آقای رویی ویرِزوریا (Ru Weerasuriya)، مدیر عامل و مدیر نوآوری استودیوی ردی ات داون (Ready at Dawn)، اخیرا و طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت VentureBeat به این نکته اشاره کرد که این استودیو در کنار پروژه‌های دیگر خود، بر‌روی ساخت یک بازی معرفی نشده‌ی AAA برای کنسول‌ها کار می‌کند.

استودیوی رِدی ات داون (Ready at Dawn) به دلیل ساخت بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ یعنی The Order 1886 در میان بازی‌بازان بسیار شناخته شده است. پس از عرضه‌ی بازی The Order 1886، این استودیو در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که بر‌روی پروژه‌ی معرفی نشده‌ی جدیدی کار می‌کند که تا به حال نیز در ارتباط با این پروژه و جزئیات آن سکوت اختیار کرده است.

آقای رویی ویرِزوریا (Ru Weerasuriya)، مدیر عامل و مدیر نوآوری استودیوی رِدی ات داون، اخیراً طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که این استودیو درس‌های زیادی از پروژه‌های قبلی خود نظیر بازی‌های واقعیت مجازی آموخته و قصد دارد تا در ساخت پروژه‌ی بزرگ بعدی خود از این تجربیات استفاده کند. آقای ویرِزوریا همچنین تایید کرد که پروژه‌ی معرفی نشده، همچنان در دست ساخت قرار داد اما این استودیو در حال حاضر آماده‌ی معرفی و رونمایی از این بازی نیست زیرا پروژه‌ی مورد نظر هنوز در مراحل اولیه‌ی ساخت قرار دارد:

نه، هنوز خیر. این پروژه هنوز در حد یک نمونه‌ی اولیه است که ما باید چیزهای زیادی را درون آن توسعه دهیم. در حال حاضر ما از بودجه‌ی داخلی خود برای ساخت این پروژه استفاده می‌کنیم. بسیار جالب بود که تجربیات و درس‌های بسیاری از پروژه‌های قبلی خود آموخته‌ایم که حال باید از آن‌ها در پروژه‌های بعدی خود استفاده کرده و نقاط ضعف خود را برطرف سازیم

همان طور که انتظار می‌رفت، وب‌سایت VentureBeat در بخشی از مصاحبه‌ی خود در ارتباط با بازی The Order 2 سوالی را مطرح کرد؛ عنوانی که این روزها شایعات بسیاری در مورد ساخت آن به گوش می‌رسد. آقای ویرِزوریا در رابطه با این پرسش که آیا بازی The Order 2 ساخته می‌شود یا خیر پاسخ داد:

این سوال بزرگ‌تری است. امیدوارم که به زودی بتوانیم در ارتباط با این موضوع بیشتر صحبت کنیم. همان طور که می‌دانید این سوالی است که به دفعات از ما پرسیده می‌شود

این طور به نظر می‌رسد که نسخه‌ی بعدی بازی The Order 1886 قطعاً ساخته خواهد شد اما از آن‌جایی که این استودیو در حال حاضر مشغول ساخت یک پروژه‌ی معرفی نشده‌ی دیگر بوده و ممکن است ساخت این پروژه زمان زیادی را به خود اختصاص دهد، بنابراین استودیوی رِدی ات داون نمی‌خواهد فعلا با معرفی نسخه‌ی جدید سری The Order ریسک کند.

آقای ویرزوریا همچنین اذعان داشت که استودیوی رِدی ات داون به زودی و در قالب دو تیم مجزای واقعیت مجازی و کنسول‌ها به کار خود ادامه خواهد داد. از این روی می‌توان انتظار داشت که با تقسیم صورت گرفته، این استودیو بازی‌های بیشتری را برای کنسول‌ها عرضه کند.

شخصاً برای تجربه‌ی بازی جدید AAA استودیوی Ready at Dawn بسیار مشتاق هستم؛ به خصوص اگر این پروژه بازی The Order 2 باشد. زیرا The Order حداقل از لحاظ بصری، تجربه‌ای شگفت انگیز بود و بسیار جالب است که ببینیم استودیوی رِدی ات داون دیگر قادر به انجام چه کارهایی است تا پروژه‌ی بعدی آن‌ها نیز تحسین بازی‌بازان را در پی داشته باشد. این طور به نظر می‌رسد که تا آغاز نسل بعدی کنسول‌ها، قادر به تجربه‌ی پروژه‌ی جدید این استودیو نخواهیم بود. البته استودیوی رِدی ات داون باید این نکته را نیز در نظر بگیرد که بازی بعدی آن‌ها باید طولانی‌تر از The Order 1886 باشد.

منبع متن: gamefa