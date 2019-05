اطلاعاتی از بخش بتل رویال Call of Duty: Mobile منتشر شد

بالاخره پس از گذشت چندین هفته، شرکت اکتیویژن (Activision) اطلاعات و جزئیاتی از حالت بتل رویال بازی Call of Duty: Mobile منتشر کرده که توجه‌ی هواداران و علاقه‌مندان به این سری جذاب را به سوی خود کشانده است. حس درگیری و تجربه‌ی تیراندازی با سلاح‌ها و وسایل جنگی متنوع، همیشه برای بعضی از جوانان و […]

حس درگیری و تجربه‌ی تیراندازی با سلاح‌ها و وسایل جنگی متنوع، همیشه برای بعضی از جوانان و افراد جذاب و هیجان‌انگیز بوده که در این میان، سری بازی Call of Duty بسیار موفق عمل کرده است. حال با به روی کار آمدن نسخه‌ی موبایلی این سری بازی جذاب، انتظار می‌رود شاهد سیل عظیمی از بازی‌بازان به سوی این عنوان باشیم. همان‌طور که در جریان هستید، مدتی است که بازی Call of Duty: Mobile معرفی شده و شور و هیجانی را در دل علاقه‌مندان و طرفداران بازی‌های تیراندازی ایجاد کرده است. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، این بازی که به صورت رایگان در دسترس قرار می‌گیرد، فقط دارای بخش چندنفره‌ است. این اولین باری نیست که شاهد حالت بتل رویال در نسخه‌هایی از سری بازی Call of Duty هستیم اما به نظر می‌رسد در نسخه‌ی گوشی‌های هوشمند این مجموعه، تغییراتی دیده می‌شود که در سایر نسخه‌ها وجود نداشته است.

بخش بتل رویال عنوان Call of Duty: Mobile مانند سری Black Ops، دارای حالت‌های تک نفره، دو نفره و تیمی است که بازی‌بازان و کاربران بر اساس موقعیت و علایق خود یکی از این موارد را انتخاب می‌کنند. نکته متمایز کننده‌ی Call of Duty: Mobile نسبت به دیگر نسخه‌ها، وجود سیستمی جدید و منحصر به فرد در بخش زنده کردن یا همان Revive هم‌تیمی‌های گروه شناخته می‌شود. همچنین قابلیت دیگری نیز وجود دارد که به بازی‌بازان و کاربران این امکان را می‌دهد تا دید خود را به حالت‌های اول شخص یا سوم شخص تغییر دهند. طبق اطلاعات منتشر شده محبوب‌ترین نقشه‌ها، سلاح‌ها، شخصیت‌ها و موارد مختلف دیگری از نسخه‌های Modern Warfare و Black Ops در این بازی گنجانده شده است که از این میان، می‌توان به نقشه‌های Estate از عنوان Modern Warfare 2 و Crash از بازی Modern Warfare 1 اشاره کرد. همچنین شایان ذکر است که نقشه‌های Diner و Launch که از سری Black Ops هستند نیز در بازی Call of Duty: Mobile وجود خواهند داشت.

بازی Call of Duty: Mobile برای پلتفرم‌های اندروید و iOS، در زمانی نامشخص در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه می‌شود. همچنین ثبت نام نسخه‌ی بتای عمومی این عنوان که در تابستان سال میلادی در دسترس قرار می‌گیرد، شروع شده است که می‌توانید از این نشانی برای آن اقدام کنید.

منبع متن: gamefa