از دیشب مراسم سالانه‌ی سالگرد بازی Overwatch آغاز شده است. این رویداد که از روز ۲۱ ماه می شروع شده و تا روز ۱۱ ژوئن ادامه خواهد داشت، در عین افزودن تعداد زیادی اسکین و آیتم جدید به بازی، هم‌چنین تمام حالت‌های آرکید و مختلف فصلی را برای مدتی محدود، در دسترس همه قرار می‌دهد.

همه‌ی حالت‌های فصلی بازی و اسکین‌های مختلف در رویداد سالگرد Overwatch در دسترس هستند.

طی مراسم سالگرد بازی Overwatch که در دو سال گذشته هم برگزار شده بود، بازی‌کننده‌ها این فرصت را دارند تا تمام آیتم‌های فصلی بازی را دریافت کنند. یعنی اگر لباس یا آیتم خاصی محدود به رویدادهای دیگر بازی مثل رویداد بازی‌های تابستانی یا کریسمس یا هالووین است، در مراسم سالگرد هم امکان آنلاک کردن و پیدا کردن آن‌ها در لوت باکس‌ها وجود خواهد داشت.

همه‌ی حالت‌های فصلی بازی، یعنی حالت‌هایی که در بخش آرکید طی رویدادهای مختلف در طول سال قرار داده می‌شوند، به لطف رویداد سالگرد عرضه‌ی بازی Overwatch قابل بازی هستند.

«جف کپلن» (Jeff Kaplan)، کارگردان بازی اورواچ، چند وقت پیش گفته بود که اسکین جدید به مناسبت رویداد سالگرد بازی برای شخصیت D.Va طراحی کرده‌اند که همه را شگفت‌زده خواه کرد. دیروز برای اولین بار این اسکین جدید را دیدیم که شخصیت D.Va را در یک لباس مدرسه قرار می‌دهد. البته ربات طراحی شده برای این شخصیت حسابی زیباتر از خود کاراکتر از آب درآمده است.

اسکین‌های جدید دیگر شخصیت‌ها هم ظاهر جالب و تازه‌ای به آن‌ها می‌دهد. شخصیت Winston یک اسکین جدید دارد که او را تبدیل به یک هیولا می‌کند، شخصیت Brigitte یک لباس پلیس دارد که کاملا ظاهر او سپرش را تغییر می‌دهد و یک لباس خدمتکار زیبا هم برای شخصیت Mei طراحی شده است. در کنار این اسکین‌های جدید، هم‌چنین می‌توان انتظار آیتم‌های دیگر مثل صحنه‌های ورود جدید یا اسپری‌های متنوع دیگری را هم داشت.

می‌توانید در ادامه تریلری که برای رویداد سالانه‌ی سالگرد بازی Overwatch ساخته شده است را ببینید.

تصاویر اسکین‌های جدید هم که به مناسبت این رویداد به بازی اضافه شده‌اند را هم در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

