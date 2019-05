Rainbow Six: Siege یکی از محبوب‌ترین و بهترین بازی‌های آنلاین دنیا است و اگر قصد ورود به این بازی را دارید، پس آموزش و راهنمای بازی Rainbow Six: Siege در پردیس‌گیم را از دست ندهید. با ما همراه باشید تا به آموزش‌های اولیه برای ورود به Rainbow Six: Siege بپردازیم.





آموزش و راهنما جامع بازی Rainbow Six: Siege

"به قلم محمد جواد مجیدزاده"

R6S یکی از محبوب‌ترین بازی‌های تیراندازی حال حاضر دنیای بازی‌های ویدئویی است که روزانه، ده‌ها هزار بازیکن به صورت همزمان به تجربه آن می‌پردازند. به خاطر پشتیبانی‌های بی نظیر سازنده این عنوان یعنی Ubisoft، در طی چهار گذشته از عرضه بازی، نه تنها از زیبایی‌های Siege کاسته نشده، بلکه بسیار جذاب‌تر نیز گردیده است.

کدام نسخه از بازی را خریداری کنیم؟

Siege در طی چند سال گذشته، چندین نسخه مختلف قابل خرید داشته است که مزایای خرید هرکدام از آنها با یکدیگر متفاوت بوده است. این نسخه‌های مختلف از نظر محتوایی که بازیکن در نهایت قرار است به تجربه آن بپردازد، تفاوتی با همدیگر ندارند و تفاوت اصلی آنها با یکدیگر از نظر محتوای در دسترس بازیکن در لحظه ورود او به بازی است. در واقع، تفاوت اصلی میان نسخه‌های مختلف بازی در مدت زمانی است که بازیکن باید صرف کند تا همه امکانات تاثیر گذار بر روی بازی را باز کند که این امکانات در واقع همان Operator‌ها هستند.

اپراتور‌ها، شخصیت‌های قابل بازی‌‌‌ای هستند با سلاح‌ها، امکانات و همچنین قابلیت‌های کاملا متفاوت از یکدیگر و به طور کلی در دو دسته "مدافع" (Defender) و "مهاجم" (Attacker) قرار می‌گیرند؛ البته در مورد اپراتورها در آینده توضیحات بیشتری خواهم داد.

نسخه Standard (20$) یا معمولی Siege، بیست اوپراتوری که از زمان عرضه بازی وجود داشته‌‌اند را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد و بقیه اپراتور‌های عرضه شده در طی این چند سال و همچنین اپراتور‌هایی که در طی سال چهارم بازی عرضه خواهند شد در دسترس نیستند و بازیکنان باید با بدست آوردن واحد پولی داخل بازی به نام Renown (که صرفا با بازی کردن بدست می‌آید) و یا با استفاده از ارز ویژه بازی که R6 Credit نام دارد (و فقط قابل خرید با پول واقعی است) بقیه اپراتور‌ها را باز کنند.

نسخه Deluxe Edition (30$) بازی شامل بیست اپراتور اولیه و هشت اپراتور دیگری است که در سال اول بازی عرضه شده‌‌اند. این هشت اپراتور عبارتند از: Frost، Buck، Blackbeard، Valkyrie، Caveira، Capitao، Hibana و Echo. شانزده اوپراتور سالهای دوم و سوم بازی و همچنین اپراتور‌های سال چهارم به بعد بازی نیز به همان روش قبلا ذکر شده در دسترس شما خواهند بود.

نسخه Gold Edition (60$) بازی شامل بیست اپراتور اولیه، هشت اپراتور سال اول و سیزن پس سال چهارم بازی است، به این معنا که نه تنها اپراتور‌های سال چهارم بازی در دسترس شما خواهد بود، بلکه نسبت به کسانی که سیزن پس را خریداری نکرده‌اند، یک هفته زودتر به این اپراتور‌ها در عرضه نهایی، دسترسی خواهید داشت. شانزده اپراتور سال دوم و سوم بازی را باید با روش‌های ذکر شده، باز کنید.

در نهایت، نسخه Ultimate Edition (100$) شامل تمامی اپراتور‌های سه سال بازی و بیست اپراتور اولیه و همچنین سیزن پس سال چهارم خواهد بود.

تنها به قیمت و مزایای دریافتی از نسخه‌های مختلف بازی توجه نکنید. در ادامه مقاله توضیحاتی درباره نحوه و قیمت باز کردن اپراتور‌ها در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا بتوانید بر اساس آن نیز تصمیم بگیرید.

آشنایی با منوهای بازی

منوی اصلی بازی هر فصل، زمینه خاص خود را دارد که معمولا نشان دهنده اپراتور‌های عرضه شده در آن فصل است. همانطور که در تصویر نیز مشخص است، این منو بخش‌های مختلفی که دارد که به توضیح هر کدام از آنها خواهیم پرداخت:

1- Home: منوی Home در واقع همین صفحه ایست که در تصویر مشاهده می‌کنید.

