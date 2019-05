براساس گزارشی منتشر شده در وب‌سایت Reuters، به نظر می‌رسد نسخه‌ی موبایل بازی League of Legends در دست ساخت است. این منبع و چند منبع دیگر گزارش داده‌اند که استودیوی ریوت گیمز (Riot Games) سازنده‌ی بازی League of Legends و شرکت تنسنت (Tencent) با همکاری یکدیگر قصد دارند نسخه‌ی موبایل این بازی معروف را بسازند. […]

براساس گزارشی منتشر شده در وب‌سایت Reuters، به نظر می‌رسد نسخه‌ی موبایل بازی League of Legends در دست ساخت است. این منبع و چند منبع دیگر گزارش داده‌اند که استودیوی ریوت گیمز (Riot Games) سازنده‌ی بازی League of Legends و شرکت تنسنت (Tencent) با همکاری یکدیگر قصد دارند نسخه‌ی موبایل این بازی معروف را بسازند. بازی League of Legends در حال حاضر تنها برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است و عرضه‌ی این بازی برروی گوشی‌های موبایل برای اولین بار در تاریخ این بازی رخ می‌دهد.

در گزارش Reuters اشاره شده که نسخه‌ی موبایل League of Legends بیشتر از یک سال در دست ساخت بوده است. تاکنون هیچ بازه‌ی زمانی برای انتشار بازی مشخص نشده است و براساس گزارش‌ها، انتظار نمی‌رود این بازی در سال ۲۰۱۹ منتشر شود.

همچنین منابع Reuters به گزارش‌هایی در مورد اختلاف بین ریوت گیمز و تنسنت در سال گذشته اشاره کرده بودند. در این گزارش‌ها به اختلاف دو شرکت در مناطق مختلف بازی اشاره شده بودند و بخشی از این اختلافات به دلیل تمایل تنسنت به ساخت یک نسخه‌ی موبایل از بازی League of Legends بوده است. در گزارش اولیه گفته شده که ریوت گیمز پیشنهاد ساخت نسخه‌ی موبایل را رد کرد.

پس از این ماجرا، شرکت تنسنت بازی آنلاین خود را با نام Honour of Kings که شباهت بسیاری به League of Legends داشت، در چین عرضه کرد. این اقدام باعث شد که اختلاف بین ریوت گیمز و تنسنت تشدید شود. با این حال، هنگامی‌که بازی شرکت تنسنت به Arena of Valor تغییر نام پیدا کرد و در غرب منتشر شد، نتوانست در آنجا تاثیر یکسانی بگذارد.

تاکنون بازی‌های بزرگی همچون PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite و سری Call of Duty برای سرمایه‌گذاری در بازار پلتفرم موبایل عرضه شده‌اند. بنابراین اگر بازی League of Legends برای موبایل عرضه شود، غافلگیرکننده نخواهد بود.

منبع متن: gamefa