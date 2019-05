چهارمین شماره Grid رسما رونمایی شد

شرکت بازی‌سازی کدمسترز (Codemasters) از شماره بعدی مجموعه بازی‌های «گرید» (Grid) رونمایی کرده است. این بازی جدید GRID نام‌گذاری شده است و اسم آن دنباله‌ و شماره‌ای را به یدک نمی‌کشد. طبق گفته‌ی کدمسترز شهریور ماه امسال می‌توانیم انتظار عرضه‌ی GRID را روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی داشته باشیم.

تا به امروز سه شماره در مجموعه‌ی Grid عرضه شده‌اند. در سال ۲۰۰۸ شاهد عرضه‌ی اولین قسمت این مجموعه به اسم Racer Driver: GRID بودیم و در سال ۲۰۱۳ هم دنباله‌ی این بازی به اسم GRID 2 عرضه شد. نهایتا در سال ۲۰۱۴ شاهد عرضه‌ی بازی GRID Autosport بودیم و از آن زمان تا به امروز، خبر زیادی از این مجموعه بازی‌ها نداشتیم و شرکت بازی‌سازی کدمسترز بیشتر مشغول ساخت بازی‌های مجموعه Dirt و F1 بوده است.

بازی‌های سری GRID در عین اینکه بسیار واقع‌گرایانه هستند و حتی در برخی مواقع، به بازی‌های شبیه‌ساز رانندگی نزدیک می‌شوند، ولی بازی کردن آن‌ها لذت بخش است و پیچیدگی چندان زیادی هم ندارند. این مجموعه بازی‌ها هم‌چنین فیزیک برخورد بسیار خوبی را در خود جای داده‌اند که به بخشی مهم از بازی‌های Grid تبدیل شده است.

بازی جدید GRID هم قرار است پایه و هسته‌ی این مجموعه را فراموش نکند و آن‌ها را گسترش دهد. بازی بیش از ۷۰ خودروی مختلف، از کلاس‌های بسیار متفاوت، را در خود جای دهد. ۱۲ جاده‌ی مختلف هم برای بازی طراحی شده است که شامل پیست‌های معروف و مشهور دنیا هستند.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر بازی GRID را ببینید.

