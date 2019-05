بالاخره انتظارات چندین ماهه به پایان خود نزدیک می‌شود و تا مدتی دیگر، شاهد برگزاری رویداد E3 2019 خواهیم بود. حتی اگر شرکت سونی در این دوره از نمایشگاه حضور نداشته باشد، باز هم بازی‌های زیادی از کنسول پلی‌استیشن ۴ هستند که در طول این رویداد به نمایش در خواهند آمد. سونی هیچگونه کنفرانس خبری […]

بالاخره انتظارات چندین ماهه به پایان خود نزدیک می‌شود و تا مدتی دیگر، شاهد برگزاری رویداد E3 2019 خواهیم بود. حتی اگر شرکت سونی در این دوره از نمایشگاه حضور نداشته باشد، باز هم بازی‌های زیادی از کنسول پلی‌استیشن ۴ هستند که در طول این رویداد به نمایش در خواهند آمد. سونی هیچگونه کنفرانس خبری در این نمایشگاه نخواهد داشت اما دیگر شرکت‌های حاضر که قرار است یک نمایش اختصاصی از آثار خود داشته باشند، به نمایش بازی‌های پلی‌استیشن ۴ خود خواهند پرداخت. نام‌های بزرگی نظیر بتسدا (Bethesda)، الکترونیک آرتس (Electronic Arts) و بیشتر، در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری کنفرانس اختصاصی خود جهت نمایش برخی از بزرگ‌ترین آثار موردانتظار امسال و سال‌های پیش رو نظیر عنوان Star Wars Jedi: Fallen Order هستند.

شرکت سونی تصمیم گرفته است تا جهت نمایش بازی‌ها و آثار خود به روشی جدید و با شکلی متفاوت، در رویداد E3 2019 شرکت نکند. آن‌ها در بیانیه‌ای که برای وب‌سایت گیم‌اسپات ارسال کرده‌اند در این خصوص ابراز داشتند:

همانطور که صنعت [بازی‌های ویدئویی] به تکامل می‌رسد، شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی نیز همچنان به دنبال فرصت‌های نوآورانه برای مشارکت با جامعه مخاطبین خود است. طرفداران پلی‌استیشن به معنای دنیای ما هستند و ما همیشه دوست داریم نوآوری کنیم، متفاوت فکر کنیم و روش‌های جدیدی برای لذت بردن بازی‌بازان به ارمغان آوریم. در نتیجه، تصمیم گرفتیم تا در نمایشگاه E3 امسال شرکت نکنیم. ما در حال بررسی روش‌های جدید و آشنا جهت تعامل با جامعه مخاطبین خود در سال ۲۰۱۹ هستیم و نمی‌توانیم برای اشتراک‌گذاری هرچه بیشتر برنامه‌های خود با آن‌ها، بیش از این صبر کنیم.

بازی Death Stranding، عنوان Ghost of Tsushima و The Last of Us Part II همچنان جزو مهم‌ترین و بزرگترین بازی‌های در دست عرضه این شرکت محسوب می‌شوند. در این مدت، شاهد انتشار خبرهای جدیدی از این بازی‌ها نیز بودیم. هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) از طریق توییتر به این نکته اشاره کرد که در حال ساخت تریلر جدیدی از بازی Death Stranding است. از سوی دیگر، آنتونی نیومن (Anthony Newman)، یکی از کارگردانان بازی The Last of Us Part II نیز گفت که استودیوی ناتی‌داگ در حال استخدام افراد بیشتر، برای کمک کردن در به پایان رساندن این پروژه است. متاسفانه، هنوز جزئیات جدیدی از بازی Ghost of Tsushima و روند توسعه‌اش منتشر نشده است.

E3 امسال به مدت سه روز در جریان خواهد بود و این دوره از نمایشگاه از روز سه شنبه ۲۱ خرداد ماه (۱۱ ژوئن) آغاز به کار خواهد کرد و در روز پنج شنبه ۲۳ خرداد ماه (۱۳ ژوئن) نیز به کار خود پایان خواهد داد. به غیر از سونی، شرکت‌های مطرح دیگری خواهان برگزاری یک کنفرانس خبری و اختصاصی جهت نمایش جدیدترین آثار خود هستند. در ادامه می‌توانید فهرست تمام بازی‌های تائید شده پلی‌استیشن ۴ تا بدین لحظه را جهت حضور در E3 2019 از زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این پست، به صورت مرتب به‌روزرسانی خواهد شد، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم هر از گاهی به آن سر بزنید.

تمام بازی‌های تائید شده پلی‌استیشن ۴ تا بدین لحظه

Anthem (EA Play)

Apex Legends

Battlefield V (EA Play)

Bee Simulator

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Dying Light 2

FIFA 20

Fortnite (Summer Block Party)

Monster Hunter World: Iceborne

Paranoia: Happiness is Mandatory

Scavengers

Star Wars Jedi Fallen Order

The Fisherman – Fishing Planet

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

The Riftbreaker

The Sinking City

The Walking Dead: Onslaught

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Trine 4: The Nightmare Prince

WRC 8

منبع متن: gamefa