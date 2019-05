شرکت سونی اخیرا اطلاعات جدیدی از کنسول نسل بعدی خود را با هواداران به اشتراک گذاشته است. برای مثال، این شرکت به هاردهای SSD کنسول پلی‌استیشن ۵ و قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبلی اشاره کرده بود. مشخص است که شرکت سونی تمرکز کامل خود را برروی کنسول نسل بعدی خود گذاشته است ولی با […]

شرکت سونی اخیرا اطلاعات جدیدی از کنسول نسل بعدی خود را با هواداران به اشتراک گذاشته است. برای مثال، این شرکت به هاردهای SSD کنسول پلی‌استیشن ۵ و قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبلی اشاره کرده بود. مشخص است که شرکت سونی تمرکز کامل خود را برروی کنسول نسل بعدی خود گذاشته است ولی با توجه به این که این کنسول حداقل تا پاییز سال آینده منتشر نمی‌شود، سوال این‌جا است که آن‌ها تا چه زمان به پشتبانی از کنسول نسل فعلی ادامه می‌دهند؟

در جدیدترین جلسه‌ی شرکت سونی با سرمایه‌گذاران، این شرکت به موضوع اهمیت کنسول پلی‌استیشن ۴ و نقش این کنسول پس از عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ پرداخت. با توجه به صحبت‌های این شرکت، به نظر می‌رسد قرار نیست به این زودی شاهد کنار گذاشته شدن کنسول پلی‌استیشن ۴ باشیم. به نظر شرکت سونی، نقش کنسول پلی‌استیشن ۴ بسیار «حیاتی» است؛ از این رو آن‌ها تا سال‌ها به پشتیبانی از این کنسول ادامه خواهند داد. به گفته‌‌ی این شرکت، کنسول پلی‌استیشن ۴ حداقل تا ۳ سال آینده در مرکز توجه و سوددهی باقی خواهد ماند. این شرکت پیش از این نیز تایید کرده بود که سه بازی بزرگ آن‌ها یعنی The Last of Us Part II، Ghost of Tsushima و Death Stranding انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ باقی می‌مانند.

این تصمیم شباهت زیادی با سیاست‌های شرکت سونی در زمان انتشار هر یک از کنسول‌های پلی‌استیشن ۲ و پلی‌استیش ۳ دارد. کنسول‌های گذشته این شرکت نیز تا چند سال پس از انتشار کنسول جدید، همچنان به فعالیت خود ادامه داده بودند. با توجه به موفقیت عظیم کنسول پلی‌استیشن ۴، پشتیبانی شرکت سونی از این کنسول برای یک مدت زمان طولانی، دور از انتظار نیست.

منبع متن: gamefa