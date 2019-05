از قرار معلوم، سری The Dark Pictures شامل چندین بازی خواهد بود که استودیوی سوپرمسیو گیمز (Supermassive Games) از همین حالا تاریخ تقریبی عرضه‌ی آن‌ها را برای خود مشخص کرده است. چند روز پیش استودیوی سوپرمسیو گیمز تاریخ عرضه‌ی اولین عنوان از سری بازی‌های The Dark Pictures، یعنی Man of Medan، را تعیین و همچنین […]

چند روز پیش استودیوی سوپرمسیو گیمز تاریخ عرضه‌ی اولین عنوان از سری بازی‌های The Dark Pictures، یعنی Man of Medan، را تعیین و همچنین تریلری ۱۱ دقیقه‌ای را از این عنوان منتشر کرد. این بازی داستان چند شخصیت را که برروی یک کشتی هستند روایت می‌کند و با تلفیق آن با المان‌های سبک وحشت، یک تجربه‌ی هیجان‌انگیز را به بازی‌بازان ارائه خواهد داد. جهت آشنایی بیشتر با استودیوی سوپرمسیو گیمز، لازم است بدانید که این استودیو سابقه‌ی کار برروی عنوان انحصاری Until Dawn برای کنسول پلی‌استیشن ۴ را در کارنامه‌ی خود دارد.

به تازگی یکی از مسئولین استودیوی سوپرمسیو گیمز، یعنی آقای پیت سموئلز (Pete Samuels)، در مضاحبه‌ای از برنامه‌ی کاری استودیو برای عرضه سری The Dark Pictures صحبت کرده و جزئیاتی را از تفاوت تصمیم‌گیری‌ها در این سری با عنوان Until Dawn به اشتراک گذاشته است. به گفته‌ی او، هدف استودیوی سوپرمسیو گیمز عرضه‌ی دومین نسخه از سری The Dark Pictures پیش از رسیدن ماه اوت سال ۲۰۲۰ میلادی است. در حال حاضر سه عنوان از این سری در دست ساخت هستند و آقای سموئلز امیدوار است تا تعداد نهایی بازی‌های این سری از عدد ۵ نیز بیشتر شود.

یکی از اهداف استودیوی ما، ساخت ۲ بازی در بازه‌های ۱۲ ماهه است. سه نسخه‌ی ابتدایی سری به خوبی مراحل توسعه را پشت سر گذاشته‌اند. دو نسخه‌ی آخر نیز در مرحله‌ی راضی‌کننده‌ای قرار دارند. ما حتی ایده‌هایی برای نسخه‌های ششم، هفتم و هشتم این سری نیز در سر داریم و امیدواریم که ۳۹ زیرشاخه‌ی مختلف سبک وحشت را در این سری پوشش دهیم.

مطمئنا می‌توان این برنامه‌ی استودیوی سوپرمسیو گیمز را بسیار جاه‌طلبانه خواند. چراکه پیش از این هیچ استودیوی دست به ساخت چنین سری بازی‌هایی با چنین برنامه‌ای نزده است.

اولین نسخه از سری The Dark Pictures، یعنی Man of Medan، در تاریخ جمعه ۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ (۳۰ آگوست ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa