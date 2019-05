اطلاعات جدیدی از بازی بعدی From Software منتشر شد

نویسنده کتاب‌های نغمه یخ و آتش روز گذشته در وبلاگ خود تایید کرد با یک استودیوی ژاپنی برای ساخت یک بازی همکاری می‌کند. طولی نکشید که مشخص شد از پروژه جدید From Software با نام رمزی GR در کنفرانس مایکروسافت طی E3 رونمایی می‌شود. سایر جزئیات شامل آن هستند که ظاهرا این یک بازی جهان‌باز خواهند بود اما به‌نظر می‌رسد که یک مشکل این وسط وجود داشته باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، آنتونیو فوسیتو، ژورنالیست ایتالیایی که سال‌ها در این کسب‌وکار مشغول است، در حساب رسمی توئیتر خود گفت از بابت این بازی جدید From Software مدت‌ها با خبر بود. او همچنین افزود به دلیل محدودیت‌های فنی موتور بازی‌سازی From Software، شاید این عنوان کاملا جهان‌باز نباشد بنابراین به احتمال زیاد باید چیزی مشابه Dark Souls یا همین بازی اخیر آن‌ها یعنی Sekiro: Shadows Die Twice را انتظار داشته باشیم.

وی در ادامه گفت Great Rune ممکن است همچنان یک نام رمزی باشد و اسم بازی نهایی، این نخواهد بود. از نظر ما هم Great Rune در مقایسه با بازی‌های قبلی From Software اسم ساده و پیش پا افتاده‌ای است! او گفت:

"من می‌توانم وجود این بازی را تایید کنم. یک توسعه‌دهنده سال‌ها پیش درباره این بازی به من گفت. شاید به دلیل محدودیت‌های موتور بازی‌سازی From Software (که البته ارتقا یافته)، شاهد یک بازی کاملا جهان‌باز نباشیم.

به غیر این، بابت اسم Great Rune هم مطمئن نیستم. مثلا نام رمزی Bloodborne قبل از معرفی آن SPRJ بود."

همچنین Gamesradar هم گزارش داده بود که این بازی در جهان اسکاندیناوی جریان خواهد داشت. یکی از کاربران 4Chan هم خبر از آن داد که این عنوان، جانشین واقعی و حقیقی Dark Souls است پس شاید حرف‌های آنتونیو که GR یک بازی کاملا جهان‌باز نیست، درست باشد.

هنوز از بازی جدید From Software به‌طور رسمی رونمایی نشده اما مطمئنا معرفی نهایی در کنفرانس مایکروسافت برای E3 2019 صورت می‌گیرد که در 19 خرداد شروع می‌شود.

منبع متن: pardisgame