2- Play: در این منو، مدهای مختلف قابل بازی را خواهید دید. Siege در اصل به دو صورت PvE و PvP قابل بازی است. بخش PvE بازی شامل Situationها و Terrorist Hunt است. بخش PvP بازی نیز به سه صورت Casual، Ranked و New Comer قابل بازی است که هرکدام با یکدیگر دارای یک سری تفاوت‌ها می‌باشند.

3- Alpha Packs: در این بخش، درصد دریافت Alpha Pack پس از بردن یک مچ و یا Alpha Pack‌هایی که دارید نشان داده خواهد شد. در مورد Alpha Pack‌ها در ادامه توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

4- Daily Challenges: Siege دارای یک سری چالش‌های روزانه و یک سری چالش‌های هفتگی است. با تمام کردن این چالش‌ها، مقداری Renown برای استفاده در خود بازی و مقداری XP برای حساب UPlay خود بدست خواهید آورد. روزانه یک چالش روزانه به لیست چالش‌های روزانه شما اضافه خواهد شد. همچنین شما می‌توانید چالش‌هایی را که نمیخواهید از لیست حذف کنید. حداکثر تعداد چالش روزانه موجود در لیست، برای کسانی که سیزن پس ندارند، 3 عدد و برای کسانی که سیزن پس بازی را به صورت فعال در حساب خود داشته باشند، 5 عدد است.

5- News: در این بخش از منو، باندل‌های جدید عرضه شده و برخی از اخبار مهم از طرف یوبیسافت و همچنین برنامه مسابقات Pro League بازی به نمایش در می‌آید.

6- Notifications: اعلان‌های مربوط به شما که می‌تواند خبر از فعال شدن ویژگی‌‌‌ای خاص در حساب شما بدهد، در اینجا نمایش داده خواهد شد.

7- در این قسمت، آخرین مد بازی شده به وسیله شما نشان داده می‌شود و می‌توانید مستقیما با انتخاب آن و بدون رفتن به منوی Play، به بازی کردن آن مد بپردازید.

8- Boosters: در این منو، Booster‌های شما نشان داده خواهند شد و شما می‌توانید در صورت داشتن Booster، آنرا از این بخش فعال کنید. Booster‌ها نرخ دریافت Renown شما را دو برابر خواهند کرد. همچنین به ازای هر نفری که در تیم شما Booster داشته باشد، به شما 10درصد Renown اضافه داده خواهد شد.

9- Ubisoft Club: از این بخش می‌توانید به Ubisoft Club خود سری بزنید.

10- Operators: در این منو، هر گونه عمل مربوط به اپراتور‌های خود را می‌توانید انجام دهید: باز کردن، شخصی سازی کردن و...

11- Shop: این منو، بخش فروشگاه بازی است. فروشگاه بازی شامل آیتم‌های تزئینی، پک ارز ویژه بازی، Boosterها و بخشی برای وارد کردن کد‌های مخصوص این بازی می‌شود. اکثریت آیتم‌های تزئینی داخل بازی به ازای Renown قابل دسترسی هستند، اما برخی از آیتم‌ها فقط به وسیله R6 Credit قابل خریداری هستند. Boosterها نیز فقط به وسیله R6 Credit و یا امتیازات دریافت شده از UPlay قابل دریافت می‌باشند.

12- در این بخش رنک شما، عکس پروفایلتان و همچنین هم اسکوادی‌هایتان نمایش داده می‌شوند. در صورت داشتن سیزن پس، یک عدد 6 طلایی در پایین عکس پروفایلتان نمایش داده می‌شود. در سمت راست کادر مربوط به اسکوادتان نیز، منوی Options و خروج بازی قرار دارد.

13- Events: معمولا در صورت درجریان بودن یک رویداد خاص در بازی، این رویداد در این بخش صفحه نشان داده خواهد شد و شما می‌توانید با انتخاب این بخش، مستقیما به تجربه انحصاری این رویداد بپردازید. به عنوان مثال، هم اکنون که در ابتدای فصل اول سال چهارم بازی هستیم، با انتخاب این بخش خواهید توانست تا فقط به بازی در جدیدترین نقشه بازی یعنی Outback بپردازید.

Alpha Pack چیست؟

آلفا پک‌ها در واقع لوت باکس‌های R6S هستند که البته فقط و فقط شامل آیتم‌های تزئینی مثل پوسته برای سلاحتان، یونیفرم برای اپراتورتان و یا Charm می‌شوند.

آلفا پک‌ها از دو طریق بدست می‌آیند:

1- می‌توانید به ازای هر 5000 Renown، یک آلفا پک را از بخش Get Packs منوی آلفا پک‌ها خریداری کنید.

