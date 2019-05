شرکت تی‌اچ‌کیو نوردیک در این چند ساله حسابی مشغول بوده است. در حقیقت، تعداد IPهایِ کوچک و بزرگِ تحت مالکیت این شرکت آنقدر زیاد است که بسیاری از رقبا به آن حسادت می‌ورزند. زمانی که این شرکت، کوچ مدیا (Koch Media) را خریداری کرد توانست IPهای Saints Row و Dead Island و همچنین حقوق انحصاری […]

زمانی که این شرکت، کوچ مدیا (Koch Media) را خریداری کرد توانست IPهای Saints Row و Dead Island و همچنین حقوق انحصاری Metro را بدست آورد. آن‌ها اوایل سال جاری میلادی استودیوی وار‌هورس (Warhorse Studios) و بازی Kingdom Come: Deliverance را خریدند و به حقوق Timesplitters و Second Sight نیز دست یافتند. از جمله دیگر خریدهای این شرکت می‌توان به استودیوی کافی استین (Coffee Stain Studios) و باگ‌بیر اینترتینمنت (Bugbear Entertainment)، بازی Biomutant و سازنده‌اش یعنی اکسپریمنت ۱۰۱ (Experiment 101) و همچنین IPهای Kingdoms of Amalur، Alone in the Dark و Act of War اشاره کرد. علاوه بر این‌ها، آن‌ها روز گذشته استودیوی Piranha Bytes، سازنده سری‌هایی نظری Gothic، Risen و ELEX را نیز به تصاحب خود در آوردند.

همانطور که این استودیو روز به روز گسترده‌تر می‌شود، بنابراین جای تعجبی نیست که بدانیم، تی‌اچ‌کیو نوردیک یکی از بزرگترین فهرست‌های بازی‌های در دست ساخت را در اختیار دارد. در حقیقت، بنابر گزارش مالی اخیر این شرکت، در حال حاضر بیش از ۸۰ بازی توسط استودیوهای زیرمجموعه تی‌اچ‌کیو نوردیک در دست ساخت و توسعه قرار دارد.

در طول این مدت ما پروژه‌های جدیدی به امضا رساندیم که در میان آن‌ها، یک توافقنامه همکاری با استودیوی ۴A Games، سازنده سری بازی‌های Metro، برای عرضه جدیدترین بازی نامشخص و AAA آن‌ها نیز وجود دارد. تا انتهای این سه ماهه، تی‌اچ‌کیو نوردیک، دیپ سیلور و کافی استین حدود ۸۰ بازی در دست ساخت و توسعه دارند که ۴۸ عنوان آن هنوز معرفی نشده است.

چرا «حدود ۸۰ بازی»؟ خب با عرضه Saints Row: The Third – Full Package در اوایل این ماه برای کنسول نینتندو سوییچ، یکی از این تعداد کم می‌شود. همچنین از این ۸۰ پروژه، چندتایی مربوط به بازسازی عناوین قدیمی، عرضه بازی‌های پیشتر منتشر شده برای پلتفرم‌های جدید یا عرضه مجدد می‌شود. همچنین تعدادی از این پروژه‌ها توسط استودیوهای زیرمجموعه تی‌اچ‌کیو نوردیک در دست ساخت قرار دارند و برخی از آن‌ها نیز توسط استودیوهای دیگر ساخته می‌شوند و شرکت یادشده نیز تنها وظیفه انتشارشان را بر عهده دارد. از جمله این موارد می‌توان به بازی Shenmue III اشاره کرد.

با این حال، تعداد بالای این پروژه‌ها غیرقابل انکار است و تنها می‌توان امید داشت، که کیفیت آن‌ها نیز همانند کمیتشان بالا باشد. از میان ۴۸ بازی معرفی‌نشده تنها می‌توانیم به حدس و گمان بپردازیم. به احتمال زیاد، شاید استودیوی وولیشن (Volition) در حال ساخت نسخه جدید سری Red Faction باشد یا استودیوی دمباستر (Dambuster Studios) نیز عنوان جدیدی از Timesplitters را بسازد.

