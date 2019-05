بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 470 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن، ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 480: این قسمت با عنوان چند نفره‌ی Call of Duty: Black Ops 4 آغاز می‌شود، جایی که یکی از بازیکنان، نتیجه‌ی باخت تیمش را در لحظات آخر با برد عوض می‌کند. در Gta Online قاعدتا طرف نباید جان سالم به در می‌برد؛ شانس یا مهارت؟ مسئله این است. بگذارید موضوعی را خدمت جانوران جهش‌یافته‌ی Fallout 4 عرض کنم: مهم نیست که شما چه قدر به ارتفاع می‌روید یا قصد جاخالی داشته‌ باشید، گلوله‌های ما در نهایت به شما اصابت خواهند کرد. گیمر اگر می‌خواهد در Battlefield 5 درخواست نیروی پشتیبانی(خصوصا از نوع هوایی اش) داشته باشد، باید مانند GHOST 2022211 این کار را انجام دهد؛ زد همه رو نفله کرد. خب بریم سراغ رفیق جدید Highlight Reel یعنی MORDHAU که در آن یکی از افراد دچار پدیده‌ی باگ‌گرفتگی شده است! یعنی روی زمین لیز می‌خورد، با کله در اعماق زمین فرو می‌رود، داسش را می‌چرخاند... اصن یه وضعی. راستی، به نظر می‌رسد که کلید پیروزی در این بازی اول شخص، زمان‌بندی درست باشد، در حدی که یک ضربه‌ی زمان‌بندی شده، می‌تواند 3 نفر را همزمان راهی دیار باقی کند. کارمان با MORDHAU با یک پرش تماشایی به پایان می‌رسد. بریم سراغ بازی جدید Bethesda یعنی Rage 2. یه اشتباهی پیش آمده است، زیرا ظاهرا باید با یک npc حرف می‌زدیم، اما داریم با دیوار درد و دل می‌کنیم! از طریق شلیک به یک ماشین، تعادل آن را بر هم زده و فیزیکش را تغییر می‌دهیم. دوستان این دار و درخت‌های بازی‌های ویدئویی را انقدر دست کم نگیرید، چون ممکن است مانند اتفاقی که در محصول جدید id software رخ داد، ماشین شما را گیر انداخته و آن‌ را رها نکنند. یکی از دشمنان بازی داشت زیاد حرف می‌زد، ما هم حقش را کف دستش گذاشته و به سوی افق شوتش کردیم. راستی، به نظر می‌رسد که علاوه بر اول شخص و سوم شخص، Rage 2 دارای زاویه‌ی دید دیگری نیز می‌باشد؛ زاویه‌ی دیدی ترسناک. آقا این دیکان بنده خدا داشت موتور سواری می‌کرد و روحش هم خبر نداشت که یه دفعه تابلویی به او برخورد کند. البته، تابلوها تنها چیزهایی نیستند که در Days Gone به صورت ناگهانی ظاهر می‌شوند. قبلا هم گفتم، شاید یک فریکر تنها در دنیای آخرالزمانی خلق شده توسط استودیوی Bend خیلی هم تنها نباشد. آخرین کلیپ در ارتباط با Days Gone به یک دیالوگ عجیب تعلق می‌گیرد. یعنی داریم از طرف می‌پرسیم "حالت خوبه؟" در حالی که اون در آتش می‌سوزه؛ احوال‌پرسی اشتباه. در Apex Legends یک جعبه‌ی ایتم، به طرز عجیبی جلوی یکی از بازیکنان می‌افتد؛ شانس هم نداریم! گیمرهای عزیر، هیچ وقت کسی که یه مقدار نوب‌وارانه شلیک می‌کند را مسخره نکنید، چون ممکن است تمام گلوله‌ها را هدر داده، اما از یکی به نحو احسن استفاده کرده و دخل شما را بیاورد؛ نمونه‌ی این قضیه را در این عنوان بتل رویال رایگان می‌بینیم. اپیزود 480 با Apex Legends به پایان می‌رسد.

دانلود با کیفیت Full HD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمم صفحه

شما می‌توانید Highlight Reel 479 را از اینجا تماشا کنید.

منبع متن: pardisgame