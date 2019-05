کنسول دستی جدیدی با نام PlayDate معرفی شد

استودیوی پنیک (Panic) که توسعه و انتشار عنوان Firewatch و همچنین بازی در دست ساخت Untitled Goose Game را در کارنامه‌ی خود دارد، امروز طی خبری از کنسول دستی کوچک و جدید خود تحت عنوان PlayDate رونمایی کرد که در لبه‌ی کناری آن یک دستگیره وجود دارد و برای بازی‌های مستقل و منحصر به فرد […]

استودیوی پنیک (Panic) که توسعه و انتشار عنوان Firewatch و همچنین بازی در دست ساخت Untitled Goose Game را در کارنامه‌ی خود دارد، امروز طی خبری از کنسول دستی کوچک و جدید خود تحت عنوان PlayDate رونمایی کرد که در لبه‌ی کناری آن یک دستگیره وجود دارد و برای بازی‌های مستقل و منحصر به فرد طراحی شده است.

در زمانی که صنعت بازی نگاه خود را به سمت کنسول جدید سونی، پلی‌استیشن ۵، و کنسول بعدی مایکروسافت منعطف کرده است، استودیوی پنیک تصمیم گرفته تا ورژن جدیدی از سخت‌افزار برای بازی را ارائه دهد. PlayDate که به عنوان نام این کنسول دستی جدید از طرف شرکت سازنده انتخاب شده و به رنگ زرد است، متشکل از یک d-pad، دو دکمه و یک صفحه‌ی ۲٫۷ اینچی سیاه و سفید با رزواوشن بالا به همراه یک باتری قابل شارژ است. در کنار این موارد دستگاه قابلیت اتصال به شبکه‌ی wi-fi، بلوتوث و اتصال هندزفری را نیز دارد و البته در لبه‌ی کناری خود یک دستگیره کوچک دارد که در ادامه به توضیحات مربوط به آن می‌پردازیم. ابعاد کلی این کنسول دستی ۷۴*۷۶*۹ میلی‌متر است. استودیوی پنیک در رابطه با کنسول جدید خود می‌گوید:

هدف از ساخت و ارائه‌ی PlayDate رقابت با سایر کنسول‌هایی که تا به امروز از آنها استفاده کرده‌ایم و آنها را دوست داریم نیست. این کنسول صرفا یک مکمل خواهد بود؛ دستگاهی که فضای خالی میان تلفن هوشمند و کنسول خانگی شما را پر می‌کند و اجازه می‌دهد تا در هر لحظه‌ی دلخواه که فکر بازی کردن به ذهنتان رسید این نیاز برآورده شود.

در رابطه با بازی‌های این کنسول دستی پنیک اعلام کرده است که با خرید کنسول، دوازده بازی برای افراد در دسترس خواهد بود که بازی اول با روشن کردن دستگاه و بازی های بعدی هر هفته و به نوبت برای بازی کردن در دسترس قرار می‌گیرند، در رابطه با نوع بازی‌ها نیز سعی شرکت بر این بوده تا سورپرایز باقی بمانند ولی به گفته‌ی آنها برخی از بازی‌ها کوتاه، برخی بلند، برخی نوستالژیک و برخی هم فکری خواهند بود؛ ولی همه دلچسب و لذت بخش!

آقای کیتا تاکاهاشی (Keita Takahashi)، طراح عنوان Katamari Damacy، به همراه گروهی دیگر از توسعه دهندگان بازی‌های رایانه‌ای مانند آقای بنت فادی (Bennett Foddy)، توسعه دهنده‌ی بازی Getting Over It، در حال تلاش برای ساخت عناوین این کنسول هستند و عنوان کرده‌اند که بازی اول این دستگاه Crankin’s Time Travel Adventure نام دارد. و اما سرانجام به صحبت درباره‌ی نقش و کاربرد دستگیره‌ی کنار دستگاه می‌رسیم.

کلید ورودی کوچک و جالبی که توسعه دهندگان برای تمایز و منحصر به فرد شدن دستگاه و همچنین لذت‌بخش کردن بیشتر بازی‌ها در نظر گرفته‌اند. کاربرد این دستگیره در بازی Crankin’s Time Travel Adventure، کنترل و عقب و جلو کردن جریان زمان برای کمک به شخصیت بازی در انجام ماموریت خود خواهد بود. در حال حاضر، استودیوی سازنده از برنامه‌های خود بعد از تکمیل فصل اول بازی‌ها که شامل دوازده عنوان می‌شود، صحبتی نکرده است ولی بیان کرده است، که روند توسعه کنسول و عناوین مربوط به آن تحت تاثیر استقبال افراد از دستگاه و فصل اول بازی‌ها خواهد بود. هزینه‌ی خرید این کنسول دستی در کنار فصل اول بازی‌های مربوط به آن $۱۴۹ دلار است و انتظار می‌رود که کنسول اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی در دسترس قرار گیرد. در ادامه می‌توانید تصاویر مربوط به این کنسول جدید را مشاهده کنید.

