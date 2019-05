شرکت بازی‌سازی سگا خبر داده است که نسخه‌ی ژاپنی بازی Judgement به زودی دوباره به فروشگاه‌ها بازخواهد گشت. این بازی که با اسم Judge Eyes: Shinigami no Yuigon در ژاپن عرضه شده است، از روز ۱۸ جولای در قالب یک نسخه‌ی ویرایش شده به صورت دیسکی و دیجیتال برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

نسخه‌ی انگلیسی بازی Judgement قرار است در روز ۲۵ ژوئن برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

بازی Judgement دی ماه سال گذشته در ژاپن برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شده بود. دو سه ماهی از عرضه‌ی بازی نگذشته بود که یکی از بازیگران اصلی این بازی به جرم مصرف مواد مخدر در ژاپن دستگیر شد. با اینکه بازی وضعیت فروش بسیار خوبی را سپری می‌کرد، سگا بازی را از فروشگاه‌ها جمع‌آوری کرد تا بازیگر دستگیر شده‌ی آن را جایگزین کنند.

چهره‌ی «پیر تاکایی» (Pierre Takai)، بازیگر نقش «کیوهی هامورا» که ضد قهرمان اصلی قصه است، کاملا از بازی حذف شده است. سگا چهره‌ای جدید برای این شخصیت طراحی کرده است. این چهره‌ی جدید، اسکن هیچ بازیگری نیست و کاملا توسط استودیوی سازنده‌ی بازی طراحی شده است. صدای شخصیت هامورا هم دوباره ضبط شده است. البته در ویدیوی مقایسه‌ی چهره‌ی جدید این شخصیت می‌توانید ببینید که موشن کپچر بدون و صورت این شخصیت حفظ شده است.

نسخه‌ی ویرایش شده‌ی بازی Judgement قیمت پایین‌تری خواهد داشت و در واقع با اسم New Price Version شناخته خواهد شد.

تمام تریلرهای بازی ساعتی پس از دستگیری پیر تاکایی از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های رسمی بازی حذف شدند.

سگا هر سه تریلر اصلی بازی را دوباره و به صورت ویرایش شده منتشر کرده است که آن‌ها را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

تریلر داستانی بازی (نسخه ویرایش شده):

دانلود mp4

تریلر گیم‌پلی بازی (نسخه ویرایش شده):

دانلود mp4

ویدیوی افتتاحیه بازی (نسخه ویرایش شده):

دانلود mp4

منبع: Gematsu

منبع متن: digikala