2- پس از برد در یک مچ PvP، گردانه آلفا پک‌های شما خواهد چرخید. در صورتی که بخش پررنگ‌تر دایره شانس شما جلوی نشانه قرار بگیرد، به شما یک آلفا پک تعلق خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، در مچ‌های Casual، دو درصد و در مچ‌های Ranked، سه درصد به گردانه شانس شما برای دریافت آلفا پک در گردش بعدی افزوده خواهد شد. دقت داشته باشید که گردانه شانس شما فقط در صورت برد می‌چرخد و در صورت باخت، فقط درصدی به شانس شما برای دریافت آلفا پک افزوده خواهد گردید. همچنین لازم به ذکر است که دریافت آلفاپک به این روش، از طریق انجام ماموریت‌های Terrorist Hunt امکان پذیر نیست.

گاهی اوقات، برخی از رویداد‌های موجود در بازی، پک‌ها و آیتم‌های تزئینی خود را دارند. بسته به تصمیم یوبیسافت، این پک‌ها یا صرفا از طریق ارز ویژه بازی، و یا گاهی اوقات علاوه بر ارز ویژه، از طریق بازی کردن و انجام یک سری چالش‌ها در دسترس خواهند بود. همچنین آیتم‌های موجود در این پک‌ها، پس از اتمام رویداد از طریق آلفا پک‌های معمولی بازی در دسترس نخواهند بود.

همانند بسیاری از عناوین دیگر، آیتم‌های بازی بر اساس نادر بودنشان به انواع Common (بی رنگ)، Uncommon (سفید)، Rare (آبی)، Epic (بنفش) و Legendary (نارنجی) تقسیم می‌شوند. بسیاری از آیتم‌های موجود در بازی، در فروشگاه در دسترس هستند، اما برخی از آیتم‌ها که عمدتا Legendary هستند، فقط و فقط از طریق آلفا پک‌ها بدست می‌آیند.

آشنایی با مد‌های PvP بازی

به طور کلی، سه مد و در اصل سه سناریو در Siege وجود دارد: Bomb، Hostage و Secure Area. این سه مد در دو Playlist به نام‌های Ranked و Casual قابل بازی هستند. اخیرا، یک Playlist جدید، برای کسانی که Clearance Levelشان کمتر از 50 باشد به بازی اضافه گردیده است که فقط شامل مد Bomb و فقط 3 نقشه از تمامی نقشه‌های بازی می‌شود. البته، بازی در Newcomer Playlist اجباری نیست و بازیکنان می‌توانند از لحظه ورود به بازی وارد بخش Casual نیز بشوند.

با اینحال، برای ورود به بخش Ranked باید Clearance Level 30 یا بالاتر باشید (همچنین باید 2FA یا Two-Factor Authentication حساب یوپلی شما نیز باید پیش از ورود به بخش Ranked، فعال شده باشد). بازیکنان به صورت یک راند در میان، به عنوان مدافع و مهاجم بازی خواهند کرد. در حال حاضر برای پلی لیست Casual، 20 نقشه و برای Ranked، 14 نقشه در دسترس بازیکنان است.

در پلی لیست Ranked، در ابتدای هر فصل، بازیکن باید 10 مچ Placement بازی کند تا یک رنک اولیه بر اساس سطح بازی و برد و باخت‌هایش بدست آورد. سپس می‌تواند در طول فصل با برد، این رنک را بهبود بخشد و یا با باخت، موجب بدتر شدن آن شود. در پایان هر فصل، رنک شما Reset خواهد شد. معیار افزایش رنک، بدست آوردن امتیازی به نام Elo در پایان هر مچ است (Elo همانند MMR موجود در Dota 2 است). معمولا، میانگین رنک دو تیم مقابل هم، یکسان است.

در پلی لیست Casual، شما به صورت تقریبا تصادفی با دیگران بازی خواهید کرد. رنک مشخصی برای بخش Casual وجود ندارد؛ بنابراین ممکن است بازیکنی با Clearance Level 0 در مقابل بازیکنی با سطح 300 بازی کند. گرچه معمولا این اتفاق نمی‌افتد.

Secure Area:

در سناریوی Secure Area، یک Biohazard Container در یک اتاق از نقشه بازی قرار خواهد گرفت. وظیفه مهاجمین، ورود به اتاق و ماندن در اتاق تا زمان Secure شدن این کانتینر است. در پلی لیست Casual، پیش از انتخاب اپراتورها و شروع راند، محل Biohazard Container‌ اعلام می‌شود تا بازیکنان طبق آن به انتخاب اپراتور‌های خود بپردازند.

وظیفه مدافعین، جلوگیری از ورود مهاجمین و Secure شدن کانتینر است. همانند بسیاری از مدهای مشابه در بازی‌های دیگر (مثل Conquest در Battlefied و...)، محل باید کاملا خالی از هر دشمنی باشد تا مهاجمین بتوانند آنجا را Secure کنند. حضور مدافعین و مهاجمین به صورت همزمان در محل، موجب Contest شدن اتاق می‌شود و پیش روی‌‌‌ای در جهت Secure شدن صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه مدافعین موجود از اتاق بیرون بروند یا بمیرند. Contested بودن محل تا ابد می‌تواند ادامه یابد و در صورتی که با پایان زمان راند، مهاجمین از محل Contest شده خارج شوند، خواهند باخت. خروج مهاجمین از محل موجب پسرفت روند Secure شدن نیز می‌شود.

در پلی لیست Ranked، تیم مدافع می‌تواند محل Biohazard Container را انتخاب کند؛ برد به عنوان مدافع در یک محل باعث می‌شود که شما نتوانید در راند بعدی دفاع خود، آن محل را برای دفاع انتخاب کنید. این وضع تا زمانی ادامه خواهد داشت که یا ببرید، یا وارد Overtime بشوید (یعنی هنگامی‌که نتیجه 3-3 مساوی شود). در صورت ورود به Overtime، می‌توانید محل‌هایی که قبلا در آنها بردید را برای دفاع انتخاب کنید.

در پلی لیست Ranked و Casual مهاجمین به صورت انفرادی می‌توانند محل Spawn شدن خود را انتخاب کنند و هیچ محدودیتی وجود ندارد. در پلی لیست Newcomer، هم تیمی‌ها برای محل Spawn شدن رای خواهند داد و محلی که بیشترین رای را بیاورد به عنوان Spawn Point مهاجمین خواهد بود.

نکات کمکی در رابطه با مد Secure Area:

- در این مد، عمل جلوگیری از ورود (Entry Denial)، به خصوص به وسیله مدافعین پر رنگ‌تر از مد Bomb است. بنابراین، اپراتور‌هایی مثل Frost، Kapkan و Smoke به شدت کاربردی خواهند بود.

- به دلیل وجود مکانیک Contest در این مد، حضور یک مدافع در محل Biohazard Container، هیچ موقع، بیهوده نخواهد بود. به مدافع مستقر در محل دفاع، در اصطلاح، Anchor گفته می‌شود. Anchoring در Secure Area بسیار مهم است.

- همانند مد Bomb، سعی کنید به عنوان مهاجم همیشه در تیم خود Hard-Breach داشته باشید، چراکه هدف اصلی در این مد، ورود به مکان نگهداری Biohazard Container است.

· Bomb:

در سناریوی Bomb، دو بمب و بالطبع، دو Bombsite وجود دارد. مدافعین باید جلوی خنثی شدن بمب بوسیله مهاجمین را بگیرند. بسته به نقشه بازی، ممکن است این دو بمب در دو اتاق مجاور و یا حتی دو طبقه متفاوت باشند. در پلی لیست‌های Newcomer و Casual، پیش از انتخاب اپراتورها و شروع راند، محل Bombsite‌ها اعلام می‌شود تا طبق آن به انتخاب اپراتور‌های خود بپردازند.

در این مد و مدهای دیگر بازی، زمان هر راند محدود است. در صورتی که مهاجمین در مدت زمان داده شده نتوانند Defuser را بکارند یا مدافعین را از بین ببرند، خواهند باخت. البته، در صورت اتمام وقت هنگام کاشتن Defuser، مهاجمین تا پایان مدت زمان کاشت، نخواهند باخت و در صورتی که کاشت با موفقیت صورت بگیرد، مدافعین باید Defuser را از بین ببرند تا برنده باشند.

شیوه Spawnشدن، انتخاب محل Bombsite و چرخش راندها در این مد نیز همانند مد Secure Area است.

نکات کمکی در رابطه با مد Bomb:

- هدف اصلی مدافعین باید ممانعت از خنثی سازی بمب باشد؛ این به این معناست که اولویت اول مدافعین باید جلوگیری از ورود مهاجمین به Bombsite‌ها باشد.

- همگی اپراتور‌ها، کارکرد خاص خود را دارند و هیچ اپراتوری بهترین اپراتور ممکن برای سناریوی Bomb نیست؛ چه در سمت مهاجمین و چه در سمت مدافعین. با این حال، Echo به عنوان تنها اپراتوری است که می‌تواند با استفاده از Yokai Droneهای خود، از فعال شدن خنثی ساز (Defuser) جلوگیری کند.

- در تمامی‌سناریوهای موجود در بازی، کشتن تمام افراد تیم مقابل موجب برد شما می‌شود، با اینحال، هر سناریو یک هدف اصلی‌تر را دنبال می‌کند که در رابطه با مد Bomb، خنثی شدن بمب به وسیله مهاجمین است. برای کاشتن Defuser، تنها راه، ورود به Bombsite است، پس سعی کنید همواره در تیم خود به عنوان مهاجم، Breacher و به خصوص Hard-Breacher داشته باشید (مدافعین قادر هستند تا اکثر سطوح تخریب پذیر را Reinforce یا مستحکم کنند. انجام این کار موجب می‌شود تا تیری دیگر از این دیوار‌ها عبور نکند و همچنین، Soft-Breach بر روی دیوار‌ها بی تاثیر باشد. Hard-Breach اصطلاحی است به معنای نفوذ به این سطوح Reinforce شده. در حال حاضر تنها سه اپراتور مهاجم قابلیت Hard-Breach را دارند – Thermite، Hibana و Maverick – و از بین این سه، نقش Maverick در اصل، Hard-Breach نیست).

- با اینکه باید از هر دو بمب در آن واحد دفاع شود، حرکت آزادانه مدافعین بین دو Bombsite بسیار مهم است و در اصطلاح به آن Rotation گفته می‌شود. بدانید که به عنوان مدافع، به خصوص در مد Bomb که نیاز به Rotation میان Bombsite‌ها است، شکل دهی به سطوح تخریب پذیر و باز کردن راه برای گذر آزادانه میان محل بمب‌ها، بسیار مهم است؛ پس، تک تک سطوح را نباید Reinforce کرد!

- تنها یک Defuser در اختیار تیم مهاجمین است. بنابراین، اگر Defuser دست شماست، به تنهایی و از منتها الیه مخالف هم تیمی‌هایتان سعی در ورود به ساختمان‌ها نکنید؛ در واقع، سعی کنید همراه و هماهنگ با تیمتان عمل کنید.

Hostage:

در سناریوی Hostage، یک گروگان در یک اتاق از نقشه بازی خواهد بود. وظیفه مدافعین، جلوگیری از خروج گروگان از ساختمان به وسیله مهاجمین تا پایان زمان راند است. وظیفه مهاجمین، خارج کردن گروگان از ساختمان است. در صورتی که هر کدام از سمت‌های درگیری، گروگان را بکشند، تیم مقابل برنده است. در صورت Down شدن گروگان (یعنی گروگان در حالتی قرار بگیرد که نمرده باشد ولی اگر او را Revive نکنید، بمیرد) تیمی که باعث این اتفاق شده است، باید گروگان را Revive کند و در غیر این صورت خواهد باخت. چرخش نوبت‌ها، انتخاب محل استقرار گروگان، محل Spawn شدن و... این مد نیز همانند دو مد دیگر، در پلی لیست‌های مختلف بازی است. مدافعین نمی‌توانند محل گروگان را تغییر دهند و او را حمل کنند. همچنین مهاجمی که گروگان را در اختیار دارد، فقط می‌تواند از سلاح دوم خود استفاده کند. در صورتی که زمان راند پایان یافته باشد اما مهاجمین گروگان را در اختیار داشته باشند، تا زمانی که همه مهاجمین بمیرند یا گروگان را بیندازند، مدافعین نخواهند باخت.

نکات کمکی در رابطه با مد Hostage:

- گجت اپراتور Fuze، دشمن اصلی گروگان است. در صورتی که این اپراتور مهاجم را انتخاب کرده اید و یا هم تیمی شما آنرا انتخاب کرده است، مطمئن شوید که از قابلیت او در اتاقی که گروگان در آن مستقر است استفاده نمی‌شود!

- در معرض خطر مرگ بودن گروگان، به این معنی نیست که مهاجمین از نارنجک‌های مختلف استفاده نخواهند کرد؛ بنابراین، صرف اینکه مدی که بازی می‌کنید Hostage است، به عنوان مدافع، اوپراتور Jӓger را بدون استفاده ندانید.

نکات کلی در رابطه با بخش PvP:

- یکی از ویژگی‌های خاص Siege، تخریب پذیری محیط چه به صورت عمودی و چه به صورت افقی است. بنابراین، این نکته را فراموش نکنید که سقف‌ها و دیوار‌های تخریب پذیر همیشه به کارتان خواهند آمد.

- Siege به عنوان یک بازی تیراندازی تاکتیکی، هوش و تسلط شما را خواهد سنجید. بنابراین، توصیه من به شما این است که برای بهتر شدن بازیتان، سعی کنید نقشه‌ها را به خوبی یاد بگیرید و ترجیحا، بدون هیچ پیش زمینه ای وارد پلی لیست Ranked نشوید.

- در هر سه مد بازی، دو فاز وجود دارد: Preparation Phase و Action Phase. در فاز اول، با توجه به Playlistای که در آن در حال بازی هستید، مدت زمانی به مدافعین زمان داده می‌شود تا به مستحکم سازی موضع خود بپردازند و کارهای دیگری از جمله شکل دهی به سطوح تخریب پذیر انجام دهند. همزمان، مهاجمین باید با Drone‌های خود به دنبال محل استقرار مدافعین بگردند.

- Drone‌های شما، یکی از مهم‌ترین منابع کسب اطلاعات هستند، سعی کنید آنها را هدر ندهید. هر مهاجم دو Drone دارد. یکی از آنها در فاز اول استفاده می‌شود و دومی را می‌توانید هنگام فاز دوم استفاده کنید. اگرچه، Drone اول شما در صورت سالم ماندن، در فاز دوم نیز قابل استفاده است.

- یکی از عاقلانه‌ترین کارها پیش از حمله، اطمینان حاصل کردن از امن بودن محل عبورتان است؛ از Droneتان برای این کار استفاده کنید. با این حال، همیشه به زمان در اختیارتان توجه داشته باشید.

- کسب اطلاعات یکی از مهمترین بخش‌های این بازی است. مدافعین برای این کار، دوربین‌های موجود در نقشه را در اختیار دارند که قابل تخریب هستند. همچنین، Bulletproof Camera نیز در اختیار برخی از مدافعین قرار دارد. در آخر، Valkyrie، Echo و Maestro نیز اپراتور‌های مدافعی هستند که هرکدام، نوعی دوربین خاص خود را می‌توانند در نقشه تعبیه کنند.

- تصویر تنها منبع شما برای کسب اطلاعات نیست. به صداهای اطرافتان همیشه دقت کنید!

- مکانیک Friendly Fire در Siege وجود دارد، بنابراین، سعی نکنید هم تیمی‌هایتان را بکشید، چرا که آنها نیز این قابلیت را دارند.

- شما همیشه می‌توانید مدی را که دوست دارید در پلی لیست‌های Casual و Ranked بازی کنید. برای این کار تنها کافیست به بخش Matchmaking Preferences در منوی تنظیمات بازی بروید و مد مورد نظر خود را روشن یا خاموش کنید. این کار را می‌توانید برای نقشه‌های دلخواهتان نیز انجام دهید – البته فقط در Terrorist Hunt.

- اصابت گلوله به سر شما مستقیما موجب مرگ شما خواهد گردید.

آشنایی با مد‌های PvE بازی

بخش PvE بازی تحت عنوان Terrorist Hunt شناخته می‌شود. این بخش، دارای 4 مد است و به سه صورت قابل بازی است – Lonewolf، Squad Only و Matchmaking. واضح است که فقط در صورتی که تنها باشید می‌توانید به شکل Lonewolf به تجربه Terrorist Hunt بپردازید. در Terrorist Hunt، شما در مقابل هوش مصنوعی بازی خواهید کرد. Terrorist Hunt سه درجه سختی Normal، Hard و Realistic دارد. تفاوت میان این سه درجه سختی در دقت شلیک دشمنان، میزان صدمه وارد شده به شما به خاطر اصابت گلوله و همچنین Renown و XP دریافتی در پایان هر مچ است – هرچه سختی بیشتر، همه موارد ذکر شده بالاتر.

مدهای Terrorist Hunt عبارتند از Terrorist Hunt Classic، Extract Hostage، Defend Hostage و Defuse Bomb.

Terrorist Hunt Classic در واقع یک ماموریت پاکسازی است. مطابق با درجه سختی بازی، تعداد مشخصی دشمن در نقشه وجود خواهد داشت و شما با کشتن همه آنها برنده خواهید شد. هرچه درجه سختی بالاتر، تعداد دشمنان موجود بیشتر. همچنین، در صورت بازی کردن این مد بر روی درجه سختی Hard یا Realistic، زمان شما برای پاکسازی دشمنان محدود است.

در Extract Hostage، همانطور که از نامش پیداست، باید گروگان را یافته و او را نجات دهید. هنگام برداشتن گروگان، همگی دشمنان به سمت محل Extraction گروگان که در محلی بیرون از ساختمان نگهداری گروگان است خواهند رفت و به شما حمله خواهند کرد. تعداد دشمنان در این سناریو محدود است، اما با اینحال، هدف اصلی کشتن تمامی دشمنان نیست، بلکه نجات گروگان است. همانند مد قبلی، مدت زمان در اختیار شما برای به پایان رساندن ماموریتتان در صورت بازی کردن بر روی درجه سختی Hard و یا Realistic، محدود است.

Defuse Bomb، ‌مثل مد مشابهش در بخش PvP است، با این تفاوت که شما باید هر دو بمب موجود را خنثی کنید. با کارگذاشتن Defuser، دشمنان به سمت شما حمله خواهند کرد و سعی در ازبین بردن Defuser خواهند نمود. زمان در اختیار شما برای انجام ماموریتتان همانند دو مد اخیر است.

