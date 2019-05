جدول فروش هفتگی بریتانیا | پیروزی جنون بر ترس

سرانجام و پس از مدت‌ها انتظار بازی محبوب Rage 2، ساخته‌ی جدید شرکت بتزدا، به بازار عرضه و در اولین هفته‌ی عرضه‌ی خود موفق شد تا نوار پیروزی‌های متوالی بازی انحصاری جدید شرکت سونی یعنی Days Gone را قطع کند. با جدول فروش هفتگی بریتانیا با گیمفا همراه باشید. نگاهی به بازی‌های جدید عرضه شده: […]

نگاهی به بازی‌های جدید عرضه شده:

علیرغم فروش دور از انتظار بازی Days Gone در کشور آمریکا، بازی انحصاری جدید شرکت سونی روزهای خوبی را در بریتانیا سپری کرد و توانست به مدت سه هفته‌ی متوالی در صدر جدول فروش انگلستان قرار گیرد. ظاهرا بازی‌های شرکت سونی در میان بازی‌بازان بریتانیا از محبوبیت بسیار بالایی برخوردارند زیرا آخرین انحصاری عرضه شده توسط شرکت سونی یعنی Spider-Man و پیش از آن God of War نیز رکورد مشابهی را از خود بر جای گذاشتند. اگرچه در رابطه با Spider-Man، نوار صدرنشینی‌های این بازی پس از سه هفته متوالی صدرنشینی قطع شد و دیگر شاهد بازگشت آن به صدر جدول بریتانیا نبودیم؛ اتفاقی که شاید برای بازی Days Gone نیز دور از انتظار نباشد.

در هر صورت بازی جدید شرکت بتزدا یعنی Rage 2 به تازگی عرضه شد و توانست در همان هفته‌ی اول رقیب قدرتمند خود یعنی Days Gone را کنار زده و با قطع نوار پیروزی‌های متوالی این بازی، بر بام بریتانیا تکیه بزند. اما جالب است بدانید با وجود صدرنشینی Rage 2، میزان فروش نسخه‌ی دوم بسیار پایین‌تر از نسخه‌ی اول است که در سال ۲۰۱۲ عرضه شد. در حقیقت بازی Rage 2 یک چهارم نسخه‌ی نسل هفتمی (فروش فیزیکی) این بازی ( در هفته‌ی نخست انتشار در سال ۲۰۱۲) فروخته است؛ اگرچه می‌توان گفت که فروش دیجیتالی این نسخه، احتمالاً نسبت به نسخه‌ی نسل هفتمی رشد بالایی داشته است. البته از آن‌جایی که بتزدا آمار دقیقی از میزان فروش دیجیتالی بازی‌های خود ارائه نمی‌دهد، بنابراین در این رابطه نیز نمی‌توان با قطعیت نظر داد.

بیشترین میزان فروش بازی Rage 2 به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ این بازی (۵۷ درصد) اختصاص دارد و دو نسخه‌ی اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی نیز به ترتیب ۳۸ و ۵ درصد از سهم فروش را به خود اختصاص داده‌اند.

بازی جدید Mortal Kombat 11 نیز این هفته با کاهش فروش ۴۷ درصدی روبرو شده و به مکان چهارم جدول سقوط کرد. از جمله بازی‌‌های جدید دیگری که در میان ۴۰ عنوان پرفروش بریتانیا حضور دارند، می‌توان به بازی A Plague’s Tale: Innocence ( مکان نهم) و نسخه‌ی ریمستر بازی Sniper Elite Version 2 اشاره کرد. بازی Sniper Elite Version 2 در مکان سیزدهم قرار دارد و تنها ۱۰۰ نسخه تا قرار گرفتن در میان ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا فاصله داشت.

بازی‌های انحصاری:

همان طور که اشاره کردیم. بازی انحصاری جدید شرکت سونی پس از سه هفته صدرنشینی متوالی، این هفته یک پله پایین‌تر و در جایگاه دوم قرار گرفت. میزان فروش این بازی نسبت به هفته‌ی گذشته ۳۸ درصد کاهش یافته است. به غیر از بازی Days Gone، سونی تنها یک نماینده‌ی دیگر در ۴۰ بازی پرفروش بریتانیا دارد و آن هم بازی Spider Man است که در جایگاه هفدهم جدول قرار دارد.

هرگاه که از بازی‌های انحصاری صحبت می‌کنیم، شاهد هستیم که نینتندو همچنان از سایر رقبای خود پیشی گرفته است. این هفته نیز شرکت نینتندو و کنسول نینتندو سوییچ، هشت نماینده در میان ۴۰ بازی پرفروش بریتانیا دارند که آمار فوق العاده‌ای به شمار رفته و به نظر می‌رسد که محبوبیت این کنسول در بریتانیا نیز روز به روز در حال افزایش است.

مایکروسافت نیز به مانند سونی دو نماینده در میان ۴۰ بازی پرفروش بریتانیا دارد. بازی Forza Horizon 4 که چند هفته‌ای به صورت متوالی در میان ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا قرار داشت، با افت فروش همراه شده و این هفته جایگاه یازدهم را به خود اختصاص داده است. در جایگاه چهلم اما عنوانی را مشاهده می‌کنیم که انتظار آن را نداشتیم؛ بازی Sea of Thieves. البته عرضه‌ی باندل جدید کنسول اکس باکس وان اس (که شامل بازی Sea of Thieves نیز می‌شود) در افزایش فروش این بازی بی تاثیر نبوده است.

منبع متن: gamefa