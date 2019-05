با در نظر گرفتن ساخته شدن بازی‌هایی نظیر God of War و Dreams کاملا مشخص است که Sony آزادی عمل بی‌مانندی به استودیوهای فرست پارتی خود می‌دهد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، رئیس استودیوهای جهانی Sony Interactive Entertainment آقای "شان لیدن" در جریان کنفرانس The Collision در مورد همین آزادی عمل و تلاش Sony برای ترویج فرهنگی که تیم‌های بازی‌سازی قادر هستند تا تجربه و کشف کرده تا بتوانند مرزهای صنعت گیم را جا به جا کنند، صحبت کرده است:

"صنعت بازی‌های ویدئویی بر خلاف صنایع دیگر، از طریق راه‌های مختلفی بر پایه‌ی خلاقیت، نوآوری، سرگرمی و تکنولوژی استوار است. طرفداران ما پرشور، پراشتیاق، صریح و بسیار جدی و بی‌رحم می‌باشند. درس‌هایی که از زمان تولد Playstation در سال 1994 گرفته شده‌اند، می‌توانند به بسیاری از شما کمک کنند؛ چه یک بنیانگذار، یک موسس شرکت، شخصی در حال راه‌اندازی یک استارتاپ یا در حین راه‌اندازی کسب‌وکاری از طریق موج بعدی نوآوری‌ها باشید."

در ادامه، لیدن در مورد وظیفه‌ی Sony در مورد مدیریت 13 استودیوی خود در 3 کشور و تاکید بر اینکه غول ژاپنی بر روی خلاقیت و کیفیت محصول خود تمرکز می‌کند، توضیحاتی را ارائه داد:"ما به استودیوهای خود آزادی عمل می‌دهیم تا به صورت پیوسته مرزهای صنعت گیم را جا‌به‌جا کنند و به آن‌ها موقعیت‌هایی برای اکتشاف و تجربه، می‌دهیم. ما آن‌ها را تشویق می‌کنیم تا ریسک کنند. ما فرهنگی را فراهم می‌کنیم که از اشتباهات و شکست‌ها درس می‌گیرد. به عنوان رهبران، ما توسعه‌دهندگان را تشویق می‌کنیم تا بدون ترس عمل کرده و ایده‌های جدید را امتحان کنند. ما تلاش می‌کنیم تا صمیمی(خودمانی)، در دسترس و پاسخگو باشیم."

به عنوان مثال، او به Sucker Punch اشاره کرد، استودیویی که فرنچایزهای Sly Kooper و Infamous را توسعه داده است. هنگامی که این استودیو می‌خواست عنوانی بسازد که از سخت‌افزار Playstation 4 Pro بهره ببرد، لیدن گفت که انتخاب طبیعی،ساخت نسخه‌ی جدید Infamous بود. اما به جای آن، استودیو، Ghost of Tsushima را پیشنهاد داد، یک بازی اکشن و سامورایی محور. لیدن از اینکه استودیوی Sucker Punch سران یک کمپانی ژاپنی را متقاعد کرد تا پروژه‌ای در مورد تاریخ این کشور بسازد، تحت تاثیر قرار گرفته است: "ما خیلی به این موضوع افتخار می‌کنیم که یک تیم توسعه‌دهنده‌ی صد در صد آمریکایی، در مورد فرهنگ یک کشور تحقیق کرده و به خود آن، زیبایی‌های آن فرهنگ و تاریخش، احترام می‌گذارد."