Defend Hostage شما را در سمت دیگر قضیه قرار می‌دهد. در این سناریو، وظیفه شما، جلوگیری از حمله تروریست‌ها به گروگان است. تروریست‌ها سعی بر کشتن شما و گروگان خواهند کرد. بنابر درجه سختی انتخابی، شما باید حداقل در مقابل 4 موج از حمله دشمنان مقاومت کنید. تمامی توانایی‌های مدافعین در این سناریو در اختیار شما خواهد بود – Reinforce کردن، Barricade کردن و... . بین هر موج، زمانی به شما داده خواهد شد تا مهمات خود را پر کنید و یا موقعیت‌های جدیدی را مستحکم نمایید. Ammo Restore‌هایی که در اختیار شماست، گجت‌های شما را بازیابی نخواهد کرد، اما Reinforcement‌های شما را چرا. همچنین، در صورت بازی کردن بر روی درجه سختی Hard یا Realisitc، هم تعداد دشمنانی که به شما در هر موج حمله خواهد کرد بیشتر خواهد شد، هم تعداد موج‌ها افزایش خواهد یافت و هم تعداد بارهای استفاده از Ammo Restore محدود خواهد شد.

بخش Situations بازی، در واقع بخش آموزشی Siege است. این بخش که متشکل از 1+10 سناریو است، شما را با مکانیک‌های مختلف بازی و قابلیت‌های برخی از اپراتور‌ها آشنا خواهد ساخت. برای هر سناریو، سه چالش در نظر گرفته شده است که با تمام کردن هر کدام، یک ستاره و 200 Renown دریافت خواهید کرد. سناریوی یازدهم که Article 5 نام دارد، در اصل یک ماموریت چند نفره PvE خنثی سازی بمب در نقشه Bartlett University است. 10 Situation اصلی همگی تک نفره هستند.

اپراتور چیست و چگونه اپراتور‌های جدید باز کنیم؟

اپراتورها در واقع کسانی هستند که شما در نقش آنها بازی خواهید کرد. هر اپراتور، گجت، سلاح‌ها و ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. همچنین، اپراتور‌ها در دو دسته مدافع و مهاجم هستند و نمیتوان از اپراتور‌های مهاجم در دفاع و یا برعکس استفاده کرد. به طور کلی، هر اپراتور دو ویژگی اصلی دارد: سرعت و زره. هر کدام از این دو، از یک تا سه امتیاز به خود اختصاص می‌دهند و مجموع امتیازات هر اپراتور، بیشتر از چهار نخواهد بود (یعنی به عنوان مثال، اپراتوری که امتیاز سرعت 3 دارد، امتیاز زرهش 1 است).

هر اپراتور 4 دسته تجهیزات در اختیار دارد:

1- سلاح اولیه (Primary Weapon)

2- سلاح ثانویه (Secondary Weapon)

3- گجت معمولی

4- گجت ویژه

سلاح‌های اولیه و ثانویه قابل شخصی سازی هستند. گجت ویژه شما نیز در صورت موجود بودن و داشتن یونیفرم Elite اپراتور مورد نظرتان، ظاهری متفاوت خواهد داشت، ولی کارکردی متفاوت نه.

به طور کلی، مدافعین دارای SMG و Shotgun به عنوان سلاح اولیه و مهاجمین دارای Assault Rifle به عنوان سلاح اولیه خود هستند. گرچه، این یک قاعده مطلق نیست ولی، ظاهر کلی قضیه به این شکل است. گجت معمولی اپراتور‌ها می‌تواند باهم مشترک باشد، اما گجت ویژه هر اپراتور مخصوص همان اپراتور است. همچنین، همه اپراتور‌ها به همه گجت‌های معمولی دسترسی ندارند.

اپراتور‌ها تحت عنوان سازمان‌هایی به نام CTU (Counter-Terrorist Unit) طبقه بندی می‌شوند. CTU‌ها می‌توانند هم شامل اپراتور‌های مدافع و هم اپراتور‌های مهاجم باشند. رسم بازی به این شکل است که در هر فصل، CTUای جدید به بازی اضافه می‌شود و آن CTU، با خود حداقل 2 اپراتور جدید به بازی می‌آورد. در Siege، بهترین اپراتور ممکن، یک اپراتور خاص نیست و هر اپراتور در موقعیت‌های مختلف، کارکرد متفاوت خاص خود را خواهند داشت.

برای باز کردن اپراتور‌ها دو راه وجود دارد: استفاده از Renown و یا استفاده از ارز ویژه بازی. در هردو صورت، برای انجام این کار باید به منوی Operators رفته و گزینه Unlock New Operator را انتخاب کنید. سپس، CTU اپراتور خود را بیابید، اپراتور مورد نظرتان را انتخاب کنید و درنهایت، مبلغ مورد نیاز برای باز شدن او را بپردازید. قیمت پایه اپراتور‌های جدید عرضه شده به بازی، 25000 Renown است که به تدریج و طبق عکس زیر، این قیمت‌ها پایین خواهند آمد.

شخصی سازی اپراتور‌ها شامل سلاح‌های آنها، Headgear آنها و یونیفرمشان می‌شود.

افزونه‌های موجود برای سلاح‌ها به چهار دسته Sights، Barrel، Grip و Under Barrel می‌شود که البته برای همه سلاح‌ها یکسان نیست.

