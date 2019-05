تاریخ انتشار بسته الحاقی بازی Mutant Year Zero: Road to Eden مشخص شد

سازندگان بازی محبوب Mutant Year Zero: Road to Eden به تازگی از انتشار جدیدترین بسته‌ی الحاقی این عنوان خبر دادند. همچنین تاریخ دقیق عرضه‌ی این بسته نیز مشخص شده است که در ادامه می‌توانید شاهد اطلاعات بیشتری در این زمینه باشید. Mutant Year Zero: Road to Eden از سری عناوین اکشن و شوتر است که […]

Mutant Year Zero: Road to Eden از سری عناوین اکشن و شوتر است که در گذشته برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ در دسترس قرار گرفت. در این عنوان شما با انتخاب شخصیت دلخواه خود می‌توانید به نبرد با دشمنان رفته و از سلاح‌های متعددی برای از بین بردن آن‌ها استفاده کنید. گیم‌پلی مهیج این بازی باعث شد که طرفداران عناوین به این سبک خیلی زود ارتباط برقرار کرده و از تجربه‌ی آن لذت ببرند. تیم سازنده نیز با انتشار چند به‌روزرسانی به جذابیت آن افزود. گفتنی است که استودیوی فانکام (Funcom) وظیفه‌ی انتشار بازی را برعهده داشته است. اگر شما نیز از دوست‌داران بازی‌های شوتر هستید، Mutant Year Zero: Road to Eden را هرگز از دست ندهید.

در گذشته سازندگان از عرضه‌ی یک بسته‌ی الحاقی برای این عنوان خبر داده‌ بودند اما جزئیات آن مشخص نشد. این بسته Seed of Evil نام دارد و از محتویات آن می‌توان به توانایی کنترل ذهن برخی دشمنان، مکان و دشمنان جدید اشاره کرد. دیگر ویژگی این بسته اضافه شدن شخصیتی به نام Big Khan the Moose است که بازی‌بازان توانایی انتخاب و جنگیدن با آن را خواهند داشت. این شخصیت توانایی‌های زیادی از جمله مبارزه با انبوهی از رقبا را دارد. گفتنی است که Seed of Evil در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۸ (۳۰ جولای ۲۰۱۹ میلادی) منتشر خواهد شد.

در گذشته شایعاتی مبنی بر عرضه‌ی این بازی برروی کنسول نینتندو سوییچ نیز به گوش می‌رسید که سازندگان آن را تایید کردند. اطلاعات بیشتر در خصوص این خبر را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید. این عنوان قرار بود یک ماه دیگر برای نینتندو سوییچ در دسترس قرار گیرد اما به دلیل مشکلاتی که به وجود آمد، عرضه‌ی آن همزمان با انتشار بسته‌ی الحاقی ذکر شده خواهد بود. در پایان می‌توانید نقد و بررسی بازی Mutant Year Zero: Road to Eden را از طریق این نشانی مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa