیست که لی دقیقاً در خصوص چه ویژگی‌هایی از این بازی صحبت خواهد کرد اما طبق گفته‌های بانی راس (Bonnie Ross)، رئیس استودیوی ۳۴۳ ایندستریز (۳۴۳ Industries)، از آنجایی که Halo Infinite توسط موتور اسلیپ‌اسپیس (SlipSpace) ساخته می‌شود، قطعاً بحث فنی یکی از این موضوعات مورد صحبت خواهد بود. از بازی Halo Infinite به عنوان یک «ریبوت معنوی» برای سری Halo یاد می‌شود. این بازی شامل المان‌های مختلفی از سبک نقش‌آفرینی می‌شود و گفته شده در زمان عرضه حاوی دو بخش چندنفره و تک‌نفره خواهد بود.

احتمال نمایش دیگر بازی‌های انحصاری ایکس‌باکس در E3 2019 نیز وجود دارد حتی اگر هنوز، حضورشان در این رویداد تائید نشده باشد. عناوینی نظیر Gears 5، بازی Battletoads، بازی Ori and the Will of the Wisps، بازی Sea of Solitude، بازی Session و Tunic (همه آن‌ها در جریان E3 2018 به نمایش درآمدند) برای عرضه در سال ۲۰۱۹ میلادی برنامه‌ریزی شده‌اند. به همین دلیل، می‌توان اطمینان داشت که شاهد حضور آن‌ها در این دوره از نمایشگاه نیز باشیم.

حتی اگر هیچکدام از این بازی‌ها در E3 امسال نمایش داده نشوند، باز هم شاهد بازی‌های متنوعی خواهیم بود که قرار است برای کنسول ایکس‌باکس عرضه گردند. از جمله آن‌ها می‌توان به Star Wars Jedi: Fallen Order، ساخته استودیوی ریسپاون اینترتینمنت و Ghost Recon Breakpoint یوبی‌سافت اشاره کرد که هر دو برای عرضه در سال جاری میلادی برنامه‌ریزی شده‌اند. همچنین بازی‌هایی نظیر Call of Duty استودیوی اینفینیتی وارد نیز هنوز معرفی نشده‌اند، بنابراین احتمال استفاده از E3 برای رونمایی از آن‌ها نیز زیاد است.

تمام بازی‌های تائید شده ایکس‌باکس وان تا این لحظه

Anthem (EA Play)

Apex Legends

Battlefield V (EA Play)

Bee Simulator

Borderlands 3

Call of Duty 2019

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Dying Light 2

FIFA 20

Fortnite (Summer Block Party)

Halo Infinite

Monster Hunter World: Iceborne

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Fisherman – Fishing Planet

The Sinking City

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Trine 4: The Nightmare Prince

منبع متن: gamefa