هر چند وقت یکبار Microsoft بازی‌های جدیدی را به سرویس Xbox Game Pass اضافه می‌کند تا کسانی که مشترک این سرویس هستند بتوانند به طور رایگان به تجربه‌ی این بازی‌های منتخب بپردازند. البته برخی از بازی‌ها پس از مدتی از این سرویس خارج می‌شوند تا به جای آن‌ها بازی‌های جدیدی در این سرویس قرار بگیرند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Comicbook، حال به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، حساب کاربری Xbox Game Pass در شبکه‌ی اجتماعی توییتر نام 8 بازی را که قرار است به این سرویس بیایند را منتشر کرد.

طبق پیامی که این حساب کاربری منتشر کرده، قرار است 8 بازی Metal Gear Survive، The Banner Saga، Void Bastards، Dead by Daylight، Outer Wilds، Full Metal Furies، The Banner Saga 2، و Superhot به زودی به سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند. البته در این پیام تاریخ اضافه شدن هر یک از این بازی‌ها به به سرویس Xbox Game Pass نیز ذکر شده است. دو بازی Metal Gear Survive و The Banner Sagaدر تاریخ 23 ماه می (2 خرداد)، Void Bastards در تاریخ 29 ماه می (8 خرداد)، Dead by Daylight و Outer Wilds در تاریخ 30 ماه می (9 خرداد) و سه بازی Full Metal Furies، The Banner Saga 2 و Superhot نیز در تاریخ 6 ماه ژوئن (16 خرداد) به این سرویس اضافه خواهند شد. تمام این بازی‌ها به غیر از دو بازی Void Bastards و Outer Wilds قبلا منتشر شده بودند و به همین دلیل نیز همه از کیفیت بالای این بازی‌های اضافه شده به این سرویس آگاهی دارند. نکته‌ی جالب درباره‌ی دو بازی Void Bastards و Outer Wilds است زیرا این دو بازی دقیقا در همان روزی که عرضه می‌شوند به مجموعه بازی‌های این سرویس نیز اضافه خواهند شد.

منبع متن: pardisgame