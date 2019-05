فیلم Just Cause توسط خالق John Wick در حال ساخت است

سری بازی‌های محبوب Just Cause، سری بعدی بازی‌هایی است که قرار است به زودی قدم بر پرده‌ی سینماها بگذارد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، امروز طی خبری رسمی اعلام شد که یک فیلم سینمایی بر اساس سری بازی‌های Just Cause در حال ساخت لست. درک کولستاد (Derek Kolstad) خالق مجموعه‌ی John Wick که به تازگی سومین فیلم آن اکران شده است، وظیفه‌ی ساخت این فیلم را بر عهده گرفته است. علاوه بر آن آدریان عسکریه (Adrian Askarieh) از شرکت Prime Universe Films وظیفه‌ی تهیه کنندگی این فیلم را خواهد داشت. طبق گفته‌ی عسکریه، او حدود یک دهه است که تلاش می‌کند شرایط را برای ساخت فیلم Just Cause فراهم کند.

کولستاد کارنامه‌ی درخشانی را در ساخت فیلم‌های اکشن دارد و John Wick که تا به حال سه فیلم موفق از آن ساخته شده، جزو این کارنامه است. با اینحال در بسیاری از موارد، اقتباس‌های سینمایی از بازی‌های ویدئویی نتوانسته‌اند به موفقیت برسند و حتی شکست بسیار بزرگی خورده‌اند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا این فیلم موفق خواهد شد؟

