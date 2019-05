سونی به تازگی آمار و ارقام تجاری خود مربوط به سه ماهه‌ی اخیر سال مالی‌اش را منتشر کرده است. مراسم سونی برای سهام‌داران، در کنار اعداد و ارقام تجاری، از برنامه‌های آینده‌ی این شرکت برای برند پلی‌استیشن هم اطلاعات خوبی ارایه داد. طبق گفته‌ی سونی، نسل بعدی کنسول پلی‌استیشن در عین ادامه‌ی جریان فعلی آن‌ها، تکنولوژی‌های جدید و انتخاب‌های بیشتری را در مقابل مخاطبان پلی‌استیشن قرار خواهد داد.

طبق گفته‌ی سونی، کنسول نسل بعدی آن‌ها یا همان پلی‌استیشن ۵ قرار است جهش گرافیکی بسیار بزرگی داشته باشد و تجربه‌هایی را به مخاطب ارایه دهد که آن‌ها بتوانند کاملا غرق بازی شوند. سونی می‌گوید که توانایی پردازش گرافیکی بالاتر و سرعت بیشتر رندر، به لطف بهبود سخت‌افزار و هم‌چنین استفاده از حافظه‌های اس‌اس‌دی که مختص کنسول طراحی شده‌‌اند، محقق شده است.

در کنار ارایه‌ی بازی‌ها مثل گذشته، یعنی هم به صورت دیسکی و هم به صورت فروش دیجیتال از طریق پلی‌استیشن نتورک، بازی‌های نسل بعد سونی به صورت استریم شده هم ارایه می‌شوند. سونی می‌گوید که سرویس‌های Remote Play و PlayStation Now در نسل بعدی نقش بسیار بزرگتری خواهند داشت.

در مراسم سونی، به این موضوع اشاره شد که سونی با ارایه‌ی بهترین سخت‌افزار ممکن، استفاده از سرویس‌های استریم و پردازش ابری و تولید محتوای شگفت‌انگیز، تلاش خواهد کرد تا نسل بعدی پلی‌استیشن را باز هم به عنوان بهترین گزینه برای بازی کردن معرفی کند. همکاری سونی و مایکروسافت برای پیشرفت تکنولوژی‌های استریم بازی و سرویس‌های ابری هم نقش مهمی در گسترش حضور سونی در حوزه‌ی استریم بازی خواهد داشت.

سونی می‌گوید که از نظر آن‌ها پشتیبانی از بازی‌های نسل قبلی، یا همان قابلیت Backwards Compatibility اهمیت بسیاری دارد و در نسل بعد، تمرکز بسیاری روی این موضوع خواهند داشت. از طرفی سونی دوباره تاکید کرده نسل بعدی از بازی‌های دیسکی، وضوح تصویر ۸K و صدای سه بعدی و اس‌اس‌دی و قابلیت گرافیکی Ray Tracing هم پشتیبانی خواهد کرد. از بین بردن صفحه‌های لودینگ، یکی از تمرکزهای سونی در نسل بعد خواهد بود. سونی در راستای بهبود بازی‌ها و استفاده بهینه از قابلیت‌های نسل بعد، رابطه‌ی خود با شرکت‌های بازی‌سازی را هم بهتر و بیشتر خواهد کرد.

سونی هم‌چنین تاکید کرده است که انتظار دارد پلی‌استیشن ۴ تا سه سال آینده سوددهی داشته باشد و حتی نقشی مهم در نسل بعد خواهد داشت. به نظر می‌رسد که باید منتظر ادغام بازی‌های نسل بعد با بازی‌های پلی‌استیشن ۴ باشیم؛ طوری که ظاهرا پلی‌استیشن ۴ به عنوان کنسول پایه و ارزان در نسل بعد هم حضور خواهد داشت. در ادامه‌ی صحبت‌های سونی در راستای پشتیبانی و سوددهی کنسول پلی‌استیشن ۴ این شرکت هم‌چنین به عرضه‌ی بازی‌های بزرگ و تراز اول مثل دث استرندینگ و لست آو آس برای این کنسول اشاره کرده است.

سونی نهایتا از آمار و ارقام سرویس‌های خود هم صحبت کرد. در حال حاضر ۵.۶ میلیون نفر به صورت فعال از سرویس Remote Play روی پلی‌استیشن ۴ استفاده می‌کنند. سرویس PlayStation Now بیش از ۷۰۰ هزار نفر مشترک دارد و ۱۷۰ شرکت بازی‌سازی از این سرویس پشتیبانی می‌کنند. سونی می‌گوید که برنامه دارند در آینده مشترکان این سرویس را به بیش از ۵ میلیون نفر برسانند.

طبق گفته‌ی سونی، نسل بعدی پلی‌استیشن روی ارایه‌ی تمام گزینه‌ها و انتخاب‌ها تمرکز خواهد داشت. مخاطبان پلی‌استیشن این انتخاب را دارند که بازی‌های خود را به صورت دیسکی، به صورت دیجیتالی یا به صورت استریم تهیه و تجربه کنند. سونی می‌گوید که آن‌ها می‌خواهند سرویس‌های‌شان را به ۹۹ درصد گیمرها ارایه دهند و نه اینکه روی گستره‌ی کوچکی تمرکز کنند.

اطلاعاتی رسمی از برنامه‌های عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ در دست نداریم، ولی طبق گفته‌ی منابعی موثق باید آبان سال آینده انتظار عرضه‌ی این کنسول و آغاز برنامه‌های نسل بعدی پلی‌استیشن را داشته باشیم.

در ادامه ویدیویی که سونی در مراسم خود از مقایسه لودینگ بازی اسپایدرمن روی پلی‌استیشن ۴ پرو و پلی‌استیشن ۵ نشان داده را برای‌تان قرار داده‌ایم.

دانلود mp4

بیشتر بخوانید: اطلاعات کامل پلی‌استیشن ۵ را از زبان طراح این کنسول بشنوید

بیشتر بخوانید: مجموعه مقالات پلی‌استیشن ۵

The post سونی از برنامه‌های خود برای پلی‌استیشن ۵ و نسل بعد می‌گوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala