جرج ‌آرآر مارتین، نویسنده‌ی رمان‌های معروف «نغمه‌ای از آتش و یخ»، یا بهتر است بگوییم نویسنده‌ی مجموعه رمان‌هایی که سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) را از روی آن‌ها ساخته‌اند، قرار است بازی بسازد. مارتین به تازگی و به مناسبت اتمام پروژه‌ی طولانی سریال بازی تاج و تخت، در وبلاگ خود از برنامه‌های چند سال پیش و آینده‌اش نوشته است. جرج آرآر مارتین در وبلاگ خود نوشته است که در ساخت یک بازی با استودیویی ژاپنی همکاری کرده است. منابعی موثق هم پس از انتشار این خبر، تایید کردند که این بازی ساخته‌ی «فرام سافتور» (From Software) یعنی سازندگان مجموعه بازی‌های دارک سولز و بلادبورن است.

شایعه‌ی ساخت یک بازی با همکاری جرج آرآر مارتین به چند ماه پیش بازمی‌گردد. یکی از کانال‌های یوتیوبی چند ماه پیش گفته بود که فرام سافتویر مشغول ساخت یک بازی با همکاری جرج آرآر مارتین است. گزارش اخیر توسط خبرگزاری گماتسو منتشر شده است. این خبرگزاری گفته است که بازی بعدی فرام سافتور با اسم رمز GR شناخته می‌شود و از نظر روند، بی‌شباهت به بازی‌های دارک سولز نیست.

این بازی هم‌چنین قرار است در رویداد E3 2019 و در کنفرانس مایکروسافت رونمایی شود. ظاهرا این بازی با تهیه کنندگی شرکت باندای نامکو ساخته می‌شود و برای عرضه در اوایل سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده است.

پس از انتشار این مجموعه اخبار، خبرگزاری گیمز‌رادار هم گفت که اطللاعات بیشتری از این بازی در اختیار دارند. گفته شده که بازی فرام سافتور و جرج آرآر مارتین یک نقش‌آفرینی محیط باز است و در دنیای اساطیر نورس اتفاق می‌افتد. این بازی هم‌چنین ظاهرا Great Rune نام دارد.

بازی‌کننده‌ها از بین سه کلاس یکی را انتخاب می‌کنند؛ کلاس‌هایی که همان کلاس‌های همیشگی بازی‌های نقش‌آفرینی هستند: یک جنگجو، یک یاغی و یک جادوگر. با این حال، از روند بازی گرفته تا نحوه‌ی انجام مبارزات و مراحل، با انتخاب کلاس فرق خواهند کرد.

«هیده‌تاکا میازاکی»، کارگردان دارک سولز ۱ و بلادبورن و سکیرو، وظیفه‌ی کارگردانی بازی را برعهده نخواهد داشت. «یانی تاکیمورا»، کارگردان دارک سولز ۲ که به همراه میازاکی کارگردانی دارک سولز ۳ را هم به دست گرفته بود، به عنوان کارگردان بازی GR انتخاب شده است.

هم‌چنین گفته شده که برای ساخت این بازی، فرام سافتور موتور پایه‌ی همیشگی‌شان را کنار گذاشته و سراغ آنریل انجین ۴ رفته‌اند.

فعلا اطلاعات بیشتری از این بازی در اختیار نداریم و احتمالا باید تا همان کنفرانس مایکروسافت در رویداد E3 2019 صبر کنیم.

جدیدترین بازی استودیوی فرام سافتور یعنی Sekiro: Shadows Die Twice دو سه ماهی است که عرضه شده و توانسته از منتقدان و بازی‌کننده‌ها بازخوردهای بسیار مثبتی بگیرد و فروش شگفت‌انگیزی داشته باشد.

منبع: Gematsu