البته، پرورش و رواج خلاقیت، اهمیت بیشتری از اینکه به مردم بگویید ریسک کنند، دارد. تیم‌های توسعه‌دهنده نیز می‌توانند به گونه‌ای راه‌اندازی شوند که توجه خود را معطوف به خلاقیت کنند؛ از فضای فیزیکی‌ای که اعضای استودیو در آن کار می‌کنند گرفته تا ترکیب خود تیم. مرد 57 ساله‌ی Sony در این مورد می‌گوید:"هنگامی که ما توجه به بازی‌هایمان را گسترش می‌دهیم و از تمام افراد از هر قسمتی از جهان و هر دانش و پیش‌زمینه‌ای استقبال می‌کنیم، این مهم است که تیم‌های توسعه‌دهنده‌ی ما شبیه به طرفدارانمان باشند. این مهم است که ما نظرات مختلفی را داشته باشیم، اگر قرار است تا فراتر از انتظارات مخاطبانمان عمل کنیم. افراد با دانش و سوابق مختلف، چشم‌انداز و دیدگاه‌های جدیدی با خود می‌آورند. آن‌ها کمک می‌کنند تا جرقه‌ی خلاقیت به وسیله‌ی متفاوت فکر کردن، تبدیل به آتش شود. اگر تمام تیم‌های(استودیوهای) شما شبیه به هم به نظر برسند، یکسان عمل کنند، اگر تمامی آن‌ها تاریخچه و نقطه نظرات مشابهی را به اشتراک بگذارند، محصولات شما تکامل نخواهند یافت، خسته‌کننده و بدون ابتکار و خلاقیت ظاهر خواهند شد."

او همچنین به استودیوی سازنده‌ی بازی Dreams یعنی Media Molecule به عنوان مثالی برای اثبات تاثیر طرز تفکر و نگرش، اشاره کرد:"در حال حاضر، 1/3 تیم Media Molecule، زن هستند. اما این موضوع مستلزم تلاشی آگاهانه و توسعه‌ای بزرگتر بوده است؛ از باتجربه‌تر عمل کردن با موضوع استخدام گرفته تا پذیرش کارآموران و حتی گرو‌ه‌های مدرسه‌ای جوان."





لیدن بر این موضوع تاکید کرد که اغلب اوقات، نگرانی در مورد چالش‌های ناگهانی وسوسه کننده است، حتی برای استارت‌آپ‌ها نیز مهم است که دیدگاهی بلندمدت داشته باشند. دلیل آن نیز این است که تصمیماتی‌ که الان می‌گیرند، فرهنگ و عقاید شرکت آن‌ها را برای آینده تعریف خواهند کرد:"شما نمی‌توانید کنترل کنید که چه زمانی، چگونه یا کجا، ایده‌های خلاقانه اتفاق بیفتند. شما می‌توانید این ایده‌های خلاقانه را پرورش داده و بزرگ کنید. به تیم خود فضا دهید تا فکر کرده و تصور کنند. بازخوردهای آنان را به اشتراک بگذارید. بازخوردهای آن‌‌ها را با خود به اشتراک بگذارید و به آن‌ها اجازه دهید تا ریسک کنند. شرکت خود را با نگاهی به پرورش خلاقیت، توسعه و رشد دهید. این موارد(خلاقیت و توسعه‌ی شرکت) به طرز اعجاب‌آوری، در ارتباط می‌باشند. برای خلاقیت و افرادی که دارای نقطه‌نظرهای منحصر به فرد و خاص می‌باشند، موقعیت و فضا ایجاد کنید و آینده‌ی شما درخشان‌تر خواهد بود.شما، بیشتر نوآوری خواهید کرد. شما بر روی افراد بیشتری تاثیر خواهید گذاشت و روزی، شما بر روی همین استیج قرار گرفته و نسل آینده را نصیحت خواهید کرد."

بدون هیچ گونه شکی، یکی از موارد کلیدی در موفقیت خانواده‌ی Playstation همین بازی‌های انحصاری فوق‌العاده می‌باشند؛ از The Last of Us گرفته تا God of War. ایده‌های ناب و خلاقانه‌ای نیز باعث شکل‌گیری این بازی‌ها شده‌اند، ایده‌هایی که کمپانی Sony اجازه‌ی واقعبت پیدا کردن را به آن‌ها داده‌اند. از اخبار مربوط می‌توان به SONY تایید کرد: عناوین DEATH STRANDING، GHOST OF TSUSHIMA و THE LAST OF US: PART 2 قطعا بر روی PS4 منتشر خواهند شد، اشاره کرد.

منبع متن: pardisgame