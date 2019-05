گزارش: Tencent و Riot Games در حال بر روی نسخه موبایلی League of Legends هستند

Riot Games یکی از محبوب‌ترین استودیوهای بازی سازی است و بیشتر به خاطر ساخت بازی رایگان خود در سبک MOBA یعنی League of Legends شناخته می‌شود. این بازی هنوز هم یکی از محبوب‌ترین بازی‌های Twitch و دیگر سرویس‌های استریمینگ است و عده‌ی زیادی این بازی را استریم می‌کنند. خوشبختانه از زمانی که این استودیو توسط شرکت Tencent خریداری شد، League of Legends تغییر زیادی نداشته که باعث عوض شدن رویکرد بازی شود تا از محبوبیت بازی کاسته شود. البته یکی از عوامل تاثیر گذاری که باعث زیاد شدن بازیکنان این بازی شده است، بازار کشور چین می‌باشد و بازیکنان این کشور به جای DOTA 2 بازی League of Legends را انجام می‌دهند. اکنون به نظر می‌رسد که این بازی به زودی راه خود را به پلتفرم موبایل نیز باز می‌کند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، به تازگی خبرگزاری رویترز ادعا کرده است که طبق صحبتی که با برخی منابع داشته است، استودیوی Riot Games و شرکت Tencent در حال کار بر روی نسخه‌ی موبایلی بازی League of Legends هستند. البته طبق گزارش منابع این خبر گزاری، این نسخه به احتمال زیاد در سال 2019 منتشر نخواهد شد.

عرضه‌ی یک نسخه‌ی موبایلی از بازی League of Legends می‌تواند سود زیادی را برای شرکت Tencent به همراه آورد. این بازی در سال گذشته حدود 1.4 میلیارد دلار درآمد داشت، در حالی که تنها بر روی پلتفرم PC در دسترس است. طبق گزارش‌ها Tencent تا به حال چندین بار تلاش کرده تا Riot Games را بتواند قانع به ساخت یک نسخه‌ی موبایلی بکند.

پلتفرم موبایل امروزه درآمد بسیار زیادی را برای سازندگان به همراه می‌آورد و بازی‌های بزرگی بودند که به این پلتفرم راه پیدا کرده‌اند، مانند Fortnite و PlayerUnknown’s Battlegrounds و همچنین Call of Duty: Mobile. نظر شما در این رابطه چیست؟ به نظر شما دیگر چه بازی‌ای می‌تواند به پلتفرم موبایل راه پیدا کند؟

منبع متن: pardisgame