Sight‌ها شامل Red Dot، Reflex، Holographic و ACOG می‌شود.

افزونه‌های Barrel شامل Suppressor، Muzzle Break، Compensator، Extended Barrel و Flash Hider می‌شود.

Grip شامل دو نوع Angled و Vertical می‌شود.

تنها افزونه Under Barrel، Laser است.

هرکدام از افزونه‌های موجود، تاثیرات خاص خود را دارند؛ البته Sight‌های موجود به غیر از میزان بزرگنمایی تفاوت چشمگیری باهم ندارند. این میزان بزرگنمایی هم فقط در ACOG است که بالا است و سه Sight دیگر، عملا بزرگنمایی خاصی ندارند.

- Extended Barrel باعث کاهش افت Damage گلوله شما در مسافت‌های طولانی می‌شود.

- Suppressor کاهش قابل توجه صدای تولید شده بوسیله اسلحه شما می‌شود. همچنین، فلشی که نشان می‌دهد از چه سمتی در حال شلیک به دشمن هستید نیز، برای دشمن بوجود نمی‌آید. Muzzle Flash (آتش خارج شده از لوله اسلحه هنگام شلیک که ممکن است دید شما را مختل کند) نیز بوسیله این افزونه کاهش می‌یابد. با اینحال، استفاده از صداخفه کن، از Damage اسلحه شما می‌کاهد.

- Compensator میزان لگد اسلحه شما را هنگام شلیک مداوم می‌کاهد.

- Muzzle Break لگد اسلحه شما را هنگام شلیک گلوله به صورت تک تک می‌کاهد.

- Flash Hider موجب کاهش لگد اسلحه شما هنگام شلیک به صورت چندتا چندتا می‌شود. همچنین، Muzzle Flash شما را نیز از بین خواهد برد.

- Angled Grip سرعت نشانه گیری (ADS یا Aiming Down the Sight) شما را کاهش خواهد داد.

- Vertical Grip باعث کاهش قابل توجه لگد اسلحه شما خواهد شد.

- Laser موجب کاهش پخش شدن گلوله (Spread) هنگام شلیک بدون نشانه گیری (Hipfire) می‌شود. با اینحال، اثر لیزر اسلحه بر روی سطوح مشخص است و ممکن است موجب لو رفتن موقعیت شما شود.

گجت‌های معمولی شامل Smoke Grenade (نارنجک دودزا) ، Flash Grenade (فلش بنگ)، Frag Grenade (نارنجک انفجاری)، Breaching Charge (خرج انفجاری برای از بین بردن سطوح تخریب پذیر مستحکم نشده) و Claymore برای مهاجمین و Impact Grenade (نارنجک برخوردی)، Bulletproof Camera (دوربین ضد گلوله با دید حرارتی که فقط با شلیک به بغل‌های آن و یا Melee کردن آن می‌توان آنرا از بین برد)، Barbed Wire (سیم خاردار که موجب کاهش سرعت مهاجمین می‌شود)، Deployable Shield (سپری که می‌توانید در مکان‌های مختلف، پیاده کنید) و Nitro Cell (مثل C4 موجود در CoD، یک خرج انفجاری قابل پرتاب است که پس از پرتاب، باید آنرا به صورت دستی و از راه دور منفجر کنید) برای مدافعین است.

تنها اپراتور Glaz به وسیله سلاح خود قادر است داخل دود را ببیند؛ همچنین است Bulletproof Camera.

شما می‌توانید تا حداکثر 4 ثانیه، نارنجک انفجاری را در دستان خود نگه دارید.

Deployable Shield به وسیله هرچیز مفجر شونده‌‌‌ای قابل تخریب است.

Nitro Cell از خود صدای مشخصی منتشر می‌کند.

Barbed Wire با دو اتک Melee از بین می‌رود. با اینحال، قابلیت اپراتور Finka، سرعت عبور مهاجمین از سیم خاردار را افزایش می‌دهد.

هرچیز پرتابی‌‌‌ای به وسیله ADS اپراتور Jӓger، روی هوا زده می‌شود. بنابراین، در موقعیت‌هایی که خطر پرتاب نارنجک‌های مختلف به سمت شما و هم تیمی‌هایتان وجود دارد، این اپراتور بسیار به شما کمک خواهد کرد.

Siege بازی بسیار گسترده و پیچیده ایست. با این حال، با تمرین مداوم و استفاده از ویدئو‌ها و تاپیک‌های آموزشی موجود در فضای مجازی، می‌توان به راحتی در آن به جایگاه خوبی دست پیدا کرد.

امیدوار هستیم مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد. لطفا سوالات خود را در بخش کامنت‌ها برایمان به اشتراک بگذارید و البته خوش‌حال می‌شوید که اگر یک گیمر حرفه‌ای رینبو هستید، از تجربیات خود برایمان بگویید.

منبع متن: pardisgame