به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، گروه NPD به تازگی جدیدترین لیست پرفروش‌ترین بازی‌های قاره‌ی آمریکای شمالی در ماه آپریل را منتشر کرده‌ است. طبق این گزارش، خریداران بازی‌های ویدئویی در این ماه حدود 842 میلیون دلار پول خرج کنده‌اند که در مقایسه با سال گذشته، این رقم تنها یک درصد رشد داشته است. در مجموع هم این ماه فروش نرم سخت افزارها و کنسول‌ها حدود 30 درصد افت داشته، در حالی که میزان فروش نرم افزارها و بازی‌ها در حدود 15 درصد رشد داشته است.

در زمینه‌ی سخت افزار، کنسول محبوب Nintendo Switch همچنان به فروش عالی خود در سال 2019 ادامه می‌دهد، در حالی که فروش کنسول‌های PS4 و Xbox One همچنان در حال کمتر شدن است. همچنین در زمینه‌ی نرم افزار، بازی Mortal Kombat 11 توانست به رتبه‌ی اول برسد و پرفروش‌ترین بازی باشد و جدیدترین عنوان انحصاری کنسول PS4 یعنی Days Gone هم توانست رتبه‌ی دوم را به دست آورد. دیگر بازی جدیدی که در ماه آپریل عرضه شده باشد، در این لیست حضور ندارد، اما عناوین The Division 2 ،Sekiro: Shadows Die Twice و Yoshi’s Crafted World همچنان در میان 10 بازی پرفروش قرار دارند.

همچنین در زیر می‌توانید لیست 20 بازی پرفروش ماه آپریل را که گروه NPD منتشر کرده است، مشاهده کنید:

Mortal Kombat 11 Days Gone MLB 19: The Show Tom Clancy’s The Division 2 Super Smash Bros. Ultimate Grand Theft Auto V Sekiro: Shadows Die Twice Call of Duty: Black Ops 4 NBA 2K19 Yoshi’s Crafted World Red Dead Redemption II Mario Kart 8 Assassin’s Creed: Odyssey Minecraft New Super Mario Bros. U Deluxe Final Fantasy X2/X-2 HD Remaster The Legend of Zelda: Breath of the Wild Jump Force Battlefield V Borderlands

همچنین شما می‌توانید در زیر لیست 10 بازی برتر از لحاظ فروش را در سال 2019 مشاهده کنید:

Kingdom Hearts III Mortal Kombat 11 Tom Clancy’s The Division 2 Anthem Resident Evil 2 Super Smash Bros. Ultimate Red Dead Redemption II Sekiro: Shadows Die Twice Jump Force

10.MLB 19: The Show

نظر